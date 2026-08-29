En su editorial en “Nuestro Tiempo”, por LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, Carly Antúnez Clerc repasó la figura de Juan Bautista Alberdi y destacó su influencia en la Constitución Nacional de 1853, además de reflexionar sobre la importancia de respetar el orden constitucional.

Cada 29 de agosto se celebra en Argentina el Día del Abogado, una fecha que coincide con el nacimiento de Juan Bautista Alberdi, una de las figuras centrales del pensamiento político y jurídico argentino del siglo XIX.

En este marco, Carly Antúnez Clerc dedicó un editorial en su programa “Nuestro Tiempo”, que se emite por las tardes en LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, a repasar la trayectoria de Alberdi y su enorme influencia en la construcción de la Argentina moderna.

Alberdi nació el 29 de agosto de 1810 en San Miguel de Tucumán y formó parte de la denominada Generación del 37. Según destacó Antúnez Clerc, fue un pensador influenciado por las ideas de las revoluciones francesa y estadounidense y un defensor del pensamiento liberal de su época.

ALBERDI Y LAS BASES DE LA ARGENTINA MODERNA

Uno de los puntos centrales del editorial fue la relación entre Alberdi y la Constitución Nacional de 1853. Carly recordó el papel que tuvo su obra “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina” como una de las principales fuentes de inspiración para la organización institucional del país.

La Constitución de 1853 significó, en palabras de Antúnez Clerc, el nacimiento de una nueva etapa para la Argentina: una República organizada institucionalmente, con un Poder Ejecutivo, una Cámara de Diputados como representación del pueblo y un Senado como representación de las provincias.

El editorial también repasó algunas de las garantías establecidas por aquella Constitución, entre ellas la libertad de expresión, el debido proceso y la protección de la vida privada. En ese sentido, remarcó que la Constitución Nacional constituye la norma fundamental y que las leyes deben respetar sus principios.

“GOBERNAR ES POBLAR”

Otro de los conceptos de Alberdi destacados durante el programa fue su conocida expresión “gobernar es poblar”.

Antúnez Clerc explicó que Alberdi consideraba fundamental promover la inmigración para poblar un territorio extenso y, al mismo tiempo, incorporar conocimientos y capacidades que contribuyeran al desarrollo del país.

La llegada de inmigrantes europeos tuvo, según se señaló en el editorial, una fuerte incidencia en distintas áreas de la Argentina, desde la agricultura y la construcción hasta la industria y diferentes oficios.

“Los inmigrantes encontraron un lugar para trabajar, poder crecer, poder formar a sus familias, darles educación y una vida digna”, sostuvo Carly, al tiempo que destacó que la Argentina también se enriqueció con los conocimientos aportados por quienes llegaron desde distintos lugares del mundo.

ALBERDI, SARMIENTO Y DOS MIRADAS SOBRE EL PAÍS

El editorial también puso el foco en la relación intelectual entre Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento, marcada por coincidencias y diferencias respecto del proyecto de país que imaginaban.

Ambos compartían el objetivo de construir una Argentina moderna después de la caída de Juan Manuel de Rosas, aunque tenían distintas concepciones sobre cuáles debían ser las principales herramientas para alcanzar ese objetivo.

Mientras Alberdi otorgaba un papel central a la fuerza del trabajo, Sarmiento hacía mayor hincapié en la educación. También existían diferencias respecto de la utilización de la fuerza frente a los conflictos políticos y los caudillos provinciales.

LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN

Hacia el final de su editorial, Carly Antúnez Clerc planteó una reflexión sobre la relación entre el respeto a la Constitución y el desarrollo del país.

Repasó distintos momentos de la historia argentina en los que los gobiernos constitucionales fueron interrumpidos por golpes de Estado y sostuvo que cada vez que la Constitución fue desconocida, “la Argentina salió perdiendo”.

También señaló que el respeto por los derechos y garantías constitucionales continúa siendo un desafío en la actualidad, mencionando cuestiones vinculadas con la libertad de expresión, el debido proceso, la propiedad y las condiciones de las cárceles.

Para Antúnez Clerc, más allá de las sucesivas reformas constitucionales —incluidas las de 1958, con la incorporación del artículo 14 bis, y la reforma de 1994—, la esencia y estructura de aquella Constitución de 1853 continúan presentes.

“Fue una de las luminarias más importantes del siglo XIX”, concluyó Carly al referirse a Alberdi, a quien consideró una de las figuras fundamentales de la historia argentina por el legado institucional que dejó al país.

El editorial cerró con un saludo a todos los abogados en su día y un homenaje a Juan Bautista Alberdi, cuya figura quedó estrechamente vinculada a la construcción institucional de la República Argentina.

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