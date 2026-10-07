El concejal Nicolás Cabrera, presidente del Interbloque Fuerza Patria–Frente Renovador en el Honorable Concejo Deliberante de Pergamino, dialogó con Claudio Santamaría y Pamela Lombardi en La Mañana de la Radio sobre distintos proyectos abordados durante la última sesión y realizó un análisis de la situación económica y social.

Uno de los principales temas planteados fue la creación de un Plan Integral de Previsión y Asistencia al Endeudamiento Familiar, una iniciativa presentada junto a la concejal García Santander.

Cabrera sostuvo que el sobreendeudamiento familiar constituye una problemática que atraviesa a distintos sectores de la sociedad y afirmó que, según su mirada, muchas familias actualmente recurren al crédito no para realizar inversiones o adquirir bienes, sino para afrontar gastos cotidianos.

“Hoy se están endeudando para comer”, afirmó el concejal durante la entrevista.

En ese sentido, señaló que el acceso a plataformas digitales de crédito facilita la posibilidad de obtener préstamos en pocos segundos y cuestionó las tasas de interés que, según indicó, pueden superar el 150%, 200% y hasta el 300% en términos de costo financiero total.

Cabrera también vinculó esta problemática con el endeudamiento de los jóvenes y planteó la necesidad de generar herramientas de asesoramiento y acompañamiento desde el Estado. En ese marco, destacó el posible rol de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) para orientar a vecinos que atraviesan situaciones de sobreendeudamiento.

“Lo que queremos generar es que tengan, aunque sea, una herramienta, aunque sea un asesoramiento, un acompañamiento”, explicó.

El concejal también hizo referencia al tratamiento de la problemática en otros niveles del Estado. Según señaló, en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires se avanzó con proyectos vinculados al sobreendeudamiento familiar y mencionó una iniciativa relacionada con la articulación entre la Provincia y la Defensoría del Pueblo para brindar herramientas de asesoramiento.

Cabrera planteó además la necesidad de discutir un marco regulatorio que establezca límites y controles frente a los niveles de endeudamiento y las tasas aplicadas a los créditos.

RECURSOS PARA MUNICIPIOS Y TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES

Otro de los proyectos mencionados durante la entrevista fue el acompañamiento desde el Concejo Deliberante a una iniciativa vinculada con un impuesto a las transferencias internacionales de capital.

Cabrera explicó que, desde su espacio político, consideran que el proyecto podría generar recursos destinados a provincias y municipios, además de financiar distintos programas nacionales.

El concejal sostuvo que la iniciativa busca alcanzar determinadas operaciones de capital y afirmó que, de acuerdo con el proyecto al que hizo referencia, una parte de la recaudación tendría como destino a las provincias y municipios.

Durante la entrevista también mencionó otras iniciativas impulsadas durante los últimos años, entre ellas el denominado Impuesto a las Grandes Fortunas y el régimen de Zona Fría, al que vinculó con beneficios que alcanzaron a usuarios de Pergamino.

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO: PROPONEN CARTELERÍA EN ESPACIOS PÚBLICOS

Otro de los proyectos presentados por Cabrera y García Santander apunta a incorporar cartelería y proyecciones con información vinculada a la prevención del suicidio en espacios públicos municipales.

La iniciativa propone utilizar lugares de circulación y encuentro, como plazas, parques y otros espacios públicos, además de eventos culturales multitudinarios, para acercar información sobre líneas de asistencia y herramientas disponibles ante situaciones de crisis.

Cabrera explicó que el objetivo es que esa información pueda estar al alcance de jóvenes y adultos y que incluya los canales de comunicación disponibles las 24 horas.

“Es una herramienta más que se suma a todo lo que hay que hacer en materia de políticas públicas de prevención del suicidio”, señaló.

Entre los espacios mencionados durante la entrevista estuvieron distintos sectores de la ciudad, además de puentes, espacios verdes y eventos culturales donde se concentra una importante cantidad de personas.

El concejal explicó que decidieron presentar la iniciativa como proyecto de ordenanza con el objetivo de establecer una herramienta concreta que pueda implementarse en la ciudad.

Según indicó al finalizar la entrevista, el proyecto continuará su tratamiento en la comisión correspondiente y podría ser abordado en una próxima reunión del Concejo Deliberante.