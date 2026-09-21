En el marco de los 60 años del Radio Club Pergamino, Javier Monteagudo, presidente de AMSAT Argentina, y otros integrantes de la organización participaron de una jornada en el Parque Belgrano, donde compartieron experiencias vinculadas con la radioafición, la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías.

En el programa La Mañana de la Radio, de LT35 Radio Mon Pergamino, el periodista Gabriel Di Falci presentó una entrevista con Javier Monteagudo, presidente de AMSAT Argentina, quien se refirió a las actividades desarrolladas en Pergamino y a los avances que la organización viene impulsando en el campo de las comunicaciones y la tecnología espacial.

La jornada tuvo lugar en el marco de los festejos por el 60.º aniversario del Radio Club Pergamino y reunió a integrantes de distintos radio clubes en la Agencia de Desarrollo Local, el Parque Belgrano y la Plaza Astronómica.

La radioafición como puerta de entrada a la ciencia y la tecnología

Durante la entrevista, Monteagudo explicó que uno de los principales objetivos de AMSAT Argentina es acercar a la comunidad las posibilidades que ofrece la radioafición, tanto desde el punto de vista de las comunicaciones como desde el desarrollo técnico y científico.

En ese sentido, destacó que la actividad no se limita al contacto entre radioaficionados de distintos lugares del mundo, sino que también comprende la construcción de antenas, el desarrollo de redes de comunicación alternativas a las redes celulares y el trabajo en proyectos vinculados con la ingeniería y la investigación.

El presidente de AMSAT Argentina invitó a quienes tengan interés en estas disciplinas a acercarse a los radio clubes para conocer las herramientas y los conocimientos que se pueden adquirir a través de esta actividad.

El trabajo con la NASA y el seguimiento de la misión Artemis II

Uno de los momentos destacados de la entrevista estuvo relacionado con los avances internacionales de AMSAT Argentina.

Monteagudo mencionó la participación de la organización en el seguimiento de la cápsula Orion, en el marco de la misión Artemis II, un trabajo que contó con la participación de Hilario Dessat, integrante de la comisión directiva de AMSAT Argentina, y de equipos de trabajo de distintas provincias.

Según explicó, esta experiencia permitió alcanzar un reconocimiento en el ámbito tecnológico y representó un motivo de orgullo para la organización por la posibilidad de contribuir desde la Argentina a iniciativas vinculadas con la exploración espacial.

Nuevos proyectos y el desarrollo de tecnología nacional

Por su parte, Hilario Dessat, quien también participó de la entrevista, resaltó la importancia de representar al país en proyectos de alcance internacional y recordó algunos de los antecedentes de AMSAT Argentina en el desarrollo de tecnología espacial.

Entre ellos, mencionó el trabajo realizado en la década de 1990 con el EUSAT, al que identificó como el primer satélite argentino puesto en órbita.

Asimismo, adelantó que la organización trabaja en un nuevo proyecto de una boya tecnológica, cuyo lanzamiento estaba previsto para diciembre desde Puerto Mar del Plata.

Dessat explicó que el dispositivo ya había sido lanzado anteriormente, pero debió ser recuperado por un barco argentino tras presentar inconvenientes. A partir de esa experiencia, se realizaron mejoras y se renovó parte de su tecnología con vistas a una nueva puesta en funcionamiento.

Cómo contactarse con AMSAT Argentina

Durante la conversación, Monteagudo señaló que la organización trabaja en la actualización de sus canales de comunicación y que las personas interesadas pueden acercarse a través de su sitio web y sus redes sociales.

Los canales mencionados durante la entrevista fueron:

Sitio web: amsat.org.ar

Instagram: @LU7AA.amsat

Facebook: AMSAT Argentina

El titular de la entidad también destacó el acompañamiento de universidades y otras instituciones en los proyectos que llevan adelante.

La participación de AMSAT Argentina en la celebración del aniversario del Radio Club Pergamino permitió poner en valor el papel de la radioafición como herramienta de comunicación, formación y desarrollo científico, además de visibilizar iniciativas tecnológicas argentinas con proyección internacional.

Entrevista Completa: