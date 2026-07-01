En diálogo con «La Mañana de la Radio», el programa que se emite por LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, el secretario general de la Asociación Bancaria de Pergamino, Hugo Elías, se refirió a la actualidad del sector, la situación salarial de los trabajadores bancarios y los desafíos que enfrenta la actividad ante el avance de la tecnología y el aumento de la morosidad.

El dirigente confirmó que el gremio logró renovar el mecanismo de actualización salarial automática hasta el 30 de junio, un esquema que permite mantener el poder adquisitivo de los trabajadores en línea con la inflación.

«Esto es positivo porque evita largas negociaciones y, al mismo tiempo, nos permite sostener el salario frente al aumento de los precios», explicó.

Sin embargo, Elías manifestó su preocupación por el escenario que atraviesa el sistema financiero. Según indicó, la creciente digitalización, el avance del home banking y las nuevas tecnologías han generado cambios profundos en la actividad bancaria, impactando directamente en la presencialidad y, en consecuencia, en las fuentes laborales.

«El cierre de sucursales y los retiros voluntarios son situaciones que nos preocupan y que estamos siguiendo muy de cerca», sostuvo, al tiempo que confirmó que el gremio continúa en estado de alerta y movilización.

Crece la morosidad

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el incremento de la morosidad en el sistema financiero, especialmente en las tarjetas de crédito y los préstamos personales.

Elías señaló que muchas familias atraviesan dificultades económicas y que, en numerosos casos, «la gente no es que no quiere pagar, sino que realmente no puede».

En ese sentido, destacó que algunos bancos, entre ellos el Banco Nación, comenzaron a ofrecer líneas de refinanciación de deudas de consumo con plazos más extensos y cuotas más accesibles, una medida que, según consideró, podría replicarse también en entidades privadas.

Fraudes bancarios: qué hacer

El dirigente también se refirió al aumento de los fraudes y estafas bancarias que afectan a los clientes.

Ante estas situaciones, explicó que el procedimiento adecuado es realizar la correspondiente denuncia judicial, ya que se trata de hechos que no pueden resolverse directamente en una sucursal bancaria.

«Hay que hacer la denuncia en la fiscalía y luego se inicia un proceso entre el cliente, la Justicia y el banco para determinar lo sucedido», señaló.

Finalmente, Elías reconoció que el trabajador bancario muchas veces se encuentra en una posición incómoda al tener que atender a clientes que atraviesan problemas económicos, endeudamiento o situaciones de fraude.

«Siempre se trata de buscar una solución dentro de las posibilidades que tiene cada trabajador, pero la realidad es que la situación es compleja», concluyó.

Entrevista Completa: