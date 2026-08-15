El próximo lunes 17 de agosto, feriado nacional, la Municipalidad de Pergamino llevará adelante una nueva edición de “La Muni en tu Pueblo”, una iniciativa que busca acercar distintas áreas del Gobierno municipal a las localidades del Partido y facilitar a los vecinos el acceso a información, trámites y asesoramiento sin necesidad de trasladarse hasta la ciudad.

En esta oportunidad, la jornada se desarrollará en la localidad de Urquiza, de 13 a 17 horas, en la Plaza Juan Anchorena, con una edición especial por el Día del Niño que también convocará a vecinos de Fontezuela.

La actividad contará con la presencia de integrantes del gabinete municipal, funcionarios de distintas áreas, instituciones locales y propuestas educativas. El objetivo será generar un espacio de atención, encuentro y participación para toda la comunidad.

El móvil de “La Mañana de la Radio”, a cargo de Gabriel Di Falci por LT35 Radio Mon Pergamino, estuvo en Urquiza y dialogó con funcionarios municipales y referentes de la localidad sobre la propuesta.

“Parte del gabinete de la Municipalidad de Pergamino vamos a acompañar al delegado de Urquiza para acercar distintos estamentos municipales y que los vecinos puedan hacer consultas y recibir información sin tener que trasladarse a la ciudad”, explicó el subsecretario de Asuntos Rurales, Aníbal Figueiras.

Durante la jornada, distintas áreas municipales estarán disponibles para brindar asesoramiento y responder consultas de los vecinos. Además, habrá juegos, kermés deportiva, actividades recreativas, regalos y merienda para los chicos.

También funcionará un servicio de buffet a cargo de instituciones de la localidad, con el objetivo de que la jornada sea además una oportunidad para colaborar con las entidades de Urquiza.

Una jornada especial para Urquiza y Fontezuela

El delegado de Urquiza, Franco Aquaticci, destacó la importancia de que la iniciativa llegue a la localidad y valoró la posibilidad de recibir a vecinos de distintos puntos del Partido.

“Es una alegría enorme abrir las puertas de nuestro pueblo y que nos visiten. También es una oportunidad para que los vecinos puedan hacer preguntas y consultas que muchas veces llegan a la delegación y que nosotros no podemos resolver”, señaló.

Aquaticci también invitó a las familias a acercarse y disfrutar de las distintas propuestas. En ese sentido, recomendó llevar reposera para poder permanecer cómodamente durante la jornada.

“Va a haber un servicio de buffet llevado adelante por las instituciones del pueblo, así que además de compartir un lindo momento vamos a estar ayudando a nuestras instituciones”, explicó.

La edición tendrá además una propuesta especial por el Día del Niño, con juegos, actividades, regalos, chocolate, torta y merienda para los más chicos.

Servicios y asesoramiento municipal

Uno de los principales objetivos de “La Muni en tu Pueblo” es acercar los servicios municipales a los vecinos de las localidades y evitar que tengan que trasladarse hasta Pergamino para realizar consultas o recibir asesoramiento.

La Secretaría de Hacienda y Finanzas será una de las áreas presentes durante la jornada, con información vinculada a tasas municipales, eximiciones, bonificaciones y moratorias.

“Nos parece interesante acercarnos al vecino y que pueda despejar dudas con respecto a las tasas municipales. Celebramos esta posibilidad de acercarnos y tener un vínculo cordial en el pueblo”, sostuvo el secretario de Hacienda y Finanzas, Andrés Dall’Occhio.

También se podrá interactuar con el sistema RAFAM a través de la Delegación, facilitando determinadas gestiones y consultas que habitualmente requieren el traslado hasta la ciudad de Pergamino.

Dall’Occhio remarcó además la importancia de que la experiencia pueda replicarse posteriormente en las demás localidades del Partido.

Seguridad y herramientas para los vecinos

La Secretaría de Seguridad también formará parte de la jornada. Su titular, Ignacio Doddi, explicó que el objetivo será acercar herramientas, brindar asesoramiento y conocer de primera mano las necesidades de los vecinos de Urquiza.

“Siempre tratamos de acercarnos a los vecinos y brindarles algunas herramientas. Desde hace mucho venimos trabajando con esta localidad, tanto la parte del Destacamento, móviles, cámaras, tranqueras geolocalizadas”, indicó.

En ese marco, señaló que el encuentro permitirá conversar con los vecinos, asesorarlos y detectar posibles problemáticas locales que puedan ser abordadas desde el área.

La propuesta también contempla herramientas vinculadas a la seguridad rural, especialmente relevantes para las localidades y zonas de campaña.

Participación de instituciones y propuestas educativas

“La Muni en tu Pueblo” tendrá además una fuerte participación de instituciones de Urquiza y de propuestas educativas.

Durante la jornada estarán presentes la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) y la Universidad Siglo 21, acercando alternativas educativas para los jóvenes de la localidad.

También participarán la Escuela Nº 15 Lucila Anchorena, el Jardín Nº 909 Gabriela Mistral, el Instituto Juan Anchorena, el Club Juan Anchorena, el Centro de Jubilados Urquiza, la Agrupación Gaucha El Resero y la Asociación Civil de la Tierra.

La presencia de estas instituciones permitirá ampliar la propuesta y generar un espacio de encuentro entre vecinos, organizaciones, entidades educativas y representantes del Municipio.

Una propuesta para toda la comunidad

La jornada del lunes 17 de agosto apunta a combinar atención y asesoramiento municipal con actividades recreativas, propuestas educativas y espacios de encuentro para las familias.

Desde la Delegación de Urquiza invitaron especialmente a los vecinos de la localidad, de Fontezuela y de todo el Partido de Pergamino a participar.

“La Muni en tu Pueblo” continuará recorriendo posteriormente las distintas localidades del Partido, con el objetivo de acercar las áreas municipales y generar espacios de participación y contacto directo con los vecinos.

En caso de lluvia, la jornada será reprogramada. La nueva fecha y horario serán comunicados a través de las redes sociales de la Municipalidad de Pergamino y de la Delegación de Urquiza.

La cobertura de esta actividad fue realizada por Gabriel Di Falci, móvil de “La Mañana de la Radio”, por LT35 Radio Mon Pergamino.