El presidente de la Sociedad Rural de Pergamino (SRP), Pedro Jacquelin, dialogó con La Mañana de la Radio, el programa conducido por Claudio Santamaría y Pamela Lombari por LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, y brindó detalles sobre la organización de una nueva edición de la tradicional exposición rural, que volverá a reunir durante cuatro jornadas a productores, instituciones, comerciantes, emprendedores y familias de Pergamino y la región.

Jacquelin destacó que los preparativos avanzan de buena manera y señaló que este año habrá más stands y una mayor participación de expositores vinculados al comercio, la industria y la actividad agropecuaria.

En el sector ganadero también habrá novedades. Según explicó, se incorporará un remate de vaquillonas certificadas y otro remate de Angus, mientras que también aumentará la participación de escuelas con ejemplares de la raza Hereford.

Cuatro jornadas con propuestas para toda la familia

La exposición se desarrollará durante jueves, viernes, sábado y domingo, con una programación que combinará actividades comerciales, gastronómicas, ganaderas, ecuestres y propuestas recreativas.

Durante jueves y viernes, el predio estará abierto aproximadamente de 10 a 20 horas, mientras que la propuesta gastronómica continuará durante la jornada y se extenderá por la noche.

Uno de los atractivos que ya se convirtió en una tradición dentro de la exposición es el denominado after de la Rural, que este año se realizará durante jueves, viernes y sábado, con grupos musicales y DJs.

“Viene creciendo”, señaló Jacquelin al referirse a esta propuesta que comenzó algunos años atrás con una sola jornada y que actualmente se extiende durante tres noches.

La intención, explicó, es generar un espacio para que puedan disfrutar jóvenes, adultos, grupos de amigos y familias.

Actividad ganadera y ecuestre

La programación también tendrá un fuerte componente vinculado a la producción agropecuaria.

Durante viernes y sábado habrá distintas actividades ganaderas, incluyendo la jura y elección de grandes campeones, mientras que las propuestas ecuestres se desarrollarán durante viernes, sábado y domingo por la mañana, con diferentes muestras y competencias.

A esto se sumará la presencia de numerosos emprendedores y artesanos que volverán a formar parte de la exposición.

Jacquelin también confirmó que continuarán participando instituciones como el Municipio de Pergamino y la Cámara de Comercio, que este año tendrá presencia tanto en el salón como en el espacio del DEC.

Cuánto costará la entrada

Uno de los datos más esperados por quienes tienen previsto visitar la Rural es el valor de las entradas.

Jacquelin confirmó que el jueves será con entrada libre y gratuita durante toda la jornada.

En tanto, desde el viernes se cobrará una entrada general de $8.000.

Además, tendrán acceso gratuito:

Menores de 12 años , durante todos los días.

, durante todos los días. Jubilados , presentando el carnet correspondiente.

, presentando el carnet correspondiente. Estudiantes de carreras vinculadas a la actividad agropecuaria y alumnos de colegios, quienes podrán ingresar gratuitamente el viernes.

Habrá sorteos y una moto como premio

Como ocurre tradicionalmente, quienes concurran también podrán participar de los sorteos previstos durante la exposición.

Jacquelin adelantó que el domingo se realizará el tradicional remate y que habrá una moto como premio principal, además de otros obsequios.

Según explicó, para participar por la moto no será necesario estar presente en el momento del sorteo, mientras que otros premios de menor valor sí requerirán la presencia del ganador.

Transporte hacia el predio

Durante la entrevista también se consultó por el transporte público para llegar hasta la Sociedad Rural.

Jacquelin indicó que, como ocurre habitualmente, mantienen conversaciones con La Nueva Perla para contar con el servicio de colectivos hacia el predio.

La empresa suele disponer de recorridos especiales desde distintos puntos de la ciudad, incluyendo la zona de Plaza San José, facilitando el traslado de quienes no cuentan con vehículo particular.

Radio Mon volverá a transmitir desde la Rural

Durante la entrevista, Jacquelin también destacó el vínculo que la Sociedad Rural mantiene desde hace años con LT35 Radio Mon Pergamino.

La emisora volverá a instalar su estudio en el predio y realizará una cobertura especial durante las cuatro jornadas, con transmisiones en vivo y presencia de sus distintos programas.

La cobertura comenzará con La Mañana de la Radio y continuará con la programación vinculada al sector agropecuario, incluyendo las transmisiones de Juan Carlos Curti.

“Es algo lindo organizar un evento tan importante para Pergamino”, expresó Jacquelin, quien destacó el esfuerzo que implica la organización y, al mismo tiempo, la satisfacción de recibir a los expositores y al público de Pergamino y toda la zona.

De esta manera, la Sociedad Rural de Pergamino se prepara para una nueva edición de una exposición que año tras año se consolida como uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad y la región, combinando producción, campo, comercio, gastronomía, entretenimiento y actividades para toda la familia.

Entrevista Completa: