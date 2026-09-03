La actividad se realizará este viernes 4 de septiembre en la Biblioteca Pública Domingo Faustino Sarmiento de la Escuela Normal Superior. La propuesta es organizada por el Instituto Oscar Masotta y el Centro de Investigación y Docencia de Pergamino.

La inteligencia artificial forma parte de la vida cotidiana, pero también abre preguntas sobre sus efectos en las personas y en los vínculos. Con ese eje, este viernes 4 de septiembre, a las 19.30, se realizará la charla “Los usos de la Inteligencia Artificial: el porvenir de una ilusión”, en la Biblioteca Pública Domingo Faustino Sarmiento de la Escuela Normal Superior, ubicada en San Martín y Colón.

La actividad fue presentada en el programa Nuestro Tiempo, que conduce Carly Antúnez Clerc por LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, durante una entrevista con la licenciada Cecilia Ormazábal, integrante de la organización.

La propuesta es impulsada por el Instituto Oscar Masotta y el Centro de Investigación y Docencia de Pergamino (CID Pergamino), y tendrá una modalidad de conversatorio. El encuentro contará con la participación del psicoanalista Gustavo Stiglitz, médico psiquiatra y miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. La coordinación estará a cargo de Paula Díaz, psiquiatra y psicoanalista.

Una mirada sobre los usos y los efectos de la IA

Durante la entrevista, Ormazábal explicó que la iniciativa surgió a partir de las preguntas que comenzaron a aparecer en los espacios de atención y formación del psicoanálisis.

“Cada vez escuchamos en los consultorios, en el hospital, que los pacientes nos cuentan que, a partir de una angustia o de un estado de ansiedad, buscan respuestas dialogando con ChatGPT”, señaló.

La licenciada sostuvo que, en muchos casos, las personas recurren a estas herramientas en busca de alivio, aunque la experiencia no siempre produce el resultado esperado.

“Lo sorprendente es que no llegan a ese alivio. Yo diría que, en muchos casos, no solamente no hay alivio, sino que hay un aumento de la ansiedad”, planteó.

Desde esa perspectiva, la charla propone pensar qué lugar ocupa la inteligencia artificial en la vida de las personas y qué uso hacen de ella. Ormazábal remarcó que, si bien la IA se aplica en ámbitos como la ciencia, la educación y las empresas, el interés del psicoanálisis está puesto en la relación que cada sujeto establece con esta tecnología.

“Nosotros, los psicoanalistas, nos preguntamos sobre el uso que hace el sujeto, la persona, y qué experiencia atraviesa ahí”, explicó.

También destacó que el crecimiento de estas herramientas se aceleró durante la pandemia, cuando las relaciones, la educación y distintas actividades comenzaron a desarrollarse de manera virtual. En ese contexto, la inteligencia artificial pasó a ocupar un lugar cada vez más importante.

Una conversación abierta a la comunidad

Ormazábal señaló que la propuesta no busca rechazar la tecnología, sino abrir un espacio para pensar sus efectos.

“No tenemos que caer en el rechazo. Esto existe y lo tenemos que tomar”, expresó, al referirse a los temores que genera la IA, entre ellos la posibilidad de perder puestos de trabajo.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo es interrogarse sobre cómo estas herramientas modifican los vínculos, las expectativas y las formas de relacionarse con los demás.

La actividad será abierta al público y está pensada como un espacio de intercambio entre personas de distintos ámbitos. Según explicó la entrevistada, en este tipo de encuentros suelen participar docentes, estudiantes y trabajadores de la salud, entre otros sectores.

“Hay distintos discursos y es muy enriquecedor”, destacó.

El Instituto también participará de La Fe.Li.Pe

Durante la entrevista, Ormazábal adelantó además que el Instituto Oscar Mazota participará este fin de semana de La Fe.Li.Pe, la Feria del Libro de Pergamino, con un stand de libros.

En ese espacio, los visitantes podrán consultar y adquirir publicaciones vinculadas con las temáticas que se trabajan en el Instituto, además de conocer más sobre sus actividades.

La licenciada explicó que la institución desarrolla propuestas de extensión, abiertas a la comunidad, y actividades de formación destinadas a quienes desean profundizar en la práctica psicoanalítica.

También anunció que el domingo, a las 17, se realizará la presentación del libro “Elegir con o sin angustia”, vinculado con la orientación vocacional y las decisiones. La actividad contará con la participación de sus autores, Sergio Rascovan y Sergio Enriquez, junto a Lorena Contreras, psicoanalista miembro del Instituto Pergamino, y Javier Barone, quien estará a cargo de la coordinación.

Una invitación a pensar el presente

La charla sobre inteligencia artificial se suma a una agenda de actividades que el Instituto viene desarrollando en Pergamino, con propuestas vinculadas a distintas problemáticas y preguntas de la época.

En ese marco, el encuentro de este viernes busca abrir una conversación sobre una tecnología que avanza rápidamente y que ya forma parte de la vida cotidiana.

La invitación es a acercarse a la Biblioteca Pública Domingo Faustino Sarmiento de la Escuela Normal Superior, este viernes 4 de septiembre, a las 19.30, para participar del conversatorio “Los usos de la Inteligencia Artificial: el porvenir de una ilusión”.