Eugenio Petinari, titular de la Dirección de Empleo y Emprendedurismo, destacó la respuesta de los vecinos y explicó las nuevas propuestas de capacitación y acompañamiento para emprendedores.

La Dirección de Empleo y Emprendedurismo del Partido de Pergamino ultima los detalles para el inicio de un nuevo curso destinado a emprendedores, que comenzará este jueves y que alcanzó una importante convocatoria: ya son 60 las personas inscriptas.

Así lo confirmó Eugenio Petinari, titular del área municipal, durante una entrevista con La Mañana de la Radio, por LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, donde explicó que la propuesta surgió a partir de la demanda de emprendedores que buscaban capacitarse específicamente en la elaboración de un plan de negocios, sin que necesariamente existiera un objetivo económico asociado a la capacitación.

“Lo que busca es poder hacer bases al emprendimiento, con respecto a poder armar un plan de negocio”, explicó Petinari.

El curso contará con las mismas docentes que participan del programa de microcréditos: Bernardo Ávalo, Bernadita Querede y Chechu Calía. Durante las jornadas se abordarán diferentes herramientas y contenidos orientados a fortalecer los proyectos y brindarles a los participantes conocimientos que puedan aplicar directamente en sus emprendimientos.

Petinari destacó que la respuesta obtenida demuestra el interés existente entre quienes buscan desarrollar sus propios proyectos y, al mismo tiempo, la importancia que tiene la capacitación como herramienta para afrontar los desafíos que implica emprender.

El acompañamiento del CRUX y los vínculos institucionales

El funcionario también valoró especialmente el acompañamiento del CRUX, Centro Profesional Universitario Oscar Gavino, institución que viene trabajando junto a la Dirección de Empleo y Emprendedurismo.

Según explicó, el CRUX ya acompaña el programa de microcréditos y, en esta oportunidad, también decidió respaldar la nueva propuesta de capacitación. Petinari resaltó además el trabajo de articulación con otras instituciones, al considerar que estos vínculos permiten ampliar las herramientas disponibles para los emprendedores.

En ese sentido, mencionó que también se encuentran trabajando junto a la UNNOBA y anticipó que próximamente se anunciarán nuevas actividades conjuntas.

“Siempre buscamos esos vínculos que nos permitan potenciarnos y nos permiten brindarle otras herramientas a los emprendedores”, señaló.

Una nueva instancia para quienes ya atravesaron el programa de microcréditos

Durante la entrevista, Petinari también anunció una nueva actividad destinada a quienes finalizaron las primeras instancias del programa de microcréditos.

La jornada se desarrollará este sábado por la mañana en Bellas Artes, en el marco del Club de Emprendedores, y estará enfocada especialmente en la importancia del proceso y en el aspecto motivacional.

La propuesta busca acompañar a quienes ya atravesaron las etapas iniciales del programa y lograron establecer bases sólidas para sus emprendimientos.

“Más allá de la cruzada, todos aquellos que terminaron y que hicieron las bases sólidas de su emprendimiento, los estamos acompañando en otra instancia posterior, más apuntar a la parte motivacional”, explicó.

Capacitación para quienes buscan nuevas oportunidades laborales

La conversación también permitió abordar la situación de las personas de entre 45 y 55 años que, luego de haber desarrollado una extensa trayectoria laboral, pueden encontrarse actualmente con dificultades para reinsertarse en el mercado de trabajo.

Consultado sobre si las herramientas que ofrece la Dirección pueden resultar útiles para ese sector, Petinari sostuvo que la capacitación permanente es cada vez más necesaria.

“Estamos viviendo en un mundo donde uno se tiene que estar preparando permanentemente. La capacitación es constante”, afirmó.

En ese marco, destacó que los cambios tecnológicos y la incorporación de herramientas como la inteligencia artificial están transformando el mundo laboral, por lo que consideró fundamental mantener una actitud de aprendizaje y actualización permanente.

Además de la formación técnica, remarcó la importancia del acompañamiento y la motivación, especialmente en contextos económicos complejos.

Información sobre monotributo y formalización de emprendimientos

Otro de los ejes que viene desarrollando la Dirección de Empleo y Emprendedurismo está relacionado con la información y el acompañamiento de quienes deciden iniciar una actividad por cuenta propia.

Petinari contó que recientemente comenzaron a realizar un “desayuno emprendedor”, un espacio de encuentro con distintos emprendedores en el que se abordan cuestiones vinculadas con la formalización de las actividades y las obligaciones tributarias.

Uno de los primeros temas tratados fue el monotributo, con el objetivo de que quienes emprenden conozcan tanto sus beneficios como sus obligaciones.

El funcionario remarcó la importancia de que una persona que comienza a vender y obtiene buenos resultados también tenga en cuenta los aspectos impositivos y administrativos de la actividad.

La intención, explicó, es brindar información que permita prevenir errores y acompañar el crecimiento de los emprendimientos de manera ordenada.

Nuevas actividades y novedades sobre los microcréditos

Finalmente, Petinari anticipó que durante las próximas semanas habrá nuevas propuestas y actividades desde la Dirección de Empleo y Emprendedurismo.

También señaló que se encuentran trabajando en los expedientes correspondientes a los beneficiarios del programa de microcréditos y que próximamente habrá novedades.

“Es la posibilidad de que emprendedores de la ciudad puedan producir su emprendimiento”, destacó.

Desde el área municipal remarcaron que el objetivo es continuar generando espacios de capacitación, acompañamiento y articulación institucional que permitan fortalecer tanto a quienes buscan emprender como a quienes necesitan nuevas herramientas para mejorar sus posibilidades laborales.

Entrevista Completa: