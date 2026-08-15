El acuerdo será firmado el próximo 19 de agosto y representa el primer paso hacia un futuro hermanamiento. La iniciativa busca fortalecer los lazos históricos vinculados a Arturo Illia y abrir nuevas oportunidades culturales, educativas, comerciales e industriales entre Pergamino y la región de Lombardía.

Pergamino se prepara para dar un nuevo paso en el fortalecimiento de sus vínculos con Italia a partir de la historia de la familia Illia. El próximo 19 de agosto, la Municipalidad de Pergamino y autoridades de Samolaco, localidad de la región de Lombardía donde nació Martín Illia, padre del expresidente argentino Arturo Illia, firmarán un pacto de amistad.

El anuncio fue realizado por Guillermo Illia durante una entrevista en La mañana de los sábados, el programa conducido por Carly Antúnez Clerc y Daniel Tomassi por LT35 Radio Mon Pergamino.

La firma se realizará mediante una videoconferencia desde la Municipalidad de Pergamino y constituye un paso previo al hermanamiento formal entre ambas comunidades. El pacto tendrá una vigencia inicial de diez años y permitirá generar un marco institucional para desarrollar distintas iniciativas de cooperación.

La propuesta nació a partir del interés del Museo y de distintas instituciones de Pergamino por profundizar el vínculo histórico con la tierra de origen de la familia Illia. En las gestiones también tuvo un papel destacado Jorge Pitar, pergaminense radicado en Italia, quien colaboró en el acercamiento entre ambas comunidades.

Una historia que une a Pergamino con Samolaco

La relación tiene como principal punto de conexión a Arturo Umberto Illia, expresidente de la Nación y una de las figuras políticas más reconocidas de la historia argentina.

El padre de Arturo, Martín Illia, nació en Samolaco, una localidad ubicada en la región de Lombardía. Desde allí emigró hacia la Argentina, donde posteriormente se radicó en Pergamino y formó su familia.

Esa historia migratoria es precisamente uno de los fundamentos del vínculo que ahora buscan profundizar ambas comunidades.

Pero el objetivo, según explicó Guillermo Illia, es que el acuerdo no quede limitado al aspecto histórico o familiar. La intención es que el vínculo permita generar intercambios concretos entre instituciones y sectores productivos de Pergamino y de la región italiana.

Una puerta de entrada a Lombardía

Durante la entrevista, Illia destacó que Samolaco, pese a ser una localidad pequeña, forma parte de una región con un enorme peso económico y productivo.

Lombardía, cuya capital es Milán, concentra una importante actividad industrial, agrícola, láctea, tecnológica y comercial, además de ser uno de los principales centros económicos y de la moda de Europa.

En ese sentido, el pacto puede funcionar como una puerta de entrada para que empresas e instituciones pergaminenses establezcan nuevos contactos en Italia.

“Es un paraguas que construyen los gobiernos locales”, explicó Illia al referirse al acuerdo, que puede facilitar posteriormente intercambios culturales, deportivos, comerciales, industriales, universitarios y de investigación.

Una misión comercial acompañará el viaje

El proyecto también contempla aprovechar la visita a Italia para avanzar en una misión comercial e industrial.

Según anticipó Illia, se estableció contacto con la Cámara de Comercio de Milán, donde se buscará generar un primer encuentro para comenzar a analizar posibilidades de intercambio y cooperación.

La intención es construir una agenda de trabajo para los próximos años y transformar el vínculo institucional en oportunidades concretas para empresas, instituciones y vecinos de Pergamino.

Arturo Illia, protagonista de un nuevo homenaje

La agenda en Italia también tendrá un fuerte componente relacionado con la figura del expresidente.ç

De la delegación participará Leandro Illia, hijo de Arturo Illia, quien presentará su libro Arturo Illia, mi padre en un teatro de Chiavenna, como parte de las actividades previstas en la región.

Además, se anunció la emisión de un sello postal dedicado a Arturo Illia, en el marco de los homenajes que acompañarán este acercamiento entre Pergamino y las localidades italianas vinculadas con la historia familiar del expresidente.

La delegación también pasará por Roma, donde será recibida por Jorge Pitar, quien acompañará a los visitantes en una recorrida por el Vaticano.

Un vínculo pensado para el futuro

Para Guillermo Illia, la firma del pacto será apenas el comienzo. El desafío será mantener una relación activa y aprovechar las oportunidades que puedan surgir en distintos campos.

El acuerdo entre Pergamino y Samolaco busca así convertir una historia de inmigración y una figura común —la de Arturo Illia— en un vínculo internacional con proyección cultural, institucional y económica.

La expectativa es que este pacto de amistad sea posteriormente el punto de partida para un hermanamiento definitivo, consolidando una relación entre Pergamino y la tierra italiana de donde partió la familia Illia.

Entrevista Completa: