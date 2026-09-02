La concejala de Juntos por el Cambio/Hechos, Giuliana Rueda, fue entrevistada este miércoles en “La Mañana de la Radio”, el programa de LT35 Radio Mon Pergamino conducido por Claudio Santamaría y Pamela Lombari, donde explicó los alcances del proyecto denominado “La Hora Amigable”, una iniciativa orientada a reducir las barreras sensoriales y promover espacios comerciales más inclusivos.

Durante la entrevista, Rueda señaló que la propuesta forma parte del trabajo que viene desarrollando en torno a la eliminación de barreras para las personas con discapacidad. En este caso, el proyecto apunta específicamente a las situaciones de sobrecarga sensorial que pueden experimentar algunas personas ante determinados estímulos.

La iniciativa propone que los comercios que adhieran voluntariamente establezcan una determinada franja horaria en la que se reduzcan estímulos como la iluminación, el sonido y otros elementos que puedan generar una sobrecarga sensorial.

“La Hora Amigable” toma como referencia experiencias similares, como la denominada “Hora Silenciosa” que ya se implementa en algunos establecimientos comerciales. Sin embargo, Rueda explicó que la propuesta busca ampliar el concepto y contemplar no solamente la reducción del sonido, sino también otros estímulos ambientales.

“La idea es eliminar barreras. En este caso, particularmente, las barreras sensoriales”, explicó la concejala durante la entrevista.

Adhesión voluntaria y trabajo con comerciantes

Rueda remarcó que la adhesión de los comercios será voluntaria y que se busca que los establecimientos de determinadas zonas puedan coordinar las franjas horarias para generar un entorno más amigable para quienes necesiten ese tipo de condiciones.

Según explicó, podrían establecerse horarios durante la mañana y la tarde, aunque la definición quedará sujeta a cada comercio y a la articulación que se realice con los distintos sectores involucrados.

La concejala destacó además el trabajo conjunto con el Consejo de Personas con Discapacidad, instituciones y familiares, y señaló que la iniciativa fue conversada con la Cámara de Comercio. En caso de avanzar, el Departamento Ejecutivo municipal tendría un rol de articulación y acompañamiento, especialmente en materia de información y capacitación.

Ante una consulta de los periodistas sobre las críticas que consideran que este tipo de iniciativas podrían generar una diferenciación en lugar de eliminar barreras, Rueda defendió el proyecto y sostuvo que el comercio continuará funcionando normalmente.

“El comercio continúa como normalmente”, explicó, señalando que se trata simplemente de establecer una hora en la que se reduzcan determinados estímulos para aquellas personas que los necesiten.

“Queremos que este equipo siga gobernando la ciudad”

Durante la entrevista, Claudio Santamaría también consultó a Rueda sobre el escenario político local y los rumores que comienzan a instalar posibles candidaturas de cara a las próximas elecciones, particularmente para la Intendencia de Pergamino.

Consultada específicamente sobre si podría ser candidata a intendenta, la concejala evitó confirmar una postulación y puso el foco en la continuidad del espacio político.

“Yo prefiero un equipo”, manifestó Rueda, y agregó que el objetivo es que el actual equipo continúe al frente del gobierno municipal, independientemente de quién sea finalmente el candidato.

En ese sentido, destacó los cambios y mejoras que, según su visión, se produjeron en la ciudad durante los últimos años, además de remarcar la importancia de la transparencia en la gestión.

De esta manera, Rueda dejó abierta la posibilidad de continuar trabajando desde el lugar que el espacio político considere más conveniente, aunque sin confirmar una candidatura propia a la Intendencia.

Una propuesta que busca avanzar hacia una ciudad más inclusiva

Hacia el cierre de la entrevista, la concejala sostuvo que “La Hora Amigable” forma parte de una serie de iniciativas destinadas a construir una sociedad más inclusiva.

Rueda recordó además otros proyectos en los que ha trabajado y consideró que, aunque todavía queda mucho por hacer, son importantes los pequeños cambios que permiten avanzar hacia una ciudad en la que todas las personas puedan desenvolverse con mayor autonomía.

La propuesta deberá continuar ahora con su tratamiento y con el proceso de articulación entre los distintos sectores involucrados para determinar su eventual implementación en los comercios de Pergamino.

Entrevista Completa: