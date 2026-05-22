La ciudad de Pergamino se prepara para vivir una nueva propuesta gastronómica con la llegada de “Burger Trip”, un evento que reunirá a 11 hamburgueserías locales el próximo miércoles 28 de mayo desde las 18 horas. La iniciativa es impulsada de manera conjunta por el Municipio, la Cámara de Comercio y UTHGRA.

El anuncio fue realizado durante una entrevista en el programa de la mañana de LT35 Radio Mon Pergamino, donde participaron el director de Empleo y Emprendedurismo, Eugenio Petinari; la directora de Turismo, Romina Viale; y representantes de la Cámara de Comercio y UTHGRA.

Según explicaron, la propuesta busca acercar a vecinos y visitantes a distintos locales gastronómicos de la ciudad para conocer la variedad de hamburguesas que ofrece Pergamino. Durante la jornada, los comercios participantes ofrecerán sliders —hamburguesas en formato reducido— a un precio promocional único de 5.000 pesos con papas fritas incluidas.

“Es el primero de varios eventos gastronómicos que tenemos programados para este año”, destacaron desde la organización, remarcando el trabajo conjunto entre el sector público y privado para fortalecer la actividad comercial y turística de la ciudad.

Además, se informó que habrá un sistema de votación mediante código QR para que el público pueda elegir la mejor hamburguesa de la jornada. También participará un emprendimiento con opciones libres de gluten bajo la modalidad takeaway.

Desde la Cámara de Comercio resaltaron la importancia de generar actividades que integren a los comercios locales y fomenten el movimiento económico. “La idea del Burger Trip es que la gente pueda recorrer distintos locales durante la noche y disfrutar de una propuesta accesible e interactiva”, señalaron.

Por su parte, desde UTHGRA celebraron la convocatoria y remarcaron la importancia de acompañar iniciativas vinculadas al crecimiento de la gastronomía y el turismo local.

Finalmente, la directora de Turismo, Romina Viale, destacó que este tipo de eventos también atraen visitantes de ciudades vecinas. “Ya tenemos experiencia con actividades anteriores y vemos que mucha gente de la región elige Pergamino para una salida o escapada. Esperamos que también nos acompañen en esta oportunidad”, expresó.

Entrevista Completa: