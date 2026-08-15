La Cooperativa de Recuperadores Urbanos realizó este viernes una protesta y corte del ingreso al predio de residuos ubicado sobre calle Miguel Cané, en reclamo por la recuperación de su fuente laboral.

Los trabajadores reclamaron volver a desempeñar sus tareas en el lugar donde funcionaba su galpón y donde permanecen las maquinarias que utilizaban para la recuperación y clasificación de materiales.

Durante la manifestación se produjo quema de cubiertas, en el marco de un reclamo que buscaba obtener respuestas de las autoridades municipales.

La gestión de los residuos en el predio se encuentra a cargo de la empresa ENTRE S.R.L.

El diálogo con el Municipio permitió levantar la protesta

En medio de la manifestación, los trabajadores lograron mantener un diálogo con Karim Dib, secretario de Gobierno, quien se comprometió a abordar el reclamo durante los próximos días y avanzar en una instancia de diálogo con los trabajadores.

A partir de ese compromiso, los integrantes de la cooperativa decidieron levantar el corte y desactivar la protesta, a la espera de una respuesta concreta por parte del Municipio.

En diálogo con “Nuestro Tiempo”, el programa que conduce Carly Antúnez Clerc por Radio Mon Pergamino AM 1540, Mónica Stancovich, integrante del grupo de trabajadores, explicó que decidieron confiar en el compromiso asumido por el funcionario municipal.

Stancovich señaló que desde hacía semanas reclamaban una respuesta y que la falta de comunicación había generado el malestar que finalmente derivó en la protesta.

Los trabajadores plantean, entre otros puntos, recuperar un lugar de trabajo, contar con sus maquinarias, ampliar los horarios de quienes realizan tareas en el relleno sanitario y mejorar las condiciones laborales en la planta, incluyendo baños y vestuarios.

Según explicó Stancovich, son 36 trabajadores vinculados a tareas en calle y más de 20 trabajadores del relleno los que esperan una definición sobre su situación laboral.

El compromiso asumido durante la jornada permitió desactivar la medida, aunque los trabajadores advirtieron que, si no obtienen respuestas concretas, volverán a reunirse en asamblea para evaluar nuevas acciones.

La situación continuará siendo seguida de cerca por “Nuestro Tiempo”, que conduce Carly Antúnez Clerc, por Radio Mon Pergamino AM 1540.

Entrevista Completa: