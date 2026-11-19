En el marco de una jornada especial que se desarrolla en la UNNOBA, referentes de empresas, instituciones y distintos sectores de la región fueron convocados para conocer de primera mano el trabajo científico y tecnológico que lleva adelante la universidad.

Durante el móvil de La Mañana de la Radio, Gabriel Difalci dialogó con María José Castillo, secretaria de Investigación, Desarrollo y Transferencia de la UNNOBA, quien explicó los objetivos de esta iniciativa y la importancia de fortalecer el vínculo entre la producción de conocimiento y la sociedad.

“Queremos que puedan descubrir y experimentar la ciencia de primera mano”, señaló Castillo al referirse a la propuesta, que reunió a representantes de empresas vinculadas al agro, la salud y otros ámbitos institucionales.

La actividad busca generar un espacio de encuentro entre la universidad y los distintos actores de la comunidad, para que conozcan las investigaciones que se desarrollan en sus laboratorios y las posibilidades de aplicación de esos avances tanto en el ámbito público como en el privado.

En ese sentido, Castillo remarcó que las universidades no solamente cumplen un rol fundamental en la formación académica de profesionales, sino que también producen conocimiento de calidad que debe llegar a la sociedad.

“En las universidades se produce conocimiento, se genera mucho conocimiento de calidad que es necesario que llegue a cada hogar de la región noroeste de la provincia de Buenos Aires”, expresó.

La importancia de sostener la investigación

Durante la entrevista, la secretaria también hizo hincapié en los tiempos y recursos que demanda el desarrollo científico. Explicó que llevar adelante una investigación, desarrollar un producto o generar un nuevo servicio requiere continuidad, planificación y financiamiento.

Por eso, consideró fundamental que los referentes de los distintos sectores puedan conocer desde adentro cómo se trabaja en ciencia y cuáles son las condiciones necesarias para sostener esos procesos.

La intención es que quienes participan de la jornada se conviertan también en un puente para acercar el conocimiento universitario a la comunidad, promoviendo nuevas articulaciones y oportunidades de trabajo conjunto.

“Los verdaderos merecedores y propietarios de la ciencia que se genera en el marco de los laboratorios universitarios son la comunidad”, sostuvo Castillo.

De esta manera, la UNNOBA impulsa una propuesta que busca visibilizar el trabajo de investigación que se realiza en la institución, fortalecer los vínculos con el sector productivo y reafirmar el valor de la ciencia como una herramienta para el desarrollo de toda la región.

Entrevista Completa: