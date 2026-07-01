El concejal Ignacio Ostertag dialogó con «La Mañana de la Radio», por LT35 Radio Mon, y realizó un balance de la Octava Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Pergamino, donde repasó una de las principales iniciativas que impulsa junto al bloque del Frente Renovador: el proyecto de Integración Comunitaria de Adultos Mayores.

La propuesta tiene como objetivo fortalecer el vínculo entre los adultos mayores y las instituciones de la comunidad, promoviendo un trabajo conjunto con centros de jubilados, organizaciones sociales y entidades de cada barrio.

Además, la iniciativa contempla la realización de un relevamiento territorial para conocer las necesidades reales de este sector de la población, ampliar el acceso a herramientas digitales y brindar acompañamiento a quienes atraviesan situaciones de soledad o vulnerabilidad.

«Muchos centros de jubilados nos plantean que, si bien existe un importante trabajo que realiza el Municipio, todavía hacen falta más herramientas y espacios de acompañamiento para quienes encuentran barreras tecnológicas o atraviesan situaciones de soledad», explicó Ostertag.

Según indicó el edil, el objetivo es construir una ciudad más cercana, inclusiva y comprometida con los adultos mayores, generando políticas públicas que permitan mejorar su calidad de vida y fortalecer su participación dentro de la comunidad.

Finalmente, Ostertag agradeció el espacio brindado por LT35 Radio Mon y recordó con afecto sus inicios en la emisora.

«Me siento realmente muy satisfecho y contento de estar con compañeros y colegas, porque también me considero un colega, ya que nací en el periodismo y en esta emisora», expresó.

Entrevista Completa: