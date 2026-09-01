Desde Bayer se llevaron adelante iniciativas junto a bomberos, instituciones educativas y organismos locales que impulsan oportunidades de desarrollo, generan valor y contribuyen activamente al fortalecimiento de las comunidades de Rojas y localidades vecinas, a través del conocimiento, la capacitación y las experiencias laborales.

Rojas, 01 de septiembre de 2026– Bayer puso sus capacidades e instalaciones al servicio de los vecinos de Rojas y alrededores a través de tres iniciativas que tienen un denominador común: compartir conocimiento y generar oportunidades concretas para quienes viven y trabajan en las comunidades en las que está presente la compañía.

En las últimas semanas, 28 bomberos de nueve localidades participaron de un entrenamiento especializado en la Planta María Eugenia; se lanzó una nueva capacitación gratuita de Electricista Industrial que hasta ahora no se ofrecía en la ciudad; y estudiantes de la Escuela Técnica N°1 comenzaron una nueva edición de sus prácticas profesionalizantes dentro de Bayer.

Las tres propuestas reflejan una misma forma de vincularse con el entorno: escuchar necesidades de los vecinos, trabajar junto a instituciones educativas y organizaciones locales, y aportar experiencia, infraestructura y conocimiento para generar respuestas concretas.

“Bayer es parte de Rojas desde hace más de 30 años, y eso significa estar cerca, escuchar y trabajar junto a quienes todos los días hacen crecer esta ciudad. Nuestro aporte va mucho más allá de la producción de semillas: compartimos conocimientos, generamos oportunidades de formación y ponemos nuestras capacidades al servicio de nuestros vecinos. De esta manera, buscamos seguir aportando valor al lugar donde estamos presentes”, señaló Jorgelina Cárcova, líder de la Planta María Eugenia de Bayer Crop Science.

Las acciones forman parte del trabajo de vinculación que la empresa sostiene con distintas instituciones, especialmente en temas de seguridad, formación técnica y acompañamiento a jóvenes que se preparan para ingresar al mundo laboral.

Bomberos de la región se capacitaron en María Eugenia

El Centro de Entrenamiento de la Brigada de María Eugenia fue escenario de una nueva jornada de rescate y búsqueda en espacios confinados, una capacitación técnica de la que participaron 28 bomberos y representantes de Rojas, El Socorro, Carabelas, Colón, Arribeños, Ascensión, Rafael Obligado, Ferré y General Arenales.

Durante el encuentro se realizaron ejercicios prácticos orientados a mejorar la preparación y la capacidad de respuesta de los bomberos frente a emergencias en espacios confinados y entornos industriales.

La actividad estuvo a cargo de los integrantes de la Brigada de María Eugenia, Lionel Daletto, Leandro Laconga, Ariel Tononi, Fabricio Furiasse, Mariana Hafford e Ignacio Gallo, quienes compartieron su experiencia y condujeron las distintas instancias del entrenamiento.

De esta manera, recursos desarrollados dentro de la planta —equipamiento, instalaciones y, fundamentalmente, conocimiento especializado— se ponen también a disposición de quienes cumplen una tarea esencial para Rojas y las localidades vecinas.

Formación para el mundo del trabajo

Otra de las iniciativas surgió de una necesidad concreta: de ampliar oportunidades de capacitación en electricidad industrial y aportar valor a la comunidad a través de una propuesta de formación vinculada a la necesidad productiva local.

A partir del trabajo entre los equipos de Ingeniería y el área de mantenimiento de Bayer, instituciones educativas y organismos locales, se creó el curso gratuito de Electricista Industrial, presentado oficialmente el 21 de agosto.

La capacitación será dictada de manera gratuita en la Escuela Técnica N°1 de Rojas a través del Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL) de la Provincia de Buenos Aires y permitirá incorporar conocimientos técnicos y herramientas para trabajar de manera más segura frente a riesgos eléctricos en ámbitos industriales.

La puesta en marcha del curso amplía la oferta de formación disponible en Rojas y acerca una nueva alternativa para quienes buscan adquirir herramientas vinculadas con el mundo del trabajo y la actividad industrial.

Del aula a la experiencia profesional

La relación entre la empresa y la educación técnica local también tiene continuidad a través de las prácticas profesionalizantes, una experiencia que desde hace varios años permite que estudiantes de Rojas den sus primeros pasos en un entorno laboral real.

Este año, jóvenes de las especialidades de Electromecánica, Informática y Maestro Mayor de Obra de la Escuela Técnica N°1, realizan sus prácticas en las áreas de Soporte Técnico de Campo, Soporte Técnico de Infraestructura, Data Intelligence y mantenimiento de la Planta.

Los estudiantes se incorporan a proyectos y actividades relacionados con mantenimiento, mejora de procesos, digitalización, gestión de información, relevamientos técnicos y soporte operativo, acompañados por profesionales de Bayer.

La experiencia les permite llevar a la práctica lo aprendido en el aula, pero también conocer cómo funciona una planta industrial, trabajar junto a profesionales y desarrollar habilidades que serán importantes en su futuro laboral.

Capacitar a quienes cuidan a la comunidad, generar una formación que Rojas todavía no tenía y acompañar a los jóvenes de la ciudad y la región en su formación profesional son distintas maneras de construir un vínculo que va más allá de la actividad productiva. Bayer busca que sus conocimientos, experiencias y capacidades también estén al servicio de sus vecinos, generando un impacto positivo en quienes viven, estudian y trabajan en Rojas y sus zonas de influencia.