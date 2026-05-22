En el programa matutino de LT35 Radio Mon Pergamino, integrantes de la residencia de Obstetricia del Hospital Interzonal General de Agudos San José dialogaron sobre la Semana Mundial del Parto Respetado, que se desarrolla del 18 al 24 de mayo bajo el lema “Parir con voz, parir con derechos”.

Durante la entrevista participaron Arianna Oyola, Juliana Priori, Sol Portillo y Fiamma Sosa, quienes explicaron el trabajo que realizan diariamente para garantizar una atención humanizada durante el embarazo, el parto y el postparto.

Las profesionales remarcaron que en Argentina rige la Ley 25.929 de Parto Respetado, normativa que garantiza derechos fundamentales para las personas gestantes y sus familias, promoviendo el acceso a información clara, el acompañamiento durante el nacimiento y el respeto por las decisiones de cada paciente.

“Cuando hablamos de parto respetado no hablamos solamente de cómo nace un bebé, sino también de acompañar, escuchar, informar y respetar los tiempos y decisiones de cada persona”, señalaron durante la charla radial.

Además, destacaron la importancia del contacto piel a piel inmediatamente después del nacimiento y el acompañamiento en la lactancia, tanto en partos vaginales como en cesáreas.

Las residentes también hicieron hincapié en la necesidad de que las familias conozcan sus derechos, entre ellos la posibilidad de estar acompañadas durante el trabajo de parto, acceder a información médica completa y recibir una atención basada en la empatía y el respeto.

En otro tramo de la entrevista, explicaron cómo se vive emocionalmente el trabajo cotidiano dentro del área de maternidad, reconociendo que si bien atraviesan situaciones difíciles, cuentan con una fuerte red de contención entre todo el equipo de salud.

“Cada persona para nosotras es particular, no se vive como un número más”, expresaron.

Asimismo, invitaron a la comunidad a participar de los encuentros de “MAPA Paternidad”, que se realizan todos los viernes a las 10 de la mañana en el servicio de maternidad del Hospital San José. Allí se abordan temas vinculados al embarazo, parto, lactancia, puerperio, cuidados del recién nacido y suelo pélvico.

Según detallaron, estos espacios están destinados a embarazadas de 30 semanas o más y pueden asistir acompañadas por quien deseen. La actividad es libre y gratuita.

En el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado, este viernes se llevará adelante una jornada especial en maternidad con actividades, charlas y sorteos abiertos a toda la comunidad.

También recordaron que quienes deseen más información pueden seguir las actividades y contenidos educativos a través de la cuenta de Instagram “Mater San José”.

Durante el cierre de la entrevista, las profesionales remarcaron que el objetivo es acompañar a las familias antes, durante y después del nacimiento, fortaleciendo el vínculo y garantizando una experiencia respetuosa y humanizada.

Entrevista Completa: