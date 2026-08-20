El secretario general de La Bancaria analizó, en diálogo con Gabriel Difalci desde el móvil de Radio Mon de Pergamino, la situación salarial de los trabajadores, la reducción de personal en el sistema financiero, el avance de la digitalización y el panorama de las sucursales bancarias en la ciudad.

El secretario general de La Bancaria, Hugo Elías, dialogó con Gabriel Difalci, desde el móvil de Radio Mon de Pergamino, y realizó un análisis de la actualidad de los trabajadores bancarios y de los cambios que atraviesa el sistema financiero.

Uno de los principales temas abordados fue la situación salarial. Elías explicó que el mecanismo de actualización automática que estaba vigente hasta el 30 de junio fue extendido hasta el 30 de septiembre, alcanzando tanto a los bancos públicos como a las entidades privadas nacionales y extranjeras.

“Nos permite no solo la rapidez en lo que hace a la actualización del salario, sino también mantener el salario en relación a la inflación”, señaló el dirigente gremial.

En ese sentido, recordó que durante julio se acordó una actualización del 2,9%, y destacó que el esquema continúa tomando como referencia el índice de inflación oficial para establecer los incrementos salariales de manera automática.

Preocupación por la reducción de personal

Durante la entrevista, Elías también se refirió al escenario laboral dentro del sistema financiero y reconoció que actualmente existe una reducción importante de personal, tanto en bancos públicos como privados.

Según explicó, uno de los factores que impulsa esta transformación es la creciente inversión en tecnología y digitalización de las operaciones bancarias.

Sin embargo, destacó que, hasta el momento, una parte importante de la reducción de trabajadores se produjo mediante retiros voluntarios, lo que permitió evitar, en numerosos casos, situaciones más conflictivas.

Consultado por Gabriel Difalci sobre si los trabajadores que se retiran son reemplazados, Elías explicó que la situación depende de las dotaciones de cada banco. En algunos casos se producen nuevas incorporaciones, mientras que en otros las entidades continúan funcionando con una menor cantidad de empleados.

La digitalización y la importancia de la atención presencial

Otro de los ejes de la entrevista fue el impacto de la digitalización sobre la atención al público.

El secretario general de La Bancaria reconoció que el avance tecnológico modificó considerablemente la presencialidad en las sucursales, aunque remarcó que todavía existe una importante cantidad de clientes que necesita concurrir personalmente al banco.

En particular, mencionó a personas que no cuentan con acceso suficiente a la tecnología o que necesitan asistencia para realizar determinados trámites.

En este contexto, destacó el papel del trabajador bancario como vínculo entre las entidades y los usuarios, especialmente para aquellos sectores de la población que todavía requieren una atención personalizada.

¿Qué sucede con las sucursales en Pergamino?

Durante el diálogo con Radio Mon, Gabriel Difalci consultó específicamente a Hugo Elías sobre la situación de las sucursales bancarias en Pergamino, teniendo en cuenta los cierres, fusiones y reorganizaciones que se produjeron durante los últimos años.

Elías recordó el cierre del Banco Hipotecario, que formó parte de una reestructuración de alcance nacional. También mencionó la reducción de la sucursal del Banco Macro del Centenario, cuyos trabajadores fueron absorbidos por el centro, y otros procesos de reorganización en entidades como Supervielle.

Además, hizo referencia a la fusión entre HSBC y Banco Galicia, señalando que los trabajadores fueron absorbidos, con excepción de algunos empleados que optaron por el retiro voluntario.

“No tenemos información sobre nuevos cierres”

A pesar de los cambios que atravesó el sistema financiero durante los últimos años, Elías llevó tranquilidad respecto de la situación actual de Pergamino.

Según indicó, no existen por el momento proyecciones de corto plazo ni información sobre nuevos cierres de sucursales bancarias en la ciudad.

“Actualmente tenemos el sistema completo”, sostuvo el dirigente, aunque aclaró que desde La Bancaria permanecen atentos a cualquier modificación que pueda surgir, siguiendo de cerca la evolución de la situación económica del país y su impacto sobre el sistema financiero.

Elías remarcó que el objetivo central del gremio continúa siendo resguardar las fuentes de trabajo de los empleados bancarios frente a los cambios que atraviesa la actividad.