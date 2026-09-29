Durante una entrevista en vivo con “La Mañana de la Radio”, Guillermo Illia brindó detalles sobre el proceso que llevó a la firma de un Pacto de Amistad entre Pergamino y Zamolaco, una localidad italiana vinculada a la historia familiar del expresidente argentino Arturo Humberto Illia.

El acuerdo representa el resultado de un proceso de contactos e intercambios en el que participaron distintas instituciones de Pergamino, entre ellas la Municipalidad, la universidad, la Cámara de Comercio, la Sociedad Italiana, la Cooperativa Eléctrica, la Sociedad Rural y el Centro Regional Universitario, además de integrantes de la Comisión del Museo.

Según explicó Illia, un papel importante en el acercamiento tuvo Jorge Pitar, un pergaminense radicado en Roma que trabaja en la Embajada Argentina ante el Vaticano y que mantiene vínculos con autoridades de la ciudad. A partir de esos contactos comenzó el intercambio con representantes de Zamolaco.

UNA LOCALIDAD ITALIANA VINCULADA A LA HISTORIA DE ILLIA

Zamolaco está ubicada en la región de Lombardía, en la provincia de Sondrio, cerca de la frontera con Suiza, y está integrada por tres pueblos: Somaya, San Pietro y Era.

En San Pietro nació don Martín Illia, padre del expresidente argentino Arturo Humberto Illia. Además, desde 2007 funciona allí una escuela secundaria que lleva el nombre del exmandatario argentino.

El vínculo comenzó a gestarse años atrás y tuvo un impasse durante la pandemia. Luego, las conversaciones fueron retomadas con las nuevas autoridades de la localidad italiana.

Illia explicó que, a partir de las gestiones realizadas ante el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, se recomendó avanzar primero con un Pacto de Amistad como paso previo a un eventual hermanamiento formal entre ambas ciudades.

EL PACTO FUE FIRMADO EL 19 DE AGOSTO

El proceso culminó el 19 de agosto con la firma, vía Zoom, del Pacto de Amistad entre Pergamino y Zamolaco.

Ahora, el objetivo es avanzar hacia una agenda concreta de actividades e intercambios. En ese sentido, está prevista para los días 2 y 3 de octubre una ratificación del acuerdo en Zamolaco, donde se realizará un homenaje a la figura de Arturo Illia.

Como parte de las actividades también se presentará un sello postal dedicado al expresidente argentino, en el marco de los reconocimientos que se realizarán durante la visita.

Guillermo Illia remarcó que el desafío es que el acuerdo no quede solamente como una formalidad, sino que permita establecer acciones concretas hacia el futuro y construir una comunicación fluida entre ambas localidades.

INTERCAMBIO EDUCATIVO Y UNIVERSITARIO

Uno de los primeros campos en los que ya se comenzó a trabajar es el educativo.

A través de gestiones realizadas junto al municipio, se planteó la posibilidad de establecer vínculos entre la UNNOBA y la Universidad de Milán. Inicialmente, la propuesta estuvo relacionada con la carrera de Diseño de Indumentaria, aunque posteriormente se amplió a otras áreas de la oferta académica.

La iniciativa contempla la posibilidad de generar intercambios de docentes, estudiantes y programas de posgrado, entre otras alternativas de cooperación.

Para Illia, estos vínculos internacionales pueden convertirse en herramientas concretas de desarrollo si son acompañados por una agenda de trabajo y una gestión sostenida.

UNA PUERTA DE ENTRADA A NUEVAS OPORTUNIDADES

Durante la entrevista, Illia destacó que el vínculo con Zamolaco puede representar una puerta de entrada hacia otras oportunidades dentro de la región de Lombardía y de Italia.

Si bien se trata de una localidad de aproximadamente 8.000 habitantes, señaló que su ubicación y sus vínculos institucionales pueden permitir ampliar los contactos hacia otros espacios de la región.

El dirigente también puso en valor el reconocimiento que existe en Italia hacia los emigrantes que lograron desarrollar sus vidas y destacarse en otros países, y consideró que la figura de Arturo Illia constituye uno de los principales puntos de conexión entre Pergamino y la localidad italiana.

El objetivo planteado ahora es trabajar en una agenda para 2027 que permita profundizar el Pacto de Amistad y avanzar hacia un eventual hermanamiento, con proyectos concretos de cooperación educativa, cultural e institucional entre Pergamino y Zamolaco.

Entrevista Completa: