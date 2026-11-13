En una entrevista con Carly Antúnez Clerc, en el programa Nuestro Tiempo de Radio, el concejal de Pergamino analizó la interrupción del servicio de La Nueva Perla, la situación de los trabajadores y los usuarios, y cuestionó la decisión del Ejecutivo municipal de vetar la ordenanza que establece un aporte de $360 millones para los Bomberos Voluntarios.

La crisis del transporte público de pasajeros y la discusión por el financiamiento de los Bomberos Voluntarios fueron los dos ejes centrales de una entrevista realizada por Carly Antúnez Clerc en Nuestro Tiempo de Radio, con la participación del concejal de Pergamino Ramiro Llan de Rosos.

Durante la conversación, el edil se refirió a la situación que atraviesa la empresa La Nueva Perla, la interrupción del servicio de colectivos y las gestiones realizadas para encontrar una salida al conflicto. También expresó su postura frente al anuncio del intendente municipal de vetar la ordenanza que contempla un aporte de $360 millones para los Bomberos Voluntarios y otorgar, en su lugar, $120 millones.

La crisis de La Nueva Perla y el futuro del transporte público

Al referirse al conflicto del transporte público, Llan de Rosos señaló que la situación genera preocupación por sus consecuencias tanto para los usuarios como para los trabajadores de la empresa.

Según explicó, actualmente hay 35 trabajadores afectados por la falta de pago de sus salarios, lo que involucra a aproximadamente 25 familias. Indicó que se adeudan los haberes correspondientes a septiembre y octubre y que la interrupción del servicio perjudica a quienes utilizan diariamente los colectivos para trasladarse a sus trabajos, establecimientos educativos y otras actividades.

El concejal recordó que participó de una audiencia realizada el miércoles anterior en el Ministerio de Trabajo, a la que fueron convocados representantes de distintos sectores. Sin embargo, sostuvo que no se logró alcanzar un acuerdo.

De acuerdo con lo expresado durante la entrevista, la empresa manifestó que no cuenta con posibilidades de realizar una propuesta para afrontar las deudas salariales, mientras que cuestionó la falta de una respuesta concreta por parte del Ejecutivo municipal.

En ese sentido, consideró que el Municipio debe asumir un papel activo en la búsqueda de soluciones, teniendo en cuenta que el transporte público es un servicio concesionado por el Estado local y que existe un contrato vigente cuya prestación actualmente no se está cumpliendo.

Llan de Rosos también cuestionó la política de transporte desarrollada durante los últimos años. Si bien reconoció que la eliminación de los subsidios nacionales tuvo un impacto importante en el sistema, sostuvo que el deterioro del servicio comenzó con anterioridad y estuvo relacionado, según su mirada, con la falta de controles y de planificación.

En particular, señaló que el Municipio habría destinado más de $1.500 millones a la empresa durante los últimos años y planteó la necesidad de revisar cómo se utilizaron esos recursos, además de evaluar el funcionamiento de los recorridos y las frecuencias.

Como parte de las acciones para abordar el conflicto, informó que concejales de Unión por la Patria, el Frente Renovador y su propio espacio solicitaron a la presidencia del Concejo Deliberante la convocatoria a una sesión extraordinaria para el próximo miércoles a las 12, con el objetivo de debatir posibles herramientas que permitan avanzar hacia una solución.

La preocupación por el transporte hacia las localidades

Durante la entrevista también surgió la inquietud de vecinos de localidades como El Socorro, Benítez y Ocampo, ante versiones sobre un posible cierre definitivo de esos recorridos.

Al respecto, el concejal aclaró que no cuenta con información sobre una eventual decisión de discontinuar esos servicios. Sin embargo, consideró que sería un error interrumpir la conexión entre las localidades del partido y la ciudad de Pergamino.

En ese marco, planteó que será necesario discutir y actualizar los recorridos y las frecuencias para adecuarlos a las necesidades actuales de los usuarios, pero remarcó la importancia de garantizar el transporte para quienes viven en las localidades rurales.

Bomberos Voluntarios: el debate por los $360 millones y el posible veto

El segundo tramo de la entrevista estuvo dedicado a la situación de los Bomberos Voluntarios de Pergamino y a la controversia generada luego de que el Concejo Deliberante aprobara una ordenanza que contempla un aporte municipal de $360 millones para la institución.

Llan de Rosos, quien votó a favor de esa iniciativa, cuestionó el anuncio del intendente municipal de vetar la ordenanza y otorgar $120 millones, una cifra considerablemente inferior a la aprobada por los concejales.

Para explicar el origen del reclamo, recordó que en mayo de 2018, durante el gobierno provincial de María Eugenia Vidal, se dispuso la eliminación de conceptos ajenos al consumo eléctrico de las facturas de luz. En Pergamino, esa medida alcanzó a la cuota social que los usuarios podían aportar voluntariamente a los Bomberos Voluntarios.

Según sostuvo, desde entonces la institución comenzó a necesitar alternativas de financiamiento y consideró que el Estado municipal debía intervenir para garantizar la continuidad de sus prestaciones.

El edil destacó el trabajo que realizan los bomberos y manifestó su preocupación por las necesidades de equipamiento. En particular, advirtió sobre la situación de los equipos estructurales utilizados para combatir incendios y señaló que algunos se encuentran vencidos.

«Nosotros no podemos permitirnos que nuestros bomberos voluntarios ante una emergencia salgan sin el equipamiento adecuado», expresó durante la entrevista.

El impacto del aporte en el presupuesto municipal

Al fundamentar su postura, Llan de Rosos comparó el monto aprobado con el presupuesto municipal proyectado para el próximo año.

Indicó que, sobre un presupuesto de $94.000 millones, los $360 millones destinados a los Bomberos Voluntarios representan aproximadamente el 0,38%.

También mencionó que el proyecto presupuestario contempla $270 millones para pauta publicitaria y consideró que el financiamiento de los bomberos debería formar parte de las prioridades de la administración municipal.

El concejal sostuvo que los recursos solicitados por la institución fueron analizados a partir de la documentación presentada, sus gastos mensuales, ingresos y necesidades operativas.

Además, anticipó que, si el intendente concreta el veto, los concejales tendrán la posibilidad de insistir con la ordenanza o incorporar una partida específica dentro del presupuesto municipal.

En ese contexto, también hizo referencia al papel que tendrán los distintos bloques del Concejo Deliberante en el tratamiento del presupuesto y señaló que será importante sostener el financiamiento aprobado para la institución.

Dos servicios esenciales en el centro de la discusión

Hacia el cierre de la entrevista, Carly Antúnez Clerc puso de relieve la importancia de ambos temas para la comunidad pergaminense: por un lado, la necesidad de recuperar el transporte público y encontrar una solución para los trabajadores de La Nueva Perla; por otro, garantizar los recursos necesarios para que los Bomberos Voluntarios puedan desarrollar su tarea.

Llan de Rosos coincidió en la necesidad de encontrar puntos de encuentro entre los distintos sectores políticos e institucionales para dar respuestas a estas problemáticas.

La entrevista permitió conocer la posición del concejal frente a dos debates que tienen un impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos y que deberán continuar siendo abordados en el ámbito del Concejo Deliberante y del Ejecutivo municipal.

Entrevista Completa: