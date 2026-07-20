El proyecto impulsado por el concejal del Frente Renovador, Bernardo Fiore Pitrelli, fue aprobado en la última sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante y la normativa incorpora estos dispositivos al régimen de Ambientes Libres de Humo del Partido de Pergamino.

Semanas atrás, en diálogo con Radio Mon Pergamino AM 1540, el concejal del Frente Renovador, Bernardo Fiore Pitrelli, había brindado detalles sobre el proyecto de ordenanza que proponía incorporar los vapeadores y cigarrillos electrónicos al régimen de Ambientes Libres de Humo del Partido de Pergamino, con el objetivo de actualizar la normativa vigente de acuerdo con las nuevas formas de consumo.

En la última sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante, la iniciativa fue aprobada, convirtiéndose en una nueva ordenanza que equipara el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos al del cigarrillo tradicional en los espacios cerrados de uso común.

Durante aquella entrevista, el edil había explicado que la legislación provincial vigente había sido sancionada en un contexto en el que los vapeadores aún no tenían la difusión que poseen en la actualidad.

«La ley regula el consumo de tabaco, pero creemos que debe aggiornarse a los nuevos tiempos. Hoy existen vapeadores y cigarrillos electrónicos, y diferentes organismos sanitarios advierten sobre los efectos nocivos de las sustancias químicas que liberan», había señalado.

Asimismo, Fiore Pitrelli había aclarado que la iniciativa no buscaba prohibir la venta ni el uso de estos dispositivos en ámbitos privados, sino equiparar su tratamiento con el del cigarrillo tradicional en los espacios cerrados de uso común, fortaleciendo las políticas de prevención y protección de la salud de la comunidad.