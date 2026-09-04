La propuesta de la Galería Crónicas de Arte podrá visitarse hasta el 20 de septiembre en el SUM del Museo Municipal.

La Galería Crónicas de Arte, a cargo de Graciela De Dios y Sandra Díaz Martín, presenta en Pergamino una nueva edición de su Exposición Internacional de Arte Correo, una propuesta que invita a recorrer las costumbres y tradiciones de distintos pueblos a través de pequeñas obras de arte.

La muestra, denominada “Costumbres de tu país”, reúne trabajos de artistas de diferentes países y también representantes de nuestra ciudad. La inauguración será este viernes 4 de septiembre, a las 19 horas, en el SUM del Museo Municipal, ubicado en Alsina 321.

Durante una entrevista realizada por Gabriel Di Falci para La Mañana de la Radio, programa conducido por Pamela Lombari en LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, Sandra Díaz Martín contó detalles del proyecto y explicó cómo se desarrolla esta particular experiencia artística.

“Yo vengo desde Puerto Madryn y a distancia trabajamos armando todas las muestras virtuales, en este caso se armó esta muestra de Arte Correo Postal donde convocamos a montones de artistas de distintos países”, explicó.

La iniciativa propone que cada artista envíe su obra mediante correo postal, recuperando una práctica que busca mantener vivos los vínculos entre el arte y la comunicación tradicional. Según detalló Díaz Martín, recibieron obras de más de 13 países, aunque al momento del armado todavía continuaban llegando sobres.

“Se trata de unir lazos con distintos países y que nos cuenten sus costumbres, en su forma de expresarlo con el arte”, señaló la artista, quien destacó que las obras incluyen fotografía, pintura, dibujo y otras técnicas, con libertad para que cada participante represente una costumbre propia.

La exposición reúne trabajos de pequeño formato, de 10 por 15 centímetros, que permiten conocer diferentes tradiciones vinculadas con las festividades, las comidas típicas, los rituales, los juegos, las vestimentas y las costumbres familiares.

Desde la organización explicaron que cada obra funciona como un pequeño mensaje que viaja llevando consigo historias, tradiciones y distintas maneras de entender la vida. De esta manera, el arte se convierte en un puente capaz de acercar culturas y generar nuevos vínculos entre personas de distintos lugares del mundo.

Una experiencia que también tuvo su desafío organizativo. Díaz Martín contó que, en algunos casos, fue necesario explicar a los participantes que se trataba de enviar las obras por correo postal y no simplemente por correo electrónico. Para ello, las organizadoras trabajaron con traducciones y acompañaron a los artistas en el proceso de preparación y envío.

“Fue todo un tema, armar en grupo, hablar en su idioma, gracias a las traducciones, tuvimos que ir explicando cómo se tenía que organizar esto y cómo ellos tenían que enviar las obras”, relató.

La muestra estará acompañada por música y proyecciones audiovisuales, integrando las artes visuales con otras expresiones culturales.

La propuesta podrá visitarse hasta el domingo 20 de septiembre, con entrada libre, en los siguientes horarios:

Lunes a viernes: de 9 a 13 horas.

Jueves, viernes y sábados: de 16.30 a 20 horas.

Sábados y domingos: de 10 a 13 horas.

La organización agradeció al Museo Municipal, a la Subsecretaría de Cultura y a todas las personas que colaboraron para hacer posible esta propuesta, que busca acercar a la comunidad de Pergamino otras culturas y nuevas formas de expresión artística.

Una oportunidad para descubrir, a través de pequeñas obras, las grandes historias y costumbres que forman parte de la identidad de los pueblos.

Entrevista Completa: