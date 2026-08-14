La directora de la Casa del Niño y la Familia Yumbrel, Graciela Prada, visitó “Nuestro Tiempo de Radio”, el programa que conduce Carly Antúnez Clerc por LT35 Radio Mon Pergamino, y contó cómo trabaja la institución, cuáles son las principales necesidades de las familias y la cena solidaria que realizarán el próximo 5 de septiembre para recaudar fondos destinados a los chicos.

La Casa del Niño y la Familia Yumbrel atraviesa un año especial: cumple 21 años de trabajo en Pergamino, acompañando a niños y adolescentes y desarrollando una tarea que combina educación, alimentación, formación en valores y acompañamiento familiar.

En diálogo con Carly Antúnez Clerc, durante el programa “Nuestro Tiempo de Radio”, Graciela Prada, directora de la institución, explicó que Yumbrel funciona gracias al aporte de distintas personas y organismos, entre ellos un pequeño subsidio provincial, colaboraciones municipales y fundamentalmente el acompañamiento de vecinos de Pergamino que realizan aportes mensuales.

“Es una institución donde se trabaja para la formación de los niños”, explicó Prada, y remarcó que uno de los principales objetivos es acompañarlos en su crecimiento y brindarles herramientas para el futuro, poniendo especial énfasis en la formación en valores.

Educación, alimentación y acompañamiento

Actualmente, Yumbrel trabaja con cerca de 40 chicos, principalmente de entre 6 y 15 años. Los niños concurren a la institución en contraturno escolar y reciben desayuno, almuerzo y merienda, además del acompañamiento pedagógico para realizar las tareas que les solicitan desde la escuela.

Uno de los conceptos que atraviesa el trabajo cotidiano de la institución es el lema “No da lo mismo”.

Desde Yumbrel buscan transmitir que tampoco da lo mismo asistir a la escuela sin preparación que hacerlo con la tarea realizada, la mochila limpia, la cartuchera completa y una adecuada presentación personal.

“Nosotros creemos, confiamos en nuestros chicos y en nuestra familia y tratamos de formarlos en valores sobre todo”, sostuvo Prada durante la entrevista.

La institución también presta especial atención a la alimentación. Según explicó su directora, muchos de los chicos provienen de familias que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad y tienen dificultades para acceder habitualmente a alimentos como carne, pollo, pescado o huevos.

Por ese motivo, Yumbrel procura garantizar durante la semana una alimentación variada y con un importante aporte de proteínas. Además, parte de los alimentos disponibles son entregados a las familias para que puedan utilizarlos durante los fines de semana.

Prada destacó también la necesidad de acompañar a las familias para que puedan aprovechar mejor los recursos económicos disponibles y acceder a una alimentación de mayor calidad.

Un trabajo que busca llegar más allá de la institución

Durante la entrevista, Prada también contó parte del trabajo que se viene realizando en el barrio Jorge Newbery, donde Yumbrel participa junto a otras organizaciones y áreas municipales.

La institución detectó allí situaciones que involucraban a adolescentes que no estudiaban ni trabajaban y permanecían en espacios públicos atravesados por situaciones de consumo problemático.

A partir de un trabajo conjunto con organizaciones del barrio y el área de Deportes de la Municipalidad, comenzaron a desarrollarse actividades deportivas en una plaza de la zona.

Según explicó Prada, los encuentros de fútbol que se realizan los jueves permitieron recuperar ese espacio y generar una alternativa de participación para los adolescentes.

Para la directora de Yumbrel, la clave está en la presencia cotidiana y en el acompañamiento. “No es lo mismo que yo diga voy a ayudar a Jorge Newbery y lo diga en discurso, hay que estar, hay que sentarse, hay que acompañarlos”, señaló.

En ese sentido, también planteó las dificultades que atraviesan muchos jóvenes y cuestionó la idea de que todos parten de las mismas oportunidades.

“No da lo mismo estudiar que no estudiar”

Uno de los aspectos que más orgullo genera dentro de Yumbrel es el desempeño escolar de los chicos.

Prada contó que varios de los adolescentes que concurren a la institución han logrado avanzar en la escuela secundaria sin adeudar materias. Para ella, ese resultado demuestra la importancia de acompañar y exigir a los jóvenes para que puedan descubrir sus propias capacidades.

“Ellos tienen la capacidad intelectual. Hay que sabérsela descubrir, sabérsela exigir”, sostuvo.

Como reconocimiento al esfuerzo realizado durante el año, Yumbrel busca organizar un viaje para los chicos. Para poder financiarlo, la institución realizará una cena solidaria el sábado 5 de septiembre, desde las 21, en El Fortín, ubicado en calle Italia 548.

Cena solidaria para acompañar a los chicos

La cena será una de las principales acciones de recaudación de la institución. Las entradas tienen un valor de $30.000 y existe la posibilidad de abonarlas en dos cuotas.

El menú será asado con ensalada y desde Yumbrel solicitaron a quienes concurran que lleven su propia vajilla, una medida que permite reducir costos y destinar una mayor cantidad de recursos al objetivo principal: reunir fondos para los chicos.

La conducción estará a cargo de Daniela Polola y Daniel Salazar, mientras que también habrá participación artística y entretenimiento durante la noche.

Las entradas pueden adquirirse directamente en la institución, ubicada en Monseñor Scalabrini 940, o comunicándose al 2477-597295.

Yumbrel también mantiene sus redes sociales, donde difunde sus actividades y distintas maneras de colaborar.

21 años de una casa que mantiene sus puertas abiertas

Al finalizar la entrevista con Carly Antúnez Clerc, Graciela Prada volvió a remarcar que Yumbrel es una institución de puertas abiertas y que cualquier vecino puede acercarse para conocer el trabajo que realizan.

Son 21 años de una tarea que, según sus propias palabras, se construye día a día: acompañando a chicos, trabajando junto a las familias, articulando con las escuelas y buscando generar oportunidades allí donde muchas veces esas oportunidades no aparecen.

La celebración por los 21 años será también una oportunidad para que la comunidad conozca y acompañe ese trabajo. La cena del 5 de septiembre tendrá como objetivo central recaudar fondos para que los chicos puedan disfrutar de su viaje de fin de año.

Entrevista Completa: