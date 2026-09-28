El senador provincial por la Segunda Sección Electoral, Juan Manuel Rico Zini, fue entrevistado por Carly Antúnez Clerc en “La Mañana de los Sábados”, donde se refirió a la situación de las obras hidráulicas pendientes en Pergamino y a una reunión que mantuvo con el secretario de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires.

Durante el encuentro, el legislador planteó dos cuestiones centrales para la ciudad: la finalización de la conexión del Ramal Norte y la situación de la obra de la presa, que permanece pendiente desde hace tiempo.

Respecto del Ramal Norte, Rico Zini explicó que la obra permitió aumentar el caudal que recibe el sistema de desagües y que, para acompañar ese incremento, fue necesario ampliar y entubar el Arroyo Chu-Chú. Sin embargo, señaló que todavía resta completar una conexión aguas abajo, en el sector comprendido por las calles J. J. Valle, Pedro Torres, Lugones, Carpán y Costa.

Según explicó, la terminación de esa conexión es necesaria para permitir que el agua pueda ser desalojada con mayor normalidad. En ese sentido, indicó que existe una deuda de la Provincia con la empresa encargada de los trabajos, situación que dificulta la continuidad de la obra.

“Es un tema presupuestario, es un tema más político, no es un tema técnico, es un tema de prioridades”, sostuvo Rico Zini durante la entrevista, al explicar el planteo realizado ante las autoridades provinciales.

La deuda con la empresa, de acuerdo con lo informado por el senador, asciende actualmente a unos 1.800 millones de pesos. Según señaló, se trata de un monto que imposibilita a la firma continuar avanzando si no recibe parte de los fondos adeudados.

Rico Zini aseguró que se retiró de la reunión con el compromiso de que se buscaría resolver la situación y concretar algún pago que permita finalizar la conexión pendiente. Al mismo tiempo, aclaró que espera que ese compromiso se transforme en acciones concretas.

“Uno se viene con la esperanza, al menos que a la empresa se le pague alguna cosa y ese riesgo potencial en esa zona, en relación a esa conexión, se termine”, manifestó.

LA SITUACIÓN DE LA PRESA

Otro de los temas abordados durante la reunión fue la obra de la presa de Pergamino, que continúa sin iniciar su ejecución.

Rico Zini explicó que, según lo informado por las autoridades provinciales, el proyecto original requiere algunas modificaciones vinculadas principalmente con las zonas que podrían quedar alcanzadas por el agua, debido a cambios en la ocupación de determinados sectores.

El legislador señaló que el nuevo proyecto se encuentra en el área de Economía a la espera de la asignación de los fondos necesarios para avanzar hacia la licitación. También recordó que la partida presupuestaria había sido contemplada oportunamente para evitar que la falta de financiamiento provincial fuera un impedimento.

En relación con el financiamiento, Rico Zini explicó que los fondos originales para la presa provenían de un crédito de un organismo internacional. Según indicó, la empresa que había sido adjudicataria recibió los fondos y, ante la falta de ejecución de la obra, estos habrían sido devueltos de acuerdo con las condiciones previstas para este tipo de financiamiento.

Durante la entrevista también cuestionó que el gobernador Axel Kicillof hubiera mencionado públicamente, el 1 de marzo de este año, que la obra se encontraba “en ejecución”. Rico Zini sostuvo que esa afirmación no se correspondía con la situación que él conocía y señaló que posteriormente solicitaron una copia del discurso para verificar lo expresado.

“Hay que ir, hay que estar”, sostuvo Rico Zini al referirse a la necesidad de continuar realizando gestiones ante las autoridades provinciales para reclamar por las obras que considera necesarias para Pergamino.

El senador también remarcó que el reclamo debería trascender las pertenencias partidarias y alcanzar a todos los representantes de Pergamino en la Provincia. “Es una obra para la ciudad, independientemente del partido que gobierne”, expresó.

La entrevista concluyó con el compromiso de mantener el contacto para actualizar la situación si aparecen novedades respecto de la finalización del Ramal Norte o de la presa.

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Entrevista Completa: