Con la llegada de la primavera, el jardín vuelve a ser protagonista. En diálogo con “Nuestro Tiempo de Radio”, Patricia Rodríguez Buncuga, titular de Vivero Bourgeois, repasó las principales tendencias en jardinería, las especies más buscadas y la importancia de contar con asesoramiento a la hora de elegir árboles y plantas.

La primavera marca el momento en que el trabajo realizado durante los meses de invierno comienza a mostrar sus resultados. Los árboles florecen, aparecen nuevos colores y los espacios verdes recuperan todo su protagonismo.

En ese contexto, Patricia Rodríguez Buncuga, titular de Vivero Bourgeois, visitó el programa Nuestro Tiempo de Radio, que conduce Carly Antúnez Clerc por LT35 Radio Mon Pergamino, para compartir su experiencia y brindar consejos a quienes están pensando en renovar su jardín, plantar árboles o armar un nuevo espacio verde.

Una historia de más de 100 años

Uno de los aspectos que distingue a Vivero Bourgeois es su trayectoria. Según contó Patricia durante la entrevista, el vivero tiene 103 años de historia, comenzó ligado a la familia Bourgeois y posteriormente quedó en manos de su esposo, Tito, quien fue durante muchos años una figura muy reconocida en la actividad.

Tras su fallecimiento, Patricia decidió continuar con ese legado familiar y mantener una tradición vinculada al conocimiento, la forestación y el asesoramiento personalizado.

“Hace cinco años, como falta Tito, yo lo reemplazo y sigo con el legado”, explicó durante la charla.

Forestación, cortinas de viento y cercos vivos

Vivero Bourgeois no solamente trabaja con plantas ornamentales para jardines, sino que también cuenta con experiencia en forestación y especies destinadas al campo.

Entre las consultas habituales aparecen las cortinas de viento, utilizadas para generar reparo para los animales, proteger los terrenos y también mejorar las condiciones alrededor de las viviendas.

Patricia explicó que entre las especies utilizadas para este tipo de necesidades se encuentran las casuarinas y los álamos piramidales, además de árboles de gran porte y copa amplia.

También destacó el crecimiento de la demanda de cercos vivos, especialmente entre quienes tienen terrenos en barrios cerrados o viviendas con espacios abiertos y buscan privacidad sin recurrir exclusivamente a paredes o construcciones.

Entre las especies que recomienda el vivero aparecen la fotinia y la oleatexana, que permiten formar cercos de diferentes alturas y ofrecen además un importante atractivo ornamental.

Elegir la planta correcta según cada lugar

Uno de los principales consejos que dejó Patricia durante la entrevista fue que no todas las plantas sirven para todos los espacios.

Antes de recomendar una especie, en Vivero Bourgeois consultan características como el tipo de suelo, el drenaje, la exposición al sol, las temperaturas de la zona y si el lugar se encuentra dentro de la ciudad, en las afueras o en el campo.

“Hay que fijarse en muchas cosas”, explicó Patricia, quien remarcó que el objetivo es evitar que una persona realice una inversión y posteriormente pierda la planta por no haber elegido la especie adecuada.

Los clientes incluso pueden acercarse con fotografías y las dimensiones del espacio. A partir de esa información, el equipo puede asesorarlos en el armado de canteros y cercos vivos, teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada lugar.

Árboles para sombra y espacios verdes

El árbol continúa siendo uno de los grandes protagonistas de los jardines y espacios públicos. Patricia destacó la importancia de contar con árboles que permitan generar sombra durante los meses de calor y recordó que las antiguas estancias de la región ya aprovechaban la forestación como protección frente al sol y el viento.

Para veredas y patios, el vivero recomienda determinadas especies que permiten contar con sombra sin generar problemas importantes sobre las superficies.

También existen árboles especialmente pensados para parques y espacios alejados de piletas, con distintas características y colores durante el otoño.

En ese sentido, Patricia destacó especies como el liquidámbar, el ginkgo biloba y diferentes variedades de arces, que permiten incorporar tonalidades amarillas, rojas y ocres al paisaje.

Jardines de bajo mantenimiento: una tendencia que crece

Los cambios en los hábitos de vida también se reflejan en la jardinería.

Patricia explicó que cada vez son más las personas que buscan plantas de bajo mantenimiento, especialmente quienes trabajan durante muchas horas y no disponen de tiempo suficiente para dedicarle al jardín.

Entre las alternativas aparecen especies resistentes a la sequía y que requieren menor cantidad de agua, como la lavanda y diferentes plantas de tonalidades grisáceas.

“Les vamos diciendo cuáles son las que resisten más la sequía y las heladas”, explicó.

La jardinería también ganó protagonismo como una actividad vinculada al bienestar y al disfrute del hogar, una tendencia que se profundizó durante la pandemia y que posteriormente se incorporó a las nuevas formas de pensar los espacios de una vivienda.

Hoy, el jardín se integra cada vez más con la arquitectura. Ventanales con vista al parque, árboles ornamentales, canteros floridos, pérgolas y enredaderas forman parte de una concepción donde el verde se convierte en una extensión de la propia casa.

Rosas, jazmines, glicinas y madreselvas

Las plantas tradicionales continúan teniendo una fuerte presencia entre las preferencias de los clientes.

Las rosas siguen siendo muy solicitadas, con variedades de diferentes colores, rosas inglesas, híbridas de té, trepadoras y arbustivas. También se ofrecen especies como las glicinas, madreselvas y jazmines, entre otras.

Patricia destacó especialmente el jazmín de leche, debido a su resistencia a las heladas y a las sequías de verano.

También forman parte de la propuesta especies ornamentales como el cerezo japonés o sakura y el Acer palmatum, conocido por sus llamativas hojas rojizas.

El césped también requiere una elección adecuada

Durante la entrevista surgió además una consulta frecuente: qué hacer en aquellos lugares donde no hay suficiente sol.

Patricia fue contundente: el césped necesita sol para crecer correctamente. Para sectores de sombra, recomendó alternativas como la hiedra o la vinca, que pueden utilizarse como especies rastreras.

En cuanto a las variedades de césped, explicó que próximamente estará disponible la grama bahiana, una especie que forma una trama cerrada y permite disfrutar de una superficie verde durante todo el año.

También mencionó las alternativas de bermuda para el verano y ryegrass para el invierno, que pueden utilizarse de acuerdo con las necesidades y la época del año.ç

La importancia del asesoramiento

A lo largo de la entrevista, Patricia hizo especial hincapié en un concepto: la planta correcta debe ser elegida de acuerdo con el lugar donde va a crecer.

No se trata simplemente de elegir una especie porque resulte atractiva. Hay que conocer sus necesidades y las condiciones del espacio para aumentar las posibilidades de que se desarrolle correctamente.

“Nosotros queremos que no se les mueran las plantas”, señaló Patricia, destacando que parte del trabajo del vivero consiste justamente en escuchar al cliente y, cuando es necesario, decirle que determinada especie no es conveniente para el lugar que tiene.

Con más de un siglo de trayectoria, Vivero Bourgeois continúa apostando al conocimiento, la experiencia y el asesoramiento personalizado para acompañar a quienes quieren transformar un patio, una vereda, un parque o un campo en un espacio verde.

Porque, como quedó reflejado durante la charla en Nuestro Tiempo de Radio, plantar un árbol o elegir una planta no es solamente una cuestión estética: también significa pensar en el espacio, el clima, el suelo y, sobre todo, tener paciencia para dejar que la naturaleza haga su trabajo.

Vivero Bourgeois — Pergamino. Más de 100 años acompañando a generaciones en la creación y cuidado de espacios verdes.

Entrevista Completa: