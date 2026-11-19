La cantante y guitarrista Luciana Jury se presentará este sábado 21 de noviembre, a las 21 horas, en El Yerta CC de Pergamino. En la previa de su visita, mantuvo una entrevista con Pamela Lombari en el programa La Mañana de la Radio, por LT35 Radio Mon AM 1540, donde compartió aspectos de su recorrido artístico, su relación con la música y las historias personales que atraviesan sus interpretaciones.

Durante la charla, Jury habló de una propuesta musical abierta a diferentes géneros y culturas. Si bien sus raíces están vinculadas al folclore, también recorre el tango y canciones de distintas tradiciones musicales. Según explicó, su elección no responde a límites estilísticos, sino a aquellas canciones que logran conmoverla y le permiten construir una interpretación propia.

La artista contó que muchas veces se encuentra con las canciones de manera intuitiva, a partir de recuerdos, vivencias y emociones. En ese sentido, compartió una historia especialmente significativa: la recuperación de una canción en quichua que cantaba su madre, a quien recordó durante la entrevista. Esa melodía, explicó, volvió a su vida de manera inesperada y hoy forma parte de sus conciertos como una forma de mantener presente ese vínculo afectivo y reivindicar las lenguas originarias.

Otro de los momentos de la conversación estuvo dedicado a la dimensión personal y social de su próximo espectáculo. Jury adelantó que está inaugurando un momento especial en sus presentaciones, atravesado por reflexiones sobre el contexto social y por experiencias personales relacionadas con la pérdida de sus padres.

También recordó su historia familiar y la libertad con la que fue criada, en un entorno ligado al arte y la cultura. Su padre fue cineasta y es sobrina del reconocido director y músico Leonardo Favio. Destacó especialmente el acompañamiento que recibió para acercarse a la guitarra, una herramienta que hoy forma parte fundamental de su vida y de su trabajo.

La entrevista permitió conocer no solamente a la artista y su trayectoria, sino también el universo de emociones, recuerdos y búsquedas que construyen su identidad musical.

Una cita con la música en El Yerta

La presentación será este sábado 21 de noviembre, desde las 21 horas, en El Yerta CC, ubicado en Estrada 1953, Pergamino.

Las entradas anticipadas de la primera tanda tienen un valor de $20.000. Para consultas y reservas se encuentra disponible el teléfono 2477-550011 o el Instagram @elyertacc.

También se informó que el espacio contará con servicio de barra y buffet autogestionado.

Entrevista Completa: