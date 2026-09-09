El espacio municipal estará orientado a mostrar el crecimiento productivo de la ciudad en los sectores metalúrgico, agropecuario y textil. También habrá propuestas de Seguridad y Salud.

La Municipalidad de Pergamino presentó el diseño y las actividades que formarán parte de su participación en una nueva edición de la Expo Rural, con una propuesta que buscará poner en valor el desarrollo productivo de la ciudad y ofrecer un recorrido interactivo para visitantes de todas las edades.

El anuncio fue realizado durante una entrevista de La Mañana de la Radio, por LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, con la participación de la secretaria de Gobierno, Karin Dib; el director de Empleo y Emprendedurismo, Eugenio Petinari; y el coordinador de los museos del Partido de Pergamino, Pablo Puricelli.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que la iniciativa representa un importante trabajo en equipo, en el que participaron distintas áreas, entre ellas Cultura, Turismo, Protocolo, Hacienda y Salud.

La propuesta, que se viene preparando desde hace aproximadamente dos meses, tendrá como eje central los tres sectores que identifican a la producción local: el metalúrgico, el agropecuario y el textil.

“Todo lo que suceda en este espacio va a estar apuntado a mostrar los tres rubros que hacen a la idiosincrasia productiva de la ciudad”, explicó Petinari.

Un recorrido interactivo para todas las edades

El espacio municipal contará con una propuesta escenográfica y contenidos audiovisuales destinados a mostrar el crecimiento productivo de Pergamino.

Según se explicó, el recorrido estará pensado para que puedan participar tanto niños pequeños como adultos mayores, con actividades y propuestas adaptadas a distintas edades.

“Todos van a tener una actividad dentro del stand y poder llevarse un obsequio o un premio”, señaló Petinari.

Además, desde la organización anticiparon que habrá articulación entre distintas áreas municipales y una propuesta vinculada con el cuidado responsable de las mascotas, integrada al sector metalúrgico.

La intención es que el público pueda conocer diferentes aspectos de la producción local a través de una experiencia dinámica, participativa y familiar.

Una propuesta renovada respecto del año pasado

Durante la presentación también se destacó que el espacio municipal tendrá una identidad diferente a la de la edición anterior.

El año pasado, el eje estuvo puesto en Mino y la Casa de Mino, una propuesta que tuvo una buena recepción por parte del público y que volverá a estar presente en la muestra.

En esta oportunidad, el objetivo será generar un “contraste productivo” y mostrar el potencial de Pergamino en sectores estratégicos para el desarrollo económico y la generación de empleo.

Desde el Municipio remarcaron que la participación en la Expo Rural busca acercar a los vecinos a las distintas áreas productivas de la ciudad y, al mismo tiempo, promover el interés de posibles inversores.

La secretaria de Gobierno destacó que la muestra constituye una oportunidad para dar a conocer el trabajo que se realiza en Pergamino y fortalecer la identidad productiva local.

También habrá espacios de Seguridad y Salud

Además del stand principal, la Municipalidad contará con otros dos espacios dentro de la Expo Rural.

Uno estará destinado a la Secretaría de Seguridad, donde se exhibirán las tareas que lleva adelante el área y algunas de las incorporaciones realizadas durante los últimos tiempos.

El otro estará dedicado a la Salud, con la participación de distintas organizaciones vinculadas al sistema sanitario del Partido de Pergamino.

De esta manera, la presencia municipal buscará ofrecer una mirada amplia sobre las políticas públicas, los servicios y las áreas de trabajo que forman parte de la gestión.

Días y horarios de la participación municipal

La Municipalidad de Pergamino estará presente en la Expo Rural durante cuatro jornadas: jueves, viernes, sábado y domingo.

El stand podrá visitarse de 11 a 18 horas.

Desde el Municipio invitaron a los vecinos a recorrer la muestra y acercarse al espacio municipal para conocer las propuestas, participar de las actividades y descubrir parte del trabajo que se desarrolla en la ciudad.

La participación se suma a la agenda de actividades que se desarrollarán durante el fin de semana en el marco de una nueva edición de la Expo Rural de Pergamino.