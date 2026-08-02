El senador provincial Juan Manuel Rico Zini (PRO) manifestó su rechazo a la posibilidad de que el Gobierno bonaerense impulse una reforma para eliminar las restricciones a las reelecciones indefinidas de intendentes y otros cargos electivos. En diálogo con Carly Antúnez Clerc, durante el programa La Mañana de los Sábados de LT35 Radio Mon, el legislador sostuvo que cualquier modificación debe analizarse desde una perspectiva institucional y no como resultado de una negociación política coyuntural.

Durante la entrevista, Rico Zini recordó que el límite a las reelecciones fue establecido por ley en 2016 y remarcó que su objetivo es evitar la concentración de poder durante largos períodos. En ese sentido, advirtió que la eventual derogación de esa norma permitiría volver a un esquema de reelecciones indefinidas, situación que, según afirmó, ya provocó distorsiones en distintos municipios bonaerenses.

El senador también cuestionó una de las alternativas que trascendió en torno al proyecto, que consistiría en delegar en cada Concejo Deliberante la decisión sobre permitir o no la reelección indefinida de su intendente. A su entender, esa posibilidad sería «un absurdo» y respondió que los municipios bonaerenses carecen de verdadera autonomía para definir cuestiones mucho más relevantes, como la creación de impuestos o la organización de sus propios cuerpos deliberativos.

Consultado sobre el argumento de que debería ser la ciudadanía quien decida libremente si un intendente puede continuar en el cargo, Rico Zini consideró que se trata de una postura «demagógica». Explicó que existen cuestiones institucionales que deben preservarse de las mayorías circunstanciales para garantizar el equilibrio del sistema democrático y evitar la perpetuación de dirigentes en el poder.

En esa línea, sostuvo que los límites a la permanencia en cargos ejecutivos favorecen la renovación política, el recambio de equipos y una administración pública más dinámica. Como ejemplo, mencionó distintos sistemas democráticos que establecen restricciones a las reelecciones para impedir la concentración prolongada del poder.

Respecto de los mecanismos legales para modificar la normativa vigente, el legislador descartó de plano que el gobernador Axel Kicillof pueda hacerlo mediante un decreto. Explicó que la única vía posible es la sanción de una nueva ley aprobada por mayoría en ambas cámaras de la Legislatura provincial. Además, anticipó que el bloque del PRO votará en contra de cualquier iniciativa que elimine los límites actuales.

Finalmente, Rico Zini interpretó que la eventual reforma respondería a una estrategia política del oficialismo para fortalecer su vínculo con distintos intendentes de cara al escenario electoral futuro. No obstante, insistió en que un debate de estas características debe priorizar el fortalecimiento de las instituciones por encima de los intereses partidarios o de las conveniencias del momento.

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