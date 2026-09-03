La Feria del Libro Pergamino, La Felipe, tendrá su nueva edición este sábado 5 y domingo 6 de septiembre en el Museo de Bellas Artes. La propuesta contará con más de 60 editoriales, librerías locales, talleres, conversatorios, actividades para las infancias y una programación especial dedicada a Jorge Luis Borges. La entrada será libre y gratuita.

En diálogo con La Mañana de la Radio, programa conducido por Claudio Santamaría y Pamela Lombari por LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, María José Di Pascuale, integrante de La Felipe y de la editorial Milena, brindó detalles de la nueva edición de la Feria del Libro Pergamino, que se desarrollará este fin de semana.

La propuesta se consolida año tras año y, en esta oportunidad, reunirá a más de 60 editoriales de distintos puntos del país. Según explicó Di Pascuale, cuando la feria comenzó en 2023 contaba con poco más de 30 editoriales, por lo que el crecimiento registrado en estas ediciones prácticamente duplicó la participación.

Una feria que busca ser un espacio de encuentro

Más allá de la exposición y venta de libros, La Felipe se caracteriza por una extensa agenda de actividades culturales. Desde la organización remarcaron que esa variedad es una de las características que identifica a la feria pergaminense.

La programación busca reunir tanto propuestas y autores provenientes de distintos lugares como a escritores, lectores y espacios culturales de Pergamino que durante todo el año sostienen talleres de lectura y escritura.

En ese sentido, Di Pascuale explicó que las instituciones que participan dentro del espacio de la feria deben presentar propuestas vinculadas con el libro y la lectura, mientras que la oferta educativa cuenta con su propio espacio.

También tendrán participación las librerías de Pergamino, con el objetivo de acompañar a quienes sostienen durante todo el año la actividad vinculada al libro en la ciudad. A su vez, se incorporarán propuestas editoriales de otras regiones, como la librería Salvaje Federal, especializada en editoriales independientes del norte del país.

Borges, uno de los grandes protagonistas

Uno de los ejes destacados de esta edición será Jorge Luis Borges, a partir de distintas actividades vinculadas con los 40 años de su fallecimiento.

En el salón de exposiciones se podrá recorrer una instalación en forma de laberinto, una figura estrechamente asociada a la obra borgeana. La propuesta fue desarrollada por Nati Tealdi y Pablo Vidal y trasladada previamente a escuelas, donde estudiantes, docentes y auxiliares participaron con frases, ideas e imágenes surgidas a partir de lecturas de Borges.

Además, durante el sábado y el domingo habrá talleres de lectura destinados a acercar al público a la obra del escritor argentino, con la intención de ofrecer distintas puertas de entrada para quienes todavía no se animaron a recorrer sus textos.

El sábado por la noche también se desarrollará una actividad central con el escritor argentino Pablo Katchadjian, autor de El Aleph engordado, obra vinculada directamente con Borges y que en su momento generó una controversia judicial por un planteo de plagio.

La propuesta no estará centrada exclusivamente en aquel episodio, sino en reflexionar sobre la influencia de Borges y las relaciones que se establecen entre diferentes obras literarias.

Literatura del yo y vínculo con la Universidad Nacional de Rosario

La programación también continuará con el vínculo iniciado el año pasado con la Universidad Nacional de Rosario.

En esta edición participarán el doctor Alberto Giordano y la doctora Julieta Gellín, quienes abordarán el concepto de la denominada literatura del yo, vinculada con la escritura en primera persona y las relaciones entre autobiografía, ficción y literatura.

Desde la organización destacaron la importancia de generar estos vínculos con instituciones universitarias y culturales de otras ciudades, particularmente con Rosario, para ampliar la mirada de la feria y acercar al público propuestas y referentes de distintos ámbitos de la literatura argentina.

Días, horarios y acceso

La Felipe se realizará en el Museo de Bellas Artes durante este fin de semana.

Sábado 5 de septiembre: desde las 14 horas.

desde las 14 horas. Domingo 6 de septiembre: desde las 15 horas.

desde las 15 horas. Entrada: libre y gratuita.

El ingreso será por el sector del Museo de Bellas Artes ubicado en Alcorta y Moreno, donde se encuentra el vagón con el rostro de Atahualpa Yupanqui.

Todas las actividades y el recorrido por el predio de exposiciones serán gratuitos. Desde la organización recomendaron llegar con anticipación a aquellas propuestas que se desarrollen en aulas, debido a que la capacidad de las salas es limitada.

Una feria que ya forma parte del calendario de Pergamino

La organización de La Felipe comienza mucho antes de cada edición y continúa después de que finaliza el evento. Di Pascuale explicó que, tras la feria, se inicia un período de evaluación y cierre administrativo que puede extenderse entre 15 y 20 días, antes de comenzar a proyectar la edición siguiente.

Con el crecimiento sostenido de la propuesta, La Felipe busca consolidarse como uno de los grandes acontecimientos culturales de Pergamino y como un espacio de encuentro entre lectores, escritores, editoriales, librerías, instituciones y familias.

Para consultar la grilla completa de actividades, la organización indicó que puede encontrarse en las redes sociales de La Felipe, Cultura de Pergamino y la Biblioteca Menéndez. En el caso de La Felipe, la cuenta oficial es @lafelipe.

La invitación está abierta para todo público: dos jornadas para recorrer libros, conocer editoriales, participar de actividades y volver a encontrarse con la lectura como experiencia compartida.

Entrevista Completa: