La comunidad educativa y el grupo de exalumnos de la Escuela Rural Nº 36 “Santa Rosa de Lima” se preparan para celebrar un nuevo aniversario del establecimiento, ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 178, en el denominado Camino Abigán. El encuentro será este sábado 3 de octubre, desde las 21.30, y estará abierto al público.

En diálogo con Carly Antúnez Clerc en el programa Nuestro Tiempo de Radio Mon, Miguel Remolins, integrante de la Comisión de Exalumnos de la institución, contó detalles de una celebración que año tras año reúne a familias, vecinos y personas vinculadas con la historia de la escuela.

“Este año festejamos los 82 años de la escuela. Nosotros somos un grupo de seis exalumnos que cursamos alrededor del año 1966 y que retomamos esta tarea para mantener la tradición y seguir haciendo la cena aniversario todos los años”, explicó Remolins.

La Escuela Nº 36 fue fundada en 1944 y, a diferencia de otros establecimientos rurales que dejaron de funcionar con el paso del tiempo, continúa actualmente en actividad. Según explicó Remolins, en sus primeros años llegó a contar con alrededor de 60 alumnos, mientras que durante su etapa como estudiante, entre 1966 y 1972, concurrían aproximadamente 30 chicos.

Actualmente la matrícula es mucho menor: la institución cuenta con cuatro alumnos. Sin embargo, la comunidad logró sostener su funcionamiento y mantener viva una escuela que constituye parte de la historia rural del partido de Pergamino.

UNA FIESTA QUE MANTIENE LAS TRADICIONES

La celebración tendrá como eje una propuesta gastronómica que mantiene una de las principales tradiciones de la institución: la vaquillona con cuero.

La cena comenzará con bondiola y chorizos y continuará con la tradicional vaquillona con cuero. Además, habrá música y la actuación de una banda de la zona que habitualmente acompaña la celebración.

Más allá de la propuesta gastronómica y musical, el encuentro representa una oportunidad para el reencuentro de exalumnos, familias y vecinos que mantienen un vínculo con la escuela.

“Es un lugar de reencuentro importante, fundamentalmente para las familias de la zona”, señaló Remolins.

EL OBJETIVO: SOSTENER Y CUIDAR LA ESCUELA

La organización de la cena tiene también un objetivo concreto: recaudar fondos para continuar con el mantenimiento y las reparaciones del establecimiento.

Remolins explicó que en años anteriores los recursos obtenidos permitieron realizar trabajos de pintura, mientras que actualmente las necesidades están vinculadas principalmente con reparaciones en los techos y el mantenimiento general del edificio.

El cuidado de las instalaciones también se observa en el aspecto cotidiano de la escuela. Los espacios verdes, las cercas y el edificio presentan un estado que refleja el compromiso de quienes trabajan para preservar el establecimiento.

“Lo fundamental es hacer fondo para el mantenimiento de la escuela”, remarcó Remolins.

UNA ESCUELA QUE SIGUE EN ACTIVIDAD

La Escuela Nº 36 nunca dejó de funcionar, aunque atravesó momentos en los que la continuidad estuvo condicionada por la cantidad de alumnos.

“Hubo momentos que prácticamente estábamos al borde de quedarnos sin alumnos, pero siempre aparece algo y aparecen alumnos que la van salvando a la escuelita”, explicó Remolins.

Actualmente, cuatro estudiantes concurren al establecimiento, que continúa formando parte de la comunidad rural de Pergamino.

La tarea de mantenimiento se realiza con la participación de las autoridades educativas, el Consejo Escolar y el Municipio, además del acompañamiento permanente de los exalumnos y vecinos.

UNA HISTORIA LIGADA AL ARRAIGO RURAL

Durante la entrevista, Carly Antúnez Clerc también puso en valor el significado que históricamente tuvieron las escuelas rurales para el desarrollo de las comunidades del interior.

Estos establecimientos fueron durante décadas un punto fundamental para garantizar el acceso a la educación de los hijos de productores, trabajadores rurales, tamberos y familias que vivían en el campo, evitando que tuvieran que trasladarse diariamente hasta los pueblos o la ciudad.

En ese sentido, la Escuela Nº 36 representa una parte de esa historia y del arraigo de las familias en el territorio rural del partido de Pergamino.

A 82 años de su fundación, la institución continúa funcionando y conserva una comunidad que trabaja para sostenerla y mantener viva una tradición que se repite cada año.

DATOS DE LA CENA ANIVERSARIO

La celebración por los 82 años de la Escuela Rural Nº 36 “Santa Rosa de Lima” será este sábado 3 de octubre, desde las 21.30.

El establecimiento se encuentra sobre la Ruta Nacional Nº 178, a la altura del kilómetro 30, en dirección al Camino Abigán, sobre la mano izquierda saliendo desde Pergamino.

Las tarjetas pueden adquirirse comunicándose a los siguientes números:

2477 635839

2477 66262

2477 665060

La celebración está abierta al público y busca reunir nuevamente a quienes forman parte de la historia de la escuela y a toda la comunidad que quiera acompañar esta iniciativa destinada a preservar y mantener en funcionamiento uno de los establecimientos rurales históricos del partido de Pergamino.

Entrevista Completa: