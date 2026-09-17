La Dirección de Juventud de la Municipalidad de Pergamino prepara una jornada especial para celebrar el Día de la Primavera, con espectáculos de folclore y cumbia, participación de artistas locales, feria estudiantil, sorteos y distintas propuestas destinadas a los jóvenes.

La actividad se realizará el domingo 20 de septiembre, de 13 a 18 horas, en el Parque Belgrano, que volverá a ser escenario del tradicional festejo. El escenario y el sonido estarán ubicados en el sector del parque frente a Avenida de Mayo.

La propuesta fue presentada por Gabriel “Chino” Pereyra, director de Juventud, durante una entrevista realizada en La Mañana de la Radio de LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540.

Música y protagonismo para los artistas locales

La jornada tendrá dos grandes bloques musicales. El primero estará dedicado al folclore y contará con la participación de jóvenes artistas locales que están dando sus primeros pasos en la música.

La iniciativa busca brindarles un espacio para mostrar su talento ante familiares, amigos y el público de Pergamino.

“Queremos que los chicos que recién empiezan también tengan su espacio. Que puedan mostrar su talento, que los acompañen sus familias y amigos, y que todos podamos conocer lo que están haciendo los artistas jóvenes de nuestra ciudad”, explicó Pereyra.

El segundo bloque estará dedicado a la cumbia y contará con la presentación de artistas con llegada entre el público joven, entre ellos Madeleine.

El último show está previsto para alrededor de las 17 horas y tendrá una duración aproximada de una hora a una hora y media, con el objetivo de finalizar las actividades durante la tarde, antes del anochecer.

Feria estudiantil, sorteos y actividades

Además de la música, durante la jornada funcionará una feria estudiantil en la que participarán estudiantes de quinto y sexto año de las escuelas secundarias de Pergamino.

Los jóvenes tendrán distintos stands y propuestas, entre ellas glitter, decoración, sorteos y premios.

La organización también cuenta con la participación de alrededor de 30 voluntarios, que vienen trabajando en la preparación de la jornada y especialmente en la decoración del espacio.

“Estamos preparando todo con mucho entusiasmo. Son alrededor de 30 voluntarios que vienen trabajando en la decoración y en cada detalle para que los jóvenes tengan un lugar para encontrarse y disfrutar”, señaló el director de Juventud.

Una celebración pensada para el encuentro

Desde la Dirección de Juventud destacaron que el objetivo es generar un espacio de encuentro, participación y recreación para los estudiantes, con una propuesta al aire libre que tenga como protagonistas a los jóvenes de la ciudad.

La jornada se desarrollará durante el día y combinará música, cultura, entretenimiento y participación estudiantil.

Qué pasa si llueve

La organización también contempla una alternativa ante posibles condiciones climáticas adversas. En caso de lluvia, el festejo previsto para el Parque Belgrano será reprogramado para el sábado.

Además, se prevén actividades de menor escala en el Galpón de la Juventud, con propuestas destinadas a mantener un espacio de encuentro entre los jóvenes durante los días siguientes.

De esta manera, Pergamino se prepara para recibir la Primavera con una jornada que tendrá como ejes principales la música, el encuentro y la participación de los estudiantes, con especial protagonismo para los jóvenes artistas locales.