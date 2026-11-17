La nueva Renault Niagara ya está disponible en Pergamino y comenzó a generar expectativas entre los interesados en el segmento de las camionetas compactas. Así lo confirmó Juano Motta, representante de Pergamino Automotores, durante una entrevista realizada por Gabriel Difalci en el móvil de La Mañana de LT35 Radio Mon.

Según explicó Motta, las primeras unidades llegaron al concesionario luego de la presentación oficial del modelo realizada por Renault en El Calafate. La semana pasada, Pergamino Automotores recibió los vehículos y el último sábado organizó una jornada especial para que clientes y visitantes pudieran conocerlos de cerca y realizar pruebas de manejo.

El empresario destacó la respuesta del público y señaló que ya comenzaron las ventas, con una importante cantidad de pedidos. Además, anticipó que durante los próximos días se concretarán los primeros patentamientos, por lo que se espera que las nuevas Niagara comiencen a circular por las calles de Pergamino.

Cuatro versiones y un importante equipamiento tecnológico

Durante la entrevista, Motta destacó que se trata de un vehículo con características diferentes a las tradicionales, especialmente por su tecnología y equipamiento electrónico.

La gama cuenta con cuatro versiones, incluida una alternativa 4×4, y ofrece distintas configuraciones de colores y transmisiones manuales o automáticas.

Entre los elementos destacados mencionó los sistemas de asistencia a la conducción, las cámaras con visión de 360 grados y las herramientas de conectividad que permiten integrar el teléfono celular y utilizar funciones de navegación.

En ese sentido, Motta consideró que la tecnología y la conectividad son factores cada vez más valorados por quienes buscan un vehículo nuevo.

Financiación a tasa 0% y posibilidad de entregar un usado

Uno de los aspectos centrales del lanzamiento es la propuesta comercial que ofrece Renault para facilitar el acceso al nuevo modelo.

Motta explicó que actualmente existe una financiación de lanzamiento a tasa 0% por hasta 30 millones de pesos. Esta alternativa permite financiar parte del valor del vehículo sin intereses, mientras que quienes tengan una unidad usada pueden entregarla como parte de pago.

El representante de Pergamino Automotores remarcó que las condiciones comerciales forman parte de una estrategia importante para acercar los nuevos modelos a los consumidores.

También señaló que la financiación tiene un papel cada vez más relevante en el mercado automotor argentino y recordó que una parte importante de las operaciones de compra de vehículos se concreta mediante herramientas financieras de las propias marcas o planes de ahorro.

Los cambios en el mercado automotor

En otro tramo de la entrevista, Motta analizó las transformaciones que experimentó el mercado automotor argentino durante los últimos años.

Explicó que se produjo un cambio en las preferencias de los consumidores, con un crecimiento de la demanda de camionetas y SUV, incluso entre personas que no necesariamente necesitan estos vehículos para actividades laborales.

También destacó la llegada de nuevas marcas y modelos, especialmente de origen chino, que ampliaron la oferta disponible y elevaron las expectativas de los compradores en materia de tecnología, conectividad y equipamiento.

En ese contexto, consideró que la Renault Niagara llega para responder a un público que busca combinar versatilidad, comodidad y tecnología.

Además, mencionó el buen desempeño que observa en el mercado la Renault Boreal, otro de los modelos que forman parte de la nueva propuesta de la marca.

Dónde conocer la nueva Renault Niagara en Pergamino

Finalmente, Juano Motta invitó a los vecinos de Pergamino y la región a acercarse a Pergamino Automotores para conocer personalmente la nueva Renault Niagara.

El concesionario dispone de unidades para que los interesados puedan observar sus características, interiorizarse sobre las distintas versiones y realizar pruebas de manejo sin compromiso.

La propuesta incluye también las renovadas instalaciones del concesionario, que cuentan con un espacio especialmente preparado para recibir a clientes y visitantes.

De esta manera, la llegada de la Renault Niagara suma una nueva alternativa al mercado automotor local, con tecnología, distintas configuraciones y opciones de financiación en su etapa de lanzamiento.

Entrevista Completa: