La empresa pergaminense estará presente en el Lote 50 del Sector AgTech durante la 87ª Exposición Rural de Pergamino. Como distribuidores oficiales de DJI Agriculture y DJI Enterprise, presentarán toda su línea de drones y tendrán como protagonista al nuevo DJI Agras T55.

La tecnología aplicada al campo será nuevamente uno de los grandes protagonistas de la 87ª Exposición Rural de Pergamino, y en ese marco Alca AgroTech se prepara para mostrar una propuesta que combina innovación, conocimiento técnico y experiencia concreta en el trabajo a campo.

La empresa, nacida en Pergamino, se dedica a la distribución oficial de drones DJI Agriculture y DJI Enterprise, brindando además asesoramiento técnico, capacitación, servicio postventa y repuestos. Su propuesta se complementa con servicios agropecuarios realizados con drones en toda la Zona Núcleo.

Pero hay un aspecto que Alca AgroTech busca especialmente destacar durante la Rural: conocen la tecnología porque primero la utilizaron en el campo.

Durante los últimos dos años, la empresa trabajó como prestadora de servicios, realizando pulverización fitosanitaria, siembra de cultivos de cobertura, fertilización al voleo y mapeos multiespectrales. Esa experiencia cotidiana les permitió conocer de primera mano el comportamiento de los equipos y generar sus propios datos de trabajo.

“Somos distribuidores que saben lo que venden” es, justamente, una de las frases que identifica a la empresa. Su diferencial está en poder asesorar a los productores desde la experiencia práctica y no solamente desde las características técnicas de un catálogo.

“Dos años haciendo hectáreas antes de vender el primer equipo”, resumen desde Alca AgroTech para explicar el camino recorrido y la importancia que tiene la experiencia de campo a la hora de recomendar una determinada tecnología.

El nuevo DJI Agras T55, protagonista

Durante la Expo Rural de Pergamino, Alca AgroTech tendrá como uno de sus principales atractivos el lanzamiento del nuevo DJI Agras T55, presentado por la empresa como uno de los equipos más versátiles del mercado.

Además, quienes se acerquen al stand podrán conocer la línea completa de DJI Agras y los equipos de DJI Enterprise, junto con las diferentes posibilidades que ofrece la tecnología de drones para el trabajo agropecuario.

La empresa también anunció que contará durante la exposición con condiciones comerciales especiales y opciones de financiación para quienes estén interesados en incorporar esta tecnología.

Mucho más que la venta de un drone

La propuesta de Alca AgroTech no termina en la comercialización de los equipos. La empresa ofrece acompañamiento técnico, capacitación, servicio postventa y repuestos, trabajando de la mano de Bidcom Agro, a quienes identifican como “la red más técnica del mercado”.

A esto se suma la experiencia adquirida a través de los servicios realizados directamente en lotes de la Zona Núcleo.

La combinación entre tecnología, conocimiento y respaldo busca ofrecer al productor una alternativa integral para incorporar drones a distintas tareas del establecimiento.

Tecnología aplicada a distintas necesidades del campo

Entre los servicios y aplicaciones que desarrolla Alca AgroTech se encuentran la pulverización fitosanitaria con drones, la siembra de cultivos de cobertura, la fertilización al voleo y el mapeo multiespectral, además de la posibilidad de trabajar con prescripciones de dosis variable.

De esta manera, los drones se incorporan como una herramienta capaz de aportar soluciones en diferentes etapas y necesidades de la producción agropecuaria.

Dónde encontrar a Alca AgroTech en la Rural

Durante los cuatro días de la exposición, Alca AgroTech estará presente en el Lote 50 del Sector AgTech, donde los visitantes podrán conocer sus equipos, conversar con el equipo técnico y descubrir las posibilidades que ofrecen los drones aplicados al campo.

Para la empresa, la Expo Rural representa también una oportunidad para acercar esta tecnología a productores y empresas de la región, mostrando no solamente los equipos, sino también la experiencia detrás de cada recomendación.

Alca AgroTech nació en Pergamino con el objetivo de que la tecnología de drones deje de ser una promesa y se convierta en una herramienta concreta, confiable y medible para el productor de la Zona Núcleo.

📍 Alca AgroTech – Lote 50, Sector AgTech

📲 WhatsApp: 2477 635157

📱 Instagram: @alca.agrotech

Expo Rural de Pergamino 2026 | Del 10 al 13 de septiembre.