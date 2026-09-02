El licenciado en Psicología y referente en salud mental y adicciones de Pergamino, Marcos Carini, dialogó con “La Mañana de la Radio”, el programa que conducen Claudio Santamaría y Pamela Lombari por LT35 Radio Mon Pergamino, y analizó la creciente preocupación por los problemas de salud mental, los intentos de suicidio y las situaciones de angustia que atraviesan a personas de distintas edades.

La conversación surgió a partir de la preocupación por el incremento de casos de suicidio e intentos de suicidio que se vienen registrando en distintos puntos del país. Carini sostuvo que se trata de una problemática compleja, que no puede explicarse a partir de una única causa.

“Hay una cantidad enorme de problemas de intentos de suicidio”, señaló el profesional, quien también remarcó que existe una realidad difícil de dimensionar: las personas que atraviesan ideación suicida y no necesariamente llegan a comunicarlo o a pedir ayuda.

Una problemática de salud mental que atraviesa a toda la sociedad

Para Carini, el escenario actual debe analizarse dentro de un contexto más amplio de afectación de la salud mental.

“En este momento hay un problema muy grave en términos de salud mental en general”, afirmó, y consideró que el aumento de determinadas conductas debe llevar a analizar qué está ocurriendo en la sociedad y en la manera en que se construyen los vínculos.

En ese sentido, sostuvo que no alcanza con buscar una explicación individual para cada situación, sino que es necesario observar también las condiciones sociales que atraviesan a las personas.

Durante la entrevista, Carini hizo referencia a estadísticas recientes sobre suicidio e intentos de suicidio y planteó que Argentina atraviesa un escenario preocupante dentro de la región.

Además, advirtió sobre la existencia de subregistros y sobre la dificultad de contar con una dimensión completa del problema, particularmente cuando se trata de ideación suicida que nunca llega a ser registrada.ç

El impacto de las redes sociales y las nuevas formas de vincularnos

Uno de los puntos centrales de la charla fue el papel que tienen las redes sociales y las pantallas en la vida cotidiana.

Carini aclaró que no se puede responsabilizar exclusivamente a las redes sociales por el aumento de los problemas de salud mental, pero sí consideró que tienen un impacto significativo porque forman parte de la manera en que las personas se relacionan y construyen su subjetividad.

“La lógica del like” fue uno de los conceptos utilizados por el psicólogo para explicar cómo la aprobación o el rechazo en las plataformas pueden influir sobre el estado de ánimo.

También mencionó el crecimiento del uso de herramientas de inteligencia artificial para conversar y planteó que todavía falta conocer en profundidad cuál será su impacto sobre los vínculos y la salud mental.

Para el profesional, el problema no pasa solamente por cuánto tiempo una persona permanece frente a una pantalla, sino también por lo que se pierde cuando disminuyen los encuentros y las conversaciones cara a cara.

La crisis económica y el desgaste cotidiano

Otro de los factores mencionados durante la entrevista fue la situación socioeconómica.

Carini sostuvo que las dificultades económicas, la pérdida de ingresos, la necesidad de tener más de un trabajo y el endeudamiento generan situaciones de angustia que no pueden analizarse únicamente desde una perspectiva económica.

“Estamos hablando de personas que se encuentran en una encrucijada”, explicó.

Según su mirada, cuando las preocupaciones económicas se combinan con la pérdida de espacios de encuentro, descanso y vínculos sociales, pueden profundizarse situaciones de aislamiento y malestar.

En ese contexto también cuestionó algunas de las nuevas modalidades laborales vinculadas a las plataformas digitales y habló de la denominada “uberización de la economía”, a la que caracterizó como una forma de trabajo que puede generar condiciones de precarización.

“Conversar más”: una de las claves para detectar situaciones de sufrimiento

Ante la pregunta sobre qué pueden hacer las familias para acompañar a sus hijos, adolescentes, adultos o personas mayores, Carini fue contundente: recuperar el diálogo.

“Estamos conversando cada vez menos”, afirmó.

El psicólogo planteó que muchas veces las familias tienen poco tiempo disponible debido a las exigencias laborales y económicas, y que esa falta de tiempo también repercute en la posibilidad de detectar situaciones de sufrimiento.

Por eso propuso algo sencillo pero que, según explicó, puede ser fundamental: dejar de lado las pantallas y recuperar los espacios de conversación.

“Si tenemos que arrancar por algún lado es, bueno, dejemos el celular afuera, dejemos el celular lejos y conversemos”, sostuvo.

Carini remarcó que no se trata únicamente de observar qué hacen los jóvenes con sus celulares. También es importante prestar atención a los cambios en las personas cercanas: silencios, aislamiento, cambios en el comportamiento, irritabilidad, ausencia o modificaciones en la manera habitual de relacionarse.

“Quien está cerca se da cuenta”, señaló.

El sentido se construye con otros

Durante la entrevista, Carini explicó que los vínculos cumplen un papel central en la construcción de proyectos y de sentido en la vida cotidiana.

Compartir un mate, encontrarse con amigos, planificar una salida, mirar una película juntos o desarrollar un proyecto pueden parecer actividades simples, pero forman parte de una red de vínculos que permite a las personas sentirse acompañadas y conectadas.

“El principal elemento para poder paliar el sinsentido es interactuar con un otro”, explicó.

Al mismo tiempo, aclaró que las familias no pueden resolver por sí solas los problemas de salud mental y que es necesario contar con sistemas de atención y acompañamiento adecuados.

Un abordaje que requiere a toda la sociedad

Finalmente, Carini sostuvo que la problemática debe abordarse de manera integral y que requiere la participación de distintos actores.

“Acá necesitamos de un sistema de salud que acompañe, necesitamos de condiciones sociales y comunitarias”, planteó.

También destacó el papel de los medios de comunicación en la prevención y la necesidad de que el Estado intervenga tanto en el sistema de atención como en la regulación de determinadas condiciones sociales y laborales.

El profesional consideró que prohibir determinadas herramientas no necesariamente resuelve los problemas, y puso el foco en la necesidad de acompañar a las familias para establecer límites saludables respecto del uso de celulares y redes sociales.

La entrevista cerró con el compromiso de volver a conversar próximamente sobre el sistema de salud y las dificultades que existen actualmente para abordar las problemáticas de salud mental.

Desde “La Mañana de la Radio”, Claudio Santamaría y Pamela Lombari agradecieron la participación de Marcos Carini y destacaron la importancia de generar espacios de conversación y prevención sobre una problemática que atraviesa a toda la comunidad.

Entrevista Completa: