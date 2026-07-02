El secretario de Gobierno destacó el trabajo de regularización de instituciones, defendió las capacitaciones presenciales para quienes tramitan la primera licencia de conducir y aseguró que el principal desafío de la gestión es impulsar la llegada de inversiones que generen trabajo de calidad.

En una entrevista con Gabriel Di Falci para el móvil de LT35 Radio Mon, durante el programa La Mañana de la Radio, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Pergamino, Karim Dib, realizó un balance de las principales acciones que lleva adelante el área y trazó los desafíos de la gestión de cara al futuro.

Uno de los ejes abordados fue el trabajo conjunto con clubes, asociaciones civiles y otras instituciones de la ciudad para regularizar su situación ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.

Dib calificó el balance como «muy positivo» y explicó que muchas entidades arrastraban años de documentación sin presentar, lo que dificultaba acceder a la certificación de vigencia necesaria para gestionar beneficios y subsidios.

«Cada institución fue recibiendo el asesoramiento correspondiente y, de a poco, están logrando actualizar sus legajos. Lo ideal es que, una vez regularizadas, puedan mantener la documentación al día año tras año», sostuvo.

En ese sentido, cuestionó la complejidad de los trámites administrativos y consideró que el sistema provincial necesita una modernización que simplifique los procedimientos para las organizaciones civiles.

Licencias de conducir: regreso a las capacitaciones presenciales

Otro de los temas abordados fue el sistema de otorgamiento de licencias de conducir, especialmente para quienes realizan el trámite por primera vez.

Dib explicó que los municipios actúan como centros emisores, mientras que la Provincia establece los requisitos y autoriza finalmente la emisión de la licencia.

Respecto a las charlas obligatorias de educación vial, destacó que durante su gestión se decidió abandonar el formato virtual implementado durante la pandemia para volver a la presencialidad.

«Queremos que los jóvenes realmente aprendan. La charla presencial es uno de los pocos momentos en los que alguien les enseña cómo evitar accidentes y reducir los riesgos al conducir», afirmó.

El futuro político de la gestión

Consultado sobre el escenario político de cara a las elecciones ejecutivas del próximo año, Dib aseguró que el oficialismo trabaja con una visión colectiva y descartó personalismos dentro del espacio.

«Somos un grupo muy homogéneo y entendemos que la continuidad de este gobierno es importante para Pergamino. Cuando llegue el momento se analizará quién está en mejores condiciones para representar al espacio y defender esta gestión», señaló.

Además, aseguró que acompañará la decisión que adopte el equipo de trabajo, independientemente del lugar que le toque ocupar.

La prioridad: atraer inversiones y crear empleo

Sobre los objetivos de la Secretaría de Gobierno, Dib remarcó que hoy la principal preocupación es la generación de empleo genuino mediante la llegada de nuevas inversiones.

Según explicó, Pergamino cuenta con condiciones favorables para recibir proyectos productivos y la gestión trabaja en una estrategia para posicionar a la ciudad como un destino atractivo para empresas.

«Va a haber una ola de inversiones y Pergamino tiene que estar preparado para aprovecharla. Tenemos que ser inteligentes para atraer aquellas inversiones que potencien las fortalezas de la ciudad», expresó.

En ese marco, mencionó iniciativas como la creación de la Agencia de Desarrollo y el fortalecimiento del área de Producción como parte de una planificación orientada a impulsar el crecimiento económico local.

Finalmente, sostuvo que el empleo estable y bien remunerado no solo fortalece la economía, sino también el entramado social.

«El trabajo es un organizador de la vida familiar. Necesitamos generar oportunidades para que más personas accedan a un empleo genuino y, al mismo tiempo, fortalecer a las familias y el desarrollo de nuestra comunidad», concluyó.

Entrevista Completa: