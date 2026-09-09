Maximiliano Cubino adelantó la participación de la entidad en la exposición y destacó la importancia de acompañar a los comerciantes frente al actual contexto económico.

La Cámara de Comercio de Pergamino tendrá una participación renovada en la próxima edición de la Semana de la Rural, con propuestas que buscarán acercar nuevos servicios, herramientas y oportunidades de vinculación a comerciantes, emprendedores y empresas de la ciudad.

Así lo adelantó su presidente, Maximiliano Cubino, durante una entrevista en el programa La Mañana de la Radio, que conducen Claudio Santamaría y Pamela Lombari por LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540.

Un espacio que se amplía

Cubino explicó que la Cámara volverá a ocupar su espacio habitual dentro de la Sociedad Rural, pero que también ampliará su presencia hacia el sector exterior, en el área conocida como deck, ubicada entre el restaurante y el salón principal de eventos.

“Creemos que hay que estar en todos lados y armar un lindo paseo”, señaló el dirigente, quien destacó que la propuesta busca continuar creciendo y ofrecer una mayor participación de los socios.

El presidente de la entidad indicó que tanto el espacio cubierto como el sector exterior cuentan con una importante demanda, con comerciantes que regresan de años anteriores y nuevos participantes que buscan sumarse a la exposición.

Nuevos servicios y herramientas para los comercios

Entre las novedades, la Cámara de Comercio contará con un espacio destinado a mostrar servicios y propuestas vinculadas con la actividad comercial. Allí se presentarán alternativas de financiación no tradicional, herramientas de marketing y otros servicios orientados a acompañar a los comerciantes.

También se prevén charlas abiertas para socios y no socios, con el objetivo de acercar información sobre las nuevas modalidades de trabajo, los servicios digitales y las oportunidades que ofrece la industria del conocimiento.

“Estamos acompañando al comercio con diferentes actividades modernas”, explicó Cubino, quien remarcó que la Cámara también busca representar a quienes desarrollan actividades vinculadas con los servicios digitales, la industria y los emprendimientos que no necesariamente cuentan con un local físico.

Coworking y presencia digital

Otra de las propuestas que se incorporarán será un espacio de coworking, pensado para que los socios puedan contar con un lugar donde mantener reuniones, recibir clientes y mostrar sus servicios durante la exposición.

A esto se sumará una propuesta de publicidad digital destinada a empresas que no puedan estar físicamente en la Rural, pero que quieran mostrar sus productos o servicios a través de las herramientas que ofrece la entidad.

Cubino también adelantó la presentación de una iniciativa desarrollada en Pergamino, denominada Changuito.com, que busca facilitar la incorporación de los comercios a las redes sociales y al comercio digital.

Según explicó, la herramienta permitirá a los comerciantes comenzar a mostrar sus productos y desarrollar su propia tienda con pasos sencillos, una propuesta especialmente pensada para los comercios de barrio.

Invitación a nuevos socios

Durante la entrevista, el presidente de la Cámara confirmó que los comerciantes que todavía no forman parte de la entidad podrán acercarse al stand durante la exposición para consultar cómo asociarse y conocer los servicios disponibles.

“Va a estar abierta la inscripción para nuevos socios todo el tiempo”, afirmó Cubino, quien invitó a comerciantes y emprendedores a acercarse, independientemente del tamaño de sus negocios.

La propuesta también incluirá actividades vinculadas con el Parque Industrial y el sector de servicios, además de charlas que serán anunciadas durante el desarrollo del evento.

“Hay que adaptarse a las nuevas reglas”

Al referirse a la situación económica del comercio, Cubino reconoció que el sector atraviesa un momento de incertidumbre y dificultades, aunque sostuvo que es necesario continuar trabajando y buscar nuevas alternativas.

“Estamos jugando de una nueva forma, con nuevas reglas”, expresó, al señalar que la adaptación y la reinvención son claves para enfrentar el contexto actual.

En ese sentido, consideró que la Cámara debe acompañar a los comerciantes con herramientas concretas y generar espacios que permitan fortalecer los vínculos entre quienes integran la actividad económica local.

“Hay que empezar a ser diferentes y demostrar que podemos”, sostuvo.

Una propuesta para toda la comunidad

Además de las actividades comerciales, Cubino adelantó que habrá charlas y acciones conjuntas con la Sociedad Rural, algunas de las cuales serán anunciadas durante el desarrollo de la exposición.

También anticipó que los comerciantes que participen del stand podrán encontrarse con regalos, sorpresas y distintas propuestas pensadas para quienes se acerquen.

La invitación quedó abierta para todos los comerciantes y emprendedores de Pergamino: acercarse al espacio de la Cámara de Comercio en la Rural, conocer las nuevas herramientas y descubrir las propuestas que la entidad prepara para esta edición.

Entrevista Completa: