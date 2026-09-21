La actividad se realizó en el Parque Belgrano y reunió a radioaficionados, instituciones y referentes de distintos puntos del país. El lanzamiento del picoglobo permitió realizar un seguimiento desde estaciones de Argentina, Brasil, Uruguay y otros lugares del mundo.

Radio Club Pergamino celebró sus 60 años de trayectoria con una jornada especial desarrollada en el Parque Belgrano, donde se llevaron adelante distintas actividades vinculadas a la radioafición, las comunicaciones, la astronomía y la transmisión de datos.

En diálogo con el móvil de La Mañana de la Radio, el presidente de Radio Club Pergamino, Jorge Katsikari, explicó que el aniversario de la institución se conmemora originalmente el 9 de julio, pero que las celebraciones fueron postergadas para coincidir con una actividad especial: el lanzamiento de un picoglobo realizado junto a AMSAT Argentina.

La jornada contó con la participación de representantes y radioaficionados de distintos puntos del país, entre ellos integrantes de los Radio Clubes de Ramallo, Rosario, San Pedro, Junín, Chacabuco y Ciudad de Buenos Aires, además de representantes de la agrupación Alfa Centauri, vinculada a la divulgación de la astronomía.

Durante el encuentro también se realizó la entrega de licencias a nuevos radioaficionados y ascensos de categoría. Además, hubo un reconocimiento especial para Romeo, un alumno de 11 años que forma parte del curso de radioafición.

Un espacio para aprender y acercar la radioafición a la comunidad

Katsikari destacó la importancia de generar este tipo de encuentros abiertos al público para dar a conocer una actividad que muchas veces no tiene canales de difusión suficientes.

“Hoy por hoy nuestra función es divulgar nuestra actividad y la única forma de divulgar nuestra actividad es hacernos conocer ante la comunidad”, señaló el presidente de Radio Club Pergamino.

La jornada contó además con diferentes expositores y especialistas. Entre ellos estuvo Nicolás Solop, reconocido por su experiencia en APRS, un sistema utilizado para la transmisión de datos mediante radio.

Desde Radio Club Pergamino también destacaron el acompañamiento de la Municipalidad de Pergamino y de la Agencia Municipal de Desarrollo, que facilitaron el espacio del Parque Belgrano y brindaron colaboración para la seguridad del predio.

El picoglobo continúa su recorrido

Uno de los principales atractivos de la jornada fue el lanzamiento del picoglobo identificado como LU1DNQ, cuyo desplazamiento continuó siendo monitoreado luego de su partida desde Pergamino.

Durante el móvil de Radio Mon se informó que el dispositivo se encontraba a unos 12,4 kilómetros de altitud, desplazándose a aproximadamente 130 kilómetros por hora, y que había sido recibido por estaciones de Argentina, Brasil y Uruguay, además de registrarse recepción desde una estación antártica y Alemania.

Al momento de la entrevista, el globo llevaba aproximadamente 21 horas y 50 minutos de vuelo y había recorrido unos 2.240 kilómetros.

El seguimiento resulta fundamental para obtener información sobre el recorrido del dispositivo y posteriormente avanzar con la recuperación del material.

La actividad también permitió poner en valor el trabajo desarrollado por AMSAT Argentina, cuyos integrantes han participado en experiencias de seguimiento de misiones y proyectos vinculados con las comunicaciones y la tecnología espacial.

De esta manera, el aniversario de Radio Club Pergamino se convirtió en una jornada que combinó historia, formación, tecnología y divulgación, con la participación de instituciones y aficionados que llegaron desde distintos puntos del país.

Entrevista Completa: