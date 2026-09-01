La delegada de El Socorro confirmó que será candidata a intendenta de Pergamino por el peronismo. En una entrevista con La Mañana de la Radio, habló sobre su decisión, su gestión al frente de la localidad, sus prioridades y la necesidad de “escuchar” a los vecinos.

Florencia Mileta, actual delegada de la localidad de El Socorro, confirmó públicamente su decisión de ser candidata a intendenta de Pergamino por el peronismo. Lo hizo durante una entrevista con Claudio Santamaría y Pamela Lombari en La Mañana de la Radio, donde explicó los motivos que la llevaron a dar este paso y planteó algunos de los ejes que pretende impulsar de cara a la elección del próximo año.

Mileta contó que la posibilidad de una candidatura venía siendo analizada desde hacía tiempo junto a su equipo de trabajo, a partir del acompañamiento recibido por parte de vecinos y compañeros de El Socorro.

“Venimos trabajando, masticando, pensando y diagramando con mi equipo de trabajo ya hace mucho tiempo”, explicó. Según señaló, fueron los propios vecinos quienes comenzaron a plantearle la posibilidad de trasladar a Pergamino la forma de trabajo que desarrolla en la localidad.

Finalmente, confirmó: “Voy a ser candidata a intendente por el peronismo”.

“HOY IRÍAMOS A PASO”

Consultada sobre la posibilidad de que existan varios postulantes dentro del peronismo y cómo podría definirse la candidatura, Mileta consideró que, de mantenerse el escenario actual, la definición podría darse mediante las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La dirigente sostuvo que no es partidaria de especular con su candidatura y remarcó que decidió hacer público su posicionamiento con claridad.

CONTINUARÁ AL FRENTE DE LA DELEGACIÓN DE EL SOCORRO

Mileta aclaró que su candidatura no modifica, por ahora, su trabajo al frente de la Delegación de El Socorro.

“Primero está El Socorro, primero están mis vecinos del Socorro”, afirmó durante la entrevista.

En ese sentido, destacó que continúa trabajando junto a las instituciones de la localidad y anunció que ya se encuentra en marcha la organización de una nueva edición de la Fiesta de las Colectividades, prevista para el 5 de diciembre.

Además, adelantó que ya está confirmado el espectáculo de Juanjo Abreu para el evento.

ESCUCHA Y ACCIÓN, DOS EJES DE SU PROPUESTA

Uno de los conceptos que más repitió Mileta durante la entrevista fue el de la escucha.

Al ser consultada sobre qué diferencias buscaría marcar respecto del actual gobierno municipal en caso de llegar a la Intendencia, respondió: “La escucha”.

“Yo siento y veo, por lo que hablo con la gente, que acá hay un gobierno que no está escuchando”, sostuvo.

Para Mileta, la escucha debe estar acompañada por la acción y el trabajo. En ese sentido, invitó a los vecinos de Pergamino a acercarse, plantear sus inquietudes y formar parte del proyecto que pretende construir.

“Quiero escucharlos a todos”, afirmó.

SEGURIDAD, ORDEN Y SITUACIÓN ECONÓMICA

Durante la entrevista también defendió algunas de las políticas implementadas en El Socorro y rechazó las críticas que vinculan al peronismo con una supuesta falta de orden.

Mileta mencionó medidas adoptadas en la localidad como la regulación del ingreso de vendedores ambulantes para proteger al comercio local, controles sobre escapes de motos, velocidad y tránsito pesado.

“¿Por qué no podría gobernar el peronismo si no es lo que dice él?”, planteó, en referencia a declaraciones del intendente de Pergamino.

Sin embargo, aseguró que su principal preocupación no pasa hoy por quién gobernará el distrito, sino por la situación cotidiana de los vecinos.

“Estaría más preocupada por ver qué le está pasando a los pergaminenses hoy, cómo es su situación económica y cómo la están pasando”, señaló.

En ese marco, hizo referencia al uso creciente de tarjetas de crédito y créditos digitales para afrontar gastos cotidianos y sostuvo que es necesario prestar mayor atención a las familias y a los pequeños comerciantes.

“Están muy enfocados en el macro, en lo grande, y se olvidan del kiosco, de la panadería, de lo chiquito”, expresó.

UN EQUIPO QUE YA SE ESTÁ CONFORMANDO

Consultada sobre su futuro equipo de gobierno, Mileta indicó que la estructura se irá definiendo con el tiempo, aunque aseguró que ya cuenta con profesionales y personas que vienen trabajando junto a ella desde hace años.

“Vengo militando con un grupo de profesionales que cada uno ha entendido en el tema”, explicó, y agregó que cuentan con una estructura para cubrir las distintas áreas que sean necesarias.

También fue consultada específicamente por Ricky Ruggeri, a quien definió como su compañero. Mileta señaló que actualmente la acompaña en el proceso, aunque aclaró que todavía no se habló sobre una eventual función dentro de un futuro gabinete.

“ES TIEMPO DE MUJERES”

Durante la charla también se refirió al acompañamiento de Ruggeri y sostuvo que, a su entender, “es tiempo de mujeres”.

Mileta consideró que las mujeres pueden aportar una mirada diferente en los distintos ámbitos en los que participan.

“SE DESPERTÓ UNA ESPERANZA”

Sobre el final de la entrevista, la candidata contó que desde que anunció públicamente su candidatura comenzó a recibir numerosos mensajes de vecinos.

“Se despertó una esperanza”, aseguró.

Según relató, recibió mensajes directamente y también a través de su familia, y consideró que ese acompañamiento representa una señal positiva en medio de un contexto que definió como complejo.

Mileta invitó a los vecinos a contactarla a través de sus redes sociales y a acercarle ideas, reclamos y propuestas.

La entrevista dejó además una definición que la propia dirigente destacó como una de las ideas centrales de su propuesta: “Pergamino es de afuera para adentro, de los pueblos para el centro”.

Con su candidatura ya confirmada dentro del peronismo, Florencia Mileta inicia así una nueva etapa política, mientras continúa al frente de la Delegación de El Socorro y comienza a recorrer el camino hacia la elección municipal del próximo año.

Entrevista Completa: