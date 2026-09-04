La secretaria de Salud del Partido de Pergamino, doctora Érica Períes, destacó el trabajo del personal de vacunación y aseguró que las coberturas en la ciudad muestran una leve mejoría, aunque todavía no alcanzan los niveles esperados. Lo hizo durante una entrevista realizada por el móvil de Gabriel Di Falci para La Mañana de la Radio, el programa que conduce Pamela Lombari por LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540.

La funcionaria se refirió a las actividades realizadas durante la semana pasada, en el marco del Día del Vacunador, y a los cinco años de la mudanza del Vacunatorio Municipal José Caggiano a su actual espacio.

“Cumplir cinco años en un espacio nuevo, en un espacio propio, donde estamos cómodas, donde funciona la Dirección de Epidemiología, de Estadística, de Inmunizaciones, son momentos en donde uno empieza a hacer balances”, señaló Períes.

En ese sentido, remarcó que el traslado permitió contar con un lugar más amplio y cómodo tanto para el personal como para quienes concurren a vacunarse. También destacó que el espacio continúa siendo accesible para la comunidad.

El valor del trabajo de los vacunadores

Al referirse al Día del Vacunador, la secretaria de Salud puso en valor la tarea que realizan diariamente los equipos de vacunación y la importancia de sostener las campañas de concientización.

“Es un día que tenemos que celebrar la labor que realizan los vacunadores y también es un día que tenemos que recordar la importancia de las vacunas”, expresó.

Períes explicó que el trabajo no se limita a la aplicación de una dosis, sino que también incluye acompañar y brindar información a las personas que llegan con dudas o temores.

“Es contener a una mamá que viene a vacunar por primera vez a su bebé, o una embarazada, con sus miedos, explicarles”, sostuvo. También mencionó la atención que requieren los adultos mayores, quienes en algunos casos necesitan recibir información sobre la importancia de contar con las vacunas indicadas.

La funcionaria valoró especialmente la sensibilidad y la dedicación del personal que trabaja en vacunación, y agradeció su entrega cotidiana.

Mejoran las coberturas, aunque todavía no son las esperadas

Consultada sobre los niveles de vacunación en Pergamino, Períes indicó que se observa una leve mejoría respecto de años anteriores, aunque aclaró que todavía no se alcanzaron las coberturas necesarias para garantizar una ciudad protegida.

“Hay una leve mejoría en lo local, pero no es lo que esperamos todavía”, afirmó.

En relación con la campaña de vacunación contra el virus sincicial respiratorio en embarazadas, informó que finalizó el 31 de agosto y que los resultados fueron mejores que en años anteriores.

La vacuna se aplica durante el embarazo, entre las semanas 32 y 36,6, dentro del período establecido para la campaña. Su objetivo es brindar protección a los bebés durante los primeros meses de vida frente a enfermedades respiratorias, entre ellas la bronquiolitis.

“Terminamos con mejores coberturas que años anteriores”, destacó la secretaria de Salud.

Períes explicó que, cuando se incorpora una nueva vacuna al calendario, suele llevar algunos años alcanzar los niveles de cobertura deseados. En ese marco, consideró que la mejora registrada este invierno representa un avance importante.

El beneficio de la vacunación durante el embarazo

La doctora remarcó que la vacunación contra el virus sincicial respiratorio durante el embarazo permite que los bebés nazcan con protección durante su primer año de vida, una etapa especialmente importante frente a las infecciones respiratorias.

La entrevista permitió poner nuevamente en agenda la importancia de completar los esquemas de vacunación, consultar con los equipos de salud y sostener las coberturas necesarias para proteger a toda la comunidad.

Desde el área de Salud municipal continúan destacando el rol de los vacunadores y la necesidad de que las familias se acerquen a los espacios de vacunación para recibir información y las dosis correspondientes según cada etapa de la vida.

Entrevista Completa: