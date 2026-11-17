La ciudad se prepara para vivir la 14.ª edición de La Noche de los Museos, que se realizará este sábado 21 de noviembre desde las 19 horas. Habrá muestras, música en vivo, visitas guiadas, exposiciones, intervenciones artísticas y espacios que abrirán sus puertas especialmente para la ocasión. En una entrevista con el móvil de Radio Mon, la arquitecta Silvina D’Ricco, presidenta de la Asociación Amigos del Museo de Pergamino, adelantó las principales novedades de esta edición.

Pergamino se prepara para una nueva edición de La Noche de los Museos, una propuesta que invita a vecinos y visitantes a recorrer distintos espacios culturales, históricos y artísticos de la ciudad y los pueblos del partido. Este año, la iniciativa alcanzará su 14.ª edición y contará con 28 espacios abiertos en simultáneo, con actividades que comenzarán a partir de las 19 horas.

En diálogo con el móvil de la mañana de LT35 Radio Mon Pergamino, a cargo de Gabriel Difalci, la arquitecta Silvina D’Ricco destacó el trabajo que se realiza durante todo el año para organizar esta actividad y convocó a la comunidad a participar de una noche que tendrá numerosas novedades.

La presidenta de la Asociación Amigos del Museo de Pergamino explicó que cada edición incorpora nuevos espacios y propuestas. En esta oportunidad, se sumarán galerías de arte, colecciones privadas, bares, talleres y lugares que habitualmente no forman parte de los circuitos culturales tradicionales.

Entre las novedades mencionó la participación de Lisetta Bar, con una propuesta dedicada a la historia de las botellas y visitas guiadas a cargo de sus responsables, Juan y Nati. También abrirá sus puertas el espacio de exposición y trabajo del artista local Julián Provenzano, mientras que Melquíades volverá a ofrecer la posibilidad de conocer su particular colección.

Otra de las propuestas destacadas será la participación de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino, que tendrá diferentes actividades con música, iluminación y la posibilidad de recorrer sectores habitualmente poco conocidos, como sus túneles. La propuesta contará también con la participación de estudiantes del Colegio Industrial.

Un paseo artístico sobre calle 9 de Julio

Una de las iniciativas que tendrá especial protagonismo será el paseo artístico que se desarrollará sobre calle 9 de Julio, entre 11 de Septiembre y General Paz. Durante la noche, ese tramo permanecerá cerrado al tránsito vehicular y se transformará en un espacio abierto para la expresión artística.

Allí participarán más de 40 artistas de diferentes disciplinas, con exposiciones e intervenciones en vivo. Además, los vecinos de la cuadra acompañarán la propuesta iluminando sus veredas y colaborando con la ambientación del recorrido.

D’Ricco destacó especialmente el compromiso de los vecinos, quienes comenzaron a trabajar en esta iniciativa desde principios de año y encontraron en la Asociación Amigos del Museo un espacio de acompañamiento para llevar adelante la propuesta.

El Museo Municipal también tendrá importantes novedades

El Museo Municipal Giuníppero Castellano será otro de los puntos centrales de la jornada. En su hall, la Asociación Amigos del Museo presentará la muestra “Así se comunicaba a nuestros abuelos”, en el marco de los 60 años del Radio Club Pergamino.

La exposición permitirá conocer distintos elementos vinculados a la historia de las comunicaciones, con la participación de integrantes del Radio Club, quienes realizarán demostraciones de radioafición y exhibirán equipos antiguos.

También se presentarán objetos que forman parte del patrimonio histórico de la ciudad, correspondientes al período comprendido entre 1880 y 1970.

Además, se realizará la reapertura de dos salas del Museo Municipal dedicadas a la historia de Pergamino. Allí se incorporarán piezas arqueológicas provenientes de una importante donación realizada por Héctor Verde, que permitirá ampliar el recorrido por el pasado de la región.

Música, arte y propuestas en distintos puntos de la ciudad

La programación tendrá actividades para diferentes públicos y disciplinas. El Conservatorio de Música Juan Carlos Paz participará con Los Taitas, la Orquesta Típica El Desbande y un ensamble de flautas traversas. También habrá propuestas en el Palacio Municipal y el Concejo Deliberante, la Capilla María Crescencia, galerías de arte, espacios culturales, bares y museos.

Entre los lugares que integran el recorrido se encuentran el Museo de Bellas Artes, el Ferro Museo APREF, el Museo del Árbitro, el Museo Casa Natal Illia, el Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y diferentes galerías y centros culturales.

La edición también tendrá presencia en los pueblos del partido. Mariano H. Alfonso participará con el Museo Tito Pomponi; Mariano Benítez, con el Museo Batallas de Cepeda; y Guerrico, con el Museo del Inmigrante y la propuesta “Visitando nuestras raíces”, que incluirá música y gastronomía.

Una invitación a descubrir el patrimonio local

Durante la entrevista, D’Ricco remarcó que uno de los principales objetivos de esta iniciativa es acercar a la comunidad a espacios que muchas veces no conoce o que no suele visitar durante el resto del año.

La propuesta permite descubrir colecciones particulares, historias, expresiones artísticas y rincones de Pergamino desde una perspectiva diferente, promoviendo además el encuentro entre artistas, instituciones, vecinos y visitantes.

La Noche de los Museos se desarrollará este sábado 21 de noviembre desde las 19 horas. Los horarios de cierre dependerán de cada espacio y algunas actividades tendrán franjas específicas.

Desde la organización informaron que el evento no se suspende por lluvia.

Con 28 espacios participantes y una programación que combina historia, arte, música y nuevas experiencias, Pergamino volverá a convertir sus calles y espacios culturales en un gran recorrido para disfrutar de su patrimonio y de la producción artística local.

Consultá el cronograma completo

Para conocer todas las propuestas, las direcciones de los espacios participantes y los horarios de las actividades, se puede consultar el programa oficial de La Noche de los Museos 2026:

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