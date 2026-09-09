El subsecretario de Inspección General y Tránsito, Marcos Turrini, adelantó en La Mañana de la Radio que la iniciativa será elevada al Concejo Deliberante. También explicó los cambios en los cordones rojos y las nuevas medidas de ordenamiento vial.

El Municipio de Pergamino trabaja en un proyecto que propone establecer en 40 kilómetros por hora la velocidad máxima de circulación en avenidas, bulevares y otras arterias de características similares de la ciudad.

La iniciativa fue presentada por el subsecretario de Inspección General y Tránsito, Marcos Turrini, y será elevada al Concejo Deliberante para su tratamiento. El funcionario brindó detalles durante una entrevista realizada en el programa La Mañana de la Radio, por LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540.

Una propuesta vinculada a la seguridad vial

Turrini explicó que el objetivo es adecuar las velocidades máximas a las características propias de Pergamino y fortalecer las políticas municipales de prevención.

Según señaló, en las avenidas de la ciudad conviven distintos actores viales, como transporte público, vehículos de carga, motociclistas, ciclistas, peatones y zonas comerciales. En ese contexto, consideró que reducir la velocidad de 60 a 40 km/h puede contribuir a disminuir los riesgos y el impacto de los siniestros.

El funcionario aclaró que, si bien la Ley de Tránsito establece una velocidad máxima general de 60 km/h para las avenidas, también contempla la posibilidad de que las autoridades competentes establezcan límites diferentes cuando las condiciones de seguridad vial lo requieran.

“Creemos que las avenidas de Pergamino no están preparadas para circular a esa velocidad”, sostuvo Turrini, quien mencionó como ejemplo la Avenida de Mayo y la circulación que se concentra en distintos sectores de la ciudad.

La importancia de conducir a una velocidad precautoria

Durante la entrevista, el subsecretario remarcó que el cumplimiento de una velocidad máxima no reemplaza la obligación de conducir de manera prudente.

Explicó que cada conductor debe mantener una velocidad precautoria que le permita conservar el dominio del vehículo, teniendo en cuenta la visibilidad, las condiciones de la vía y el flujo de tránsito.

En ese sentido, insistió en la importancia de evitar distracciones, como el uso del celular, y recordó la necesidad de utilizar casco en motocicletas y respetar las normas de circulación.

También señaló que, entre las principales causas de los siniestros, se encuentran las distracciones, el exceso de velocidad y el consumo de alcohol.

Cambios en los cordones rojos

Otro de los temas abordados fue la reducción de los sectores de cordón pintados de rojo en distintas esquinas de la ciudad.

Turrini explicó que el color rojo indica la prohibición de estacionar y detenerse, incluso por unos instantes, ya que el objetivo es mantener despejadas las esquinas para favorecer la visibilidad y prevenir accidentes.

Según detalló, se realizaron modificaciones para dejar libre el espacio que legalmente corresponde y recuperar algunos lugares de estacionamiento que eran solicitados por los vecinos.

El funcionario indicó que esta medida forma parte de un proceso de revisión y ordenamiento de la circulación urbana.

Nuevas intervenciones y espacios de estacionamiento

Turrini adelantó que el Municipio prevé realizar una intervención integral en la Avenida de Mayo, con el objetivo de organizar distintos espacios destinados al ascenso y descenso de pasajeros, carga y descarga, personas con discapacidad y estacionamiento de motos.

La propuesta busca mejorar la accesibilidad, la fluidez del tránsito y la seguridad vial.

Además, señaló que se continúa trabajando en la colocación de nueva cartelería en distintos sectores de Pergamino, entre ellos San Nicolás Norte, los bulevares y la zona del microcentro.

Prohibición de bicicletas y motocicletas en la peatonal

En relación con la señalización, el subsecretario también informó que se incorporaron carteles que prohíben la circulación de bicicletas y motocicletas en la peatonal de la ciudad y en el terraplén.

Explicó que, aunque se trata de restricciones que pueden parecer obvias, la cartelería permite dejar claramente establecida la prohibición y reforzar el ordenamiento.

Turrini advirtió que, ante una infracción, se labrará el acta correspondiente y se actuará conforme a las normas vigentes.

La prioridad de la señalización

Finalmente, el funcionario explicó que, cuando existe una señalización específica en un lugar, esta debe ser respetada, aun cuando una norma general establezca otra condición.

Como ejemplo, señaló que si una ordenanza permite estacionar, pero un cartel indica que está prohibido hacerlo en determinado sector, prevalece lo que establece la señalización.

En ese marco, sostuvo que el Municipio busca que las medidas estén respaldadas por las ordenanzas correspondientes, aunque también debe responder a las necesidades que surgen de la dinámica cotidiana del tránsito y de los pedidos de los vecinos.

Entrevista Completa: