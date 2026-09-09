Marcelo Schierloh, presidente de la Asociación Atlética Pergamino, confirmó en La Mañana de la Radio los detalles de la competencia que se realizará este domingo. Habrá distancias de 21, 10 y 3 kilómetros, una expo con actividades para toda la familia y una propuesta solidaria a beneficio de la Asociación Civil Santa Clara.

La Asociación Atlética Pergamino ultima los detalles para la XXIII edición de la Media Maratón “La Merced Pergamino”, que se desarrollará este domingo con una propuesta deportiva, recreativa y social que reunirá a participantes de distintas localidades.

En una entrevista realizada en La Mañana de la Radio, por LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, Marcelo Schierloh, presidente de la Asociación Atlética Pergamino, confirmó que todavía quedan algunos cupos disponibles y destacó la expectativa que genera la competencia.

“Estamos a cuatro o cinco días de la media maratón, la número 23, y con mucha expectativa”, señaló.

La prueba contará con tres distancias: 21 kilómetros y 10 kilómetros, ambas competitivas, y una de 3 kilómetros, pensada como una instancia de integración para quienes desean iniciarse en el running o participar de una actividad deportiva familiar.

Últimos cupos e inscripción online

Schierloh explicó que las inscripciones permanecerán abiertas hasta completar el cupo disponible. Las personas interesadas pueden acceder a la información y realizar el trámite de manera online a través de la página de Atletas Pergamino.

Además, recordó que todos los participantes deberán presentar el EMDO o un certificado médico. La organización mantiene este requisito como parte de las medidas de seguridad para quienes participan de las distintas distancias.

Una jornada con deporte, feria y actividades para toda la familia

La propuesta comenzará a las 15 horas con la entrega de kits. A partir de ese momento, los visitantes podrán recorrer una expo que contará con feriantes, paseo gastronómico y distintos stands.

También habrá música, un DJ y la presentación de Grupo Sendero, que estará a cargo del cierre del evento el domingo.

Desde la organización destacaron que la jornada buscará combinar la actividad deportiva con espacios de encuentro y entretenimiento para toda la familia.

La concentración, la expo y la largada se realizarán en la zona de Alem y Moreno, en inmediaciones del Parque España.

Recorrido y cortes de tránsito

Durante la entrevista, Schierloh también explicó cómo funcionará el tránsito durante la competencia, especialmente para quienes deban trasladarse hacia la Expo Rural.

Según detalló, el circuito no permanecerá cerrado de manera permanente, ya que se permitirá cruzar las avenidas cuando las condiciones de seguridad lo permitan.

La mayor demora se producirá en avenida Rocha, donde el corte comenzará a las 8:30. Allí no se podrá ingresar a la avenida, pero sí cruzarla con autorización de los banderilleros.

“Se va a poder cruzar. No se va a poder ingresar a la avenida, pero sí se va a poder cruzar”, explicó.

El recorrido continuará por Vizcayar, San Nicolás, Florida y Merced, para luego tomar el terraplén y dirigirse hacia el Parque Municipal.

Desde la organización solicitaron paciencia a los conductores y remarcaron que los banderilleros estarán comunicados para permitir el paso cuando no exista riesgo para los corredores.

El tiempo límite previsto para la competencia será de aproximadamente dos horas y diez minutos. Los últimos participantes contarán con acompañamiento de ambulancias, motos y equipos de asistencia.

Participantes de distintas localidades y del exterior

La Media Maratón “La Merced Pergamino” volverá a reunir a corredores de diferentes puntos del país.

Schierloh mencionó que ya hay inscriptos de Capital Federal, Vicente López, Olivos, San Nicolás, Junín, Chacabuco, Chivilcoy, Rosario, Colón y otras localidades.

Además, confirmó la participación de personas provenientes del exterior, entre ellas un español y una colombiana.

La diversidad de participantes refleja el alcance que fue adquiriendo la competencia a lo largo de sus distintas ediciones.

Los 3 kilómetros, una propuesta solidaria

La entrevista también contó con la participación de Silvina Melgin, representante de la Asociación Civil Santa Clara, institución que será beneficiaria de la prueba de 3 kilómetros.

Melgin destacó que la propuesta permitirá colaborar con la construcción del edificio de Santa Clara CIS, una obra que lleva cinco años en ejecución.

“Estamos muy felices, porque superamos las expectativas de la gente que iba a participar”, señaló.

Según explicó, ya hay más de 150 personas inscriptas en la distancia de 3 kilómetros, con participación de familias de Rojas, Arrecifes y Salto, entre otras localidades.

La iniciativa busca que una actividad recreativa y accesible para todos los públicos también se transforme en una oportunidad para acompañar una causa solidaria.

Cómo inscribirse

Las personas que todavía quieran participar pueden consultar la información e inscribirse de manera online a través del Instagram de Atletas Pergamino, donde encontrarán el enlace correspondiente.

La organización recordó que quedan pocos lugares disponibles y que las inscripciones continuarán abiertas hasta completar el cupo.

La Media Maratón “La Merced Pergamino” se prepara así para una nueva edición, con una propuesta que combinará deporte, recreación, encuentro familiar y solidaridad, y que volverá a convocar a corredores y visitantes de distintos lugares.