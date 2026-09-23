La propuesta municipal se realizará este sábado en el Barrio Belgrano, con la participación de distintas áreas de la Municipalidad de Pergamino. Habrá atención a vecinos, actividades recreativas y propuestas artísticas.

La Municipalidad de Pergamino llevará este sábado una nueva edición de “La Muni en tu Barrio”, en esta oportunidad en el Barrio Belgrano, en el marco de los festejos por el Día de la Primavera.

En diálogo con La Mañana de la Radio, de Radio Mon, Brenda Pistolesi, directora de Rentas, explicó que desde el área de Hacienda estarán presentes para atender consultas de los vecinos y brindar asesoramiento sobre trámites y tasas municipales.

“Vamos a estar participando para resolver dudas, responder consultas sobre los trámites o tasas municipales”, señaló Pistolesi, quien además destacó que se incorporarán juegos lúdicos y propuestas de entretenimiento para los más chicos, con el objetivo de que puedan aprender jugando.

También participará el área vinculada a la SUBE. Gabriel Cepa explicó que durante la jornada se realizará la reposición de tarjetas y se podrán gestionar beneficios para quienes todavía no los tengan.

Además, Cepa confirmó la presencia del Parque de Educación Vial, una propuesta que se sumó recientemente a “La Muni en tu Barrio” y que, según indicó, tuvo una buena recepción en las ediciones anteriores.

Como ocurre habitualmente, también estarán presentes otras áreas municipales para brindar asesoramiento y acompañamiento a los vecinos del barrio.

Una jornada pensada junto a los vecinos

Matías Farías, representante barrial del Barrio Belgrano, destacó la importancia de recibir la iniciativa y valoró la posibilidad de acercar las distintas áreas municipales a los vecinos.

“Para nosotros es un orgullo recibir a este programa. Es algo muy importante para nuestro barrio y acercar todas las áreas del municipio al barrio es muy importante”, expresó.

La jornada contará además con propuestas artísticas. Según adelantó Farías, habrá solistas del propio barrio que se sumarán a la celebración.

La organización también tendrá una participación activa de los vecinos, quienes comenzaron a preparar distintos elementos para decorar el espacio. Banderines, flores y vinchas son algunas de las producciones que están realizando vecinos de la zona para aportar a la jornada.

Farías destacó especialmente esta participación comunitaria y señaló que, a partir de la propuesta, distintas personas del barrio se fueron acercando para colaborar.

Además, adelantó que habrá alguna actividad sorpresa que se dará a conocer durante el encuentro.

De esta manera, “La Muni en tu Barrio” llegará este sábado al Barrio Belgrano con una propuesta que combinará atención y asesoramiento municipal, actividades recreativas, educación vial, propuestas artísticas y participación de los propios vecinos, en el marco de los festejos por el Día de la Primavera.

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