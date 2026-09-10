El complejo de cabañas de Santa Rosa de Calamuchita, creado con corazón pergaminense, acompañará a Radio Mon durante la 87ª Exposición Rural de Pergamino. Además, quienes visiten el espacio de la radio podrán participar por un fin de semana para dos personas.

Del 10 al 13 de septiembre, Pergamino volverá a vivir una de sus grandes celebraciones con la realización de la 87ª Exposición Rural de Pergamino, una muestra que reunirá durante cuatro jornadas al sector agropecuario, comercial, empresarial, emprendedor y a instituciones de la ciudad y la región.

En ese marco, Radio Mon Pergamino realizará una cobertura especial desde el predio y contará con el acompañamiento de distintas empresas y emprendimientos que decidieron ser parte de esta propuesta.

Entre ellos estará Munay Ki, Complejo de Cabañas, un emprendimiento turístico ubicado en Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, que llega a la Rural con una propuesta especial para el público pergaminense.

🌿 De Pergamino a las sierras de Córdoba

Detrás de esta propuesta se encuentra Hugo Alberto Cuitiño, conocido en Pergamino por su actividad vinculada a las obras civiles en general y al alquiler de máquinas viales y de construcción.

Su empresa cuenta con servicios y equipamiento para distintos trabajos, entre ellos camiones, camión motohormigonero, tunelera, zapping y bombas sumergibles, desarrollando su actividad desde J. J. Giménez 440, Pergamino.

📞 Para consultas sobre su actividad comercial: 2477-656586 / 2477-596518.

Pero la historia de Hugo Alberto Cuitiño también tiene un capítulo que cruza las fronteras de Pergamino.

En Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, creó junto a su familia un proyecto turístico que lleva el nombre de Munay Ki, un complejo de cabañas pensado para quienes buscan disfrutar de la naturaleza, descansar y vivir una experiencia diferente en las sierras cordobesas.

De esta manera, un emprendimiento nacido desde Pergamino encuentra en Córdoba un nuevo espacio para crecer, manteniendo ese vínculo especial con nuestra ciudad.

🏡 Munay Ki, un lugar para descansar y disfrutar

Munay Ki se presenta como un complejo pensado para parejas, familias, personas con movilidad reducida y grupos, en un entorno natural y tranquilo.

El alojamiento está ubicado en Santa Rosa de Calamuchita y cuenta con distintos espacios destinados al descanso y la comodidad de sus visitantes.

Entre los servicios y características que ofrece se encuentran:

🌿 Espacios amplios y cómodos

🏊‍♀️ Piscina

❄️ Aire acondicionado

📶 Internet

🚗 Estacionamiento

🛏️ Línea de blanco

🥐 Desayuno seco

🐾 Complejo pet friendly

Además, su ubicación permite acceder a diferentes atractivos turísticos de la región, convirtiéndolo en una alternativa para quienes buscan combinar descanso, naturaleza y paseos.

La propuesta apunta a que cada visitante encuentre todo lo necesario para disfrutar de unas vacaciones o una escapada inolvidable.

📻 Munay Ki acompaña a Radio Mon en la Rural

Durante la Expo Rural Pergamino 2026, Munay Ki tendrá una participación especial junto a Radio Mon Pergamino.

El complejo no contará con un stand propio dentro de la exposición, sino que acompañará a la radio durante su cobertura especial de la muestra.

La participación se integra a Rural 360°, la propuesta de Radio Mon para llevar toda la actividad de la Rural a sus diferentes plataformas digitales.

La cobertura incluirá contenidos para el portal web, Instagram, Facebook, Stories y Estados de WhatsApp, permitiendo que las empresas que acompañan la iniciativa puedan mostrar sus productos, servicios y propuestas ante la comunidad.

En el caso de Munay Ki, la propuesta tendrá además un atractivo muy especial para quienes se acerquen al espacio de Radio Mon.

🎁 ¡Munay Ki sortea un fin de semana para dos personas!

Una de las grandes sorpresas será el sorteo de un fin de semana para dos personas en el Complejo de Cabañas Munay Ki, en Santa Rosa de Calamuchita.

Para participar será muy sencillo:

📍 Acercate al espacio de Radio Mon durante la Expo Rural Pergamino.

📝 Completá el cupón de participación.

🎁 Ya estarás participando por una estadía para dos personas en Munay Ki.

Una oportunidad para conocer y disfrutar de este emprendimiento turístico que lleva un pedacito de Pergamino a las sierras de Córdoba.

🌄 Un proyecto con corazón pergaminense

La presencia de Munay Ki en la Rural tiene un significado especial: se trata de un emprendimiento turístico que nació a partir de una iniciativa vinculada a Pergamino y a Hugo Alberto Cuitiño, pero que encontró en Santa Rosa de Calamuchita el lugar para desarrollar una propuesta dedicada al turismo y al descanso.

Así, durante cuatro días, quienes visiten la Expo Rural podrán conocer esta alternativa turística, descubrir sus servicios y, además, tener la posibilidad de ganar una escapada para dos personas.

Una propuesta que combina Pergamino, Córdoba, turismo, descanso y el acompañamiento a Radio Mon en una nueva edición de la Exposición Rural.

🎟️ ¿Querés participar?

Del 10 al 13 de septiembre, visitá el espacio de Radio Mon Pergamino en la 87ª Exposición Rural de Pergamino, completá tu cupón y participá del sorteo.

Munay Ki – Complejo de Cabañas

🌿 Tu escape perfecto te espera.

📻 RADIO MON PERGAMINO | AM 1540

📲 @RadioMonPergamino