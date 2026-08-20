La Municipalidad de Pergamino presentó este jueves un nuevo micrositio de educación vial destinado principalmente a quienes realizan el trámite para obtener su primera licencia de conducir. La plataforma, que ya se encuentra disponible en primeralicencia.pergamino.gob.ar, reúne material de estudio, contenidos audiovisuales, prácticas de examen y un agente de inteligencia artificial que permite realizar consultas sobre tránsito.

La presentación contó con la presencia de funcionarios municipales y fue acompañada por una conferencia de prensa en la que se explicaron las características y objetivos de la nueva herramienta.

El sitio busca complementar las charlas presenciales de educación vial que forman parte del proceso para obtener la primera licencia. Los encuentros tienen una duración total de cuatro horas, distribuidas en dos jornadas, y ahora cuentan con un espacio digital que permite continuar estudiando y consultar información en cualquier momento.

Desde la Secretaría de Gobierno, Karim Dib destacó que la educación vial constituye una herramienta fundamental para quienes comienzan a conducir. “No sirve solo para aprobar el trámite de la primera licencia, sino también para sacarse dudas como conductores y como integrantes del tránsito vial”, señaló.

En ese sentido, remarcó que el objetivo es promover el conocimiento de las normas y las buenas prácticas de conducción. “La idea es que todos lo usen, porque nos va a ayudar a ser mejores conductores y, fundamentalmente, a cuidar la vida”, sostuvo.

Un espacio pensado para las nuevas generaciones

El micrositio fue desarrollado en conjunto por las áreas de Modernización y Gobierno Digital, con el objetivo de adaptar los contenidos de educación vial a las formas actuales de acceso a la información.

Mauricio Terzaghi, subsecretario de Modernización, explicó que uno de los principales desafíos fue incorporar el primer agente de inteligencia artificial del Municipio aplicado a un servicio específico.

“Requirió bastante trabajo y entrenamiento para afinar la relación entre pregunta y respuesta”, explicó, al tiempo que destacó que también se buscó simplificar el acceso a las charlas presenciales y generar una estructura adaptada a los jóvenes, que representan la mayoría de quienes realizan el trámite de primera licencia.

Por su parte, Ignacio Ferreyra, director de Gobierno Digital, señaló que el desarrollo forma parte del proceso de digitalización que lleva adelante el Municipio.

“Priorizamos un lenguaje coloquial, porque más del 90% de quienes tramitan la primera licencia son jóvenes. Queríamos que el agente pudiera responder de una manera cercana, pero con toda la información necesaria sobre las leyes de tránsito y las particularidades de Pergamino”, explicó.

Mino, el agente de inteligencia artificial

Uno de los principales atractivos del nuevo espacio es Mino, un agente de inteligencia artificial entrenado con la información disponible en el micrositio.

La herramienta permite realizar preguntas en lenguaje coloquial y obtener respuestas vinculadas con las normas de tránsito, la legislación vigente y las buenas prácticas de conducción.

De esta manera, ante una duda cotidiana, el usuario puede ingresar al sitio y realizar una consulta sin necesidad de buscar manualmente entre los distintos contenidos.

El sistema fue entrenado especialmente para responder sobre las particularidades de Pergamino. Entre los contenidos se incluyen cuestiones vinculadas con el sistema de estacionamiento, los colores de los cordones, el alcohol cero y otras normas locales, además de la legislación general de tránsito.

Más de 300 preguntas para practicar

Otro de los recursos destacados es el módulo de práctica de exámenes, que cuenta con una base de más de 300 preguntas relacionadas con los contenidos de educación vial.

Los usuarios pueden generar distintos exámenes de manera aleatoria, responderlos y recibir una corrección que identifica los errores cometidos. De esta manera, la plataforma permite reforzar los conocimientos y llegar mejor preparado a la instancia presencial.

Ferreyra destacó que se trata de una herramienta que permite “generar todos los exámenes que el usuario quiera”, con corrección automática y señalamiento de las respuestas incorrectas.

Lectura, podcast y video

El contenido de capacitación fue organizado en diferentes formatos para que cada usuario pueda elegir la modalidad que le resulte más cómoda.

Los módulos pueden consultarse mediante:

Material de lectura.

Audios en formato podcast.

Videos explicativos.

Prácticas de examen.

Consultas al agente de inteligencia artificial.

Los contenidos incluyen señales de tránsito, normativa, seguridad vial y buenas prácticas de conducción. Parte del material toma como referencia los contenidos utilizados a nivel nacional, pero incorpora las particularidades de la normativa y el tránsito de Pergamino.

La plataforma también puede utilizarse como apoyo entre una charla presencial y otra, permitiendo que los futuros conductores continúen con su preparación desde cualquier dispositivo.

Los turnos para las charlas ya están habilitados

Durante la presentación también se informó que ya se encuentran habilitados los turnos para las charlas presenciales de educación vial que forman parte del proceso para obtener la primera licencia.

Desde la Dirección de Licencias de Conducir, Nicolás Notto destacó que el micrositio “reúne todos los accesos y herramientas necesarias para estudiar y prepararse para la primera licencia”, con información sobre señales, normas de tránsito y buenas prácticas.

La intención de la Municipalidad es que la herramienta no quede limitada exclusivamente a quienes buscan obtener su primera licencia. También se plantea como un espacio de consulta permanente para conductores que necesiten despejar dudas sobre la normativa o determinadas situaciones del tránsito.

El nuevo micrositio ya se encuentra disponible y puede ser consultado en primeralicencia.pergamino.gob.ar.