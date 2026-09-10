La firma consignataria será parte de la cobertura especial de Radio Mon Pergamino durante la 87ª Expo Rural, acercando al público su actividad y anticipando una nueva jornada de negocios ganaderos en Guerrico.

Del 10 al 13 de septiembre, Pergamino volverá a vivir uno de los encuentros más importantes del calendario productivo y social de la región: la 87ª Exposición Rural de Pergamino.

Durante cuatro jornadas, el predio de la Sociedad Rural de Pergamino reunirá al sector agropecuario, empresas, instituciones, productores, comerciantes y familias, en una muestra que combina producción, ganadería, tecnología, servicios y tradición.

En este marco, Radio Mon Pergamino estará presente con una cobertura especial y, como parte de su propuesta Rural 360°, contará con el acompañamiento de Céccoli y Ricchi, una firma con una extensa trayectoria vinculada a la comercialización y consignación de hacienda en la región.

Una firma ligada a la actividad ganadera regional

Céccoli y Ricchi desarrolla su actividad principalmente en el ámbito de la consignación y comercialización de ganado bovino en pie, con sede histórica en Guerrico. Registros públicos de la empresa dan cuenta de una trayectoria que se remonta a 1972 y de su actividad principal dentro del mercado ganadero.

Su vínculo con la Expo Rural de Pergamino tampoco es nuevo. La firma ha participado en distintas ediciones de la muestra como consignataria de remates de bovinos y ovinos, compartiendo históricamente la pista con otras reconocidas firmas de la zona.

Por eso, aunque en esta oportunidad Céccoli y Ricchi no contará con un stand propio dentro del predio, su presencia estará igualmente vinculada a la gran fiesta del campo pergaminense a través del acompañamiento a Radio Mon Pergamino durante su cobertura.

La propuesta permitirá acercar al público información sobre la actividad de la firma, el movimiento del sector ganadero y las oportunidades comerciales que se generan alrededor de la producción agropecuaria.

Próximo remate en Guerrico

Y mientras Pergamino se prepara para vivir la Expo Rural, Céccoli y Ricchi ya tiene la mirada puesta en su próximo encuentro comercial.

La firma anunció un nuevo remate de hacienda para el martes 22 de septiembre, a las 14:30 horas, en la localidad de Guerrico.

La jornada incluirá vacunos gordos, invernada y cría, tres categorías fundamentales para el movimiento habitual de la actividad ganadera y para productores que buscan concretar operaciones en el marco de sus respectivos ciclos productivos.

La cita será apenas unos días después de la finalización de la Expo Rural, prolongando de esta manera el movimiento y la agenda ganadera que tendrá a Pergamino y su zona como protagonistas durante septiembre.

Para consultas y mayor información sobre el remate, Céccoli y Ricchi puso a disposición los teléfonos 02477 580119 y 02477 498018.

Campo, comunicación y negocios

La alianza entre Radio Mon Pergamino y Céccoli y Ricchi permite unir dos dimensiones que forman parte de la identidad productiva de la región: la comunicación y el campo.

Desde la Expo Rural, Radio Mon buscará mostrar historias, empresas, productores y protagonistas de una muestra que este año vuelve a reunir al sector agroindustrial, comercial e institucional de Pergamino y la región. La Sociedad Rural destacó para esta edición el perfil productivo, tecnológico, educativo y familiar de la exposición.

En ese escenario, Céccoli y Ricchi acompaña la cobertura para seguir cerca de productores y de toda la comunidad vinculada al campo.

Expo Rural Pergamino 2026: un punto de encuentro para el campo y la ciudad.

Y para Céccoli y Ricchi, una oportunidad más para estar cerca de los productores y anticipar el próximo encuentro con la hacienda en Guerrico, el martes 22 de septiembre a las 14:30.

CÉCCOLI Y RICCHI

Consignatarios de hacienda

📍 Guerrico – Buenos Aires

📅 Próximo remate: martes 22 de septiembre – 14:30 hs.

🐂 Vacunos gordos, invernada y cría

📞 02477 580119 – 02477 498018