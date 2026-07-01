La ex concejal de Pergamino, Leticia Conti, pasó por el programa La Mañana de la Radio, que se emite por LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, y habló sobre su presente fuera del Concejo Deliberante, el futuro del peronismo local y las posibles candidaturas de cara a las elecciones de 2027.

En diálogo con Claudio Santamaria y Pamela Lombari, Conti reconoció que vive una etapa más tranquila luego de dejar su banca, aunque destacó la intensidad que implica la función pública.

“Ser concejal demanda mucho tiempo y dedicación. Uno siente que tiene que estar disponible todo el tiempo para los vecinos y eso termina agotando. Hoy soy una madre más presente y puedo organizar de otra manera mi vida cotidiana”, expresó.

Consultada sobre por qué no continuó en el Concejo Deliberante, explicó que la legislación vigente le impide una nueva reelección inmediata, ya que cumplió dos mandatos consecutivos desde 2017.

Sin embargo, dejó en claro que seguirá vinculada a la actividad política y pensando en el futuro. “Estamos trabajando para construir una alternativa de gobierno porque entendemos que hay una gestión desgastada y que existe una oportunidad para que nuestro espacio político vuelva a conducir la ciudad”, sostuvo.

Ante la consulta sobre una eventual candidatura a la Intendencia de Pergamino, Conti no descartó esa posibilidad y aseguró que hoy se siente preparada para asumir nuevos desafíos.

“Hace diez años no me hubiera animado porque no estaba preparada. Hoy, después de la experiencia acumulada, uno va creciendo y puede pensar en otros roles”, afirmó.

De todos modos, aclaró que dentro del peronismo existen varios dirigentes con condiciones de competir por la candidatura y mencionó a Eugenia Ball Lima, Germán Túniz, Álvaro Reynoso y otros referentes de distintos sectores.

Además, destacó la importancia de las PASO como herramienta para ordenar las diferentes expresiones internas del movimiento. “Las PASO sirven para ordenar los espacios políticos, pero cuando no las hay también hay que entender que primero está el proyecto colectivo y después las aspiraciones personales”, señaló.

Finalmente, Conti remarcó la necesidad de trabajar en la unidad del peronismo y de escuchar las demandas de la sociedad de cara al próximo proceso electoral.

“Hay un momento para discutir y otro para estar todos unidos. Lo importante es construir una propuesta que vuelva a enamorar a los vecinos de Pergamino”, concluyó.