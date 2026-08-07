Este domingo 9 de agosto, Mariano H. Alfonzo será escenario de una nueva edición de la Fiesta del Secundario, un encuentro que celebra su décimo aniversario con una propuesta pensada para disfrutar durante toda la jornada.

En diálogo con “La Mañana de la Radio”, por LT35 Radio Mon AM 1540, Carlos Telechea brindó detalles de los preparativos y llevó tranquilidad a quienes tenían dudas por las lluvias registradas durante las últimas horas.

“Cayeron casi 70 milímetros acá en el pueblo”, explicó Telechea, aunque señaló que el agua drenó correctamente y que el predio donde se desarrollará la fiesta se encuentra en buenas condiciones. Además, destacó que el acceso principal es por asfalto y que solamente hay aproximadamente dos cuadras de ripio, por lo que no habría inconvenientes para llegar.

La jornada comenzará a las 10 de la mañana y se extenderá aproximadamente hasta las 19 horas, con actividades para toda la familia.

TRADICIÓN Y ACTIVIDADES DURANTE TODO EL DÍA

El programa contempla el desfile de la gente de trabajo, el izamiento de la bandera y la entonación del Himno Nacional Argentino, para luego dar paso a las diferentes actividades ecuestres.

Durante la mañana se desarrollará la categoría Clina, con alrededor de 40 a 45 reservados, además de distintas propuestas vinculadas a los caballos.

Al mediodía habrá una pausa para compartir el almuerzo y disfrutar de la cantina, que ofrecerá costillar al asador, empanadas, choripanes y sándwiches de carne, entre otras opciones.

Por la tarde, alrededor de las 14 o 14:30, continuará la actividad con la categoría Basto. Luego será el turno de los petizos, una propuesta especialmente pensada para los más chicos, que podrán comenzar a vivir sus primeras experiencias con los caballos.

La jornada continuará con montas especiales y diferentes espectáculos ecuestres.

UNA FIESTA PARA COMPARTIR EN FAMILIA

Telechea destacó que la propuesta busca ser mucho más que un evento relacionado con los caballos.

“Es una fiesta de familia, para que venga la gente a compartir, una charla, un mate, un fiambre, o lo que fuere, con amigos”, señaló durante la entrevista.

El predio estará ubicado al ingreso de Mariano H. Alfonzo, a mano derecha, por lo que será sencillo identificar el lugar para quienes lleguen desde otras localidades.

La entrada general tendrá un valor de $25.000 para mayores de 12 años y permitirá disfrutar de las actividades durante toda la jornada.

MÚSICA Y BAILANTA PARA CERRAR EL DÍA

La propuesta tendrá también un cierre musical para quienes quieran extender la jornada y terminar bailando.

Carlos Telechea confirmó la presencia de Pablo Larrosa y Terruñeros, junto a un conjunto chamamecero, y el cierre estará a cargo del grupo Karima.

De esta manera, la organización propone que el público pueda disfrutar de una jornada completa que combine tradición, destrezas criollas, gastronomía, encuentro familiar y música.

TODO A BENEFICIO DEL INSTITUTO MARIANO MORENO

Uno de los aspectos destacados por Telechea durante la entrevista fue el destino solidario de la celebración.

Todo lo recaudado queda en la localidad y es destinado a beneficio del Instituto Mariano Moreno, institución que impulsa esta celebración junto a la comunidad.

La invitación está abierta para toda la región: este domingo 9 de agosto, desde las 10 de la mañana, Mariano H. Alfonzo vuelve a encontrarse con una fiesta que ya forma parte de su identidad y que celebra nada menos que diez años de tradición.

Desde la organización recomiendan llevar abrigo, reposera y muchas ganas de compartir una jornada al aire libre.

Entrevista Completa: