Del 10 al 13 de septiembre, la 87ª Exposición Rural de Pergamino volverá a reunir a empresas, emprendedores, productores y visitantes en un encuentro que ya forma parte de la agenda de la ciudad. Entre las propuestas que podrán descubrirse durante estos días estará Los Cardos, un emprendimiento familiar de Pergamino que apuesta por el campo argentino contemporáneo a través de la selección de alpargatas y objetos de origen.

Con una mirada puesta en la calidad, los materiales y las terminaciones, Los Cardos propone una cuidada curaduría de alpargatas pensadas para acompañar el día a día y durar en el tiempo.

La propuesta se mueve entre lo tradicional y lo contemporáneo, recuperando un objeto profundamente vinculado a la identidad argentina y llevándolo a una mirada actual. Su concepto se resume en una idea sencilla: “Campo argentino contemporáneo”, con productos para vivir, regalar y llevar.

Una propuesta local que busca posicionarse en Pergamino

Los Cardos nació como un emprendimiento familiar y trabaja tanto en el segmento minorista como mayorista, con una selección de productos que busca acercar al público una alternativa diferente dentro del universo de las alpargatas.

Durante su participación en la Rural de Pergamino, uno de los principales objetivos de la marca será acercarse a la comunidad y posicionarse localmente, generando un contacto directo con quienes visiten la exposición.

“Acercarse” es justamente una de las ideas centrales de su participación: que los visitantes puedan conocer la propuesta, ver los productos de cerca y descubrir una marca nacida en Pergamino.

Los Cardos estará presente durante los cuatro días de la Rural

El emprendimiento tendrá su stand durante toda la exposición, del 10 al 13 de septiembre, en el sector ubicado en el pasillo que conduce directamente hacia la zona de corrales, dentro del área de artesanos y gazebos.

Será una oportunidad para conocer la propuesta de Los Cardos, descubrir sus diferentes modelos de alpargatas y, especialmente, verlas y probárselas de cerca.

La participación en la Rural representa además un nuevo paso para un emprendimiento que busca seguir creciendo y hacerse conocido entre el público de Pergamino y la región.

Conocer, probar y llevarse un pedacito del campo argentino

Con una identidad que recupera elementos propios de la cultura y la vida de campo, Los Cardos propone productos que pueden acompañar distintos momentos: para usar, para regalar o simplemente para llevarse consigo.

La invitación durante esta Rural es a acercarse al stand, conocer el emprendimiento familiar y descubrir una propuesta que busca combinar origen, calidad y una mirada contemporánea sobre un clásico argentino.

📍 Los Cardos – Rural de Pergamino

📅 Del 10 al 13 de septiembre

📲 Instagram: @loscardo.s

📞 2477-512468

Los Cardos | Campo argentino contemporáneo | Alpargatas | Objetos de origen | Para vivir • regalar • llevar