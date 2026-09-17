La institución conmemora seis décadas de trayectoria con una propuesta que incluirá charlas sobre comunicaciones espaciales, el lanzamiento de un globo con tecnología de radioafición y actividades abiertas a la comunidad.

El Radio Club Pergamino se prepara para celebrar su 60.º aniversario con una jornada especial que se desarrollará este domingo en el Parque Belgrano, en el sector de la Plaza Astronómica, en las inmediaciones de Pedro Torres y Joaquín Menéndez.

En diálogo con Carly Antúnez Clerc, en el programa “Nuestro Tiempo” de LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, el presidente de la institución, Jorge Katsikaris, brindó detalles de las actividades previstas para conmemorar las seis décadas de trayectoria del Radio Club y destacó el trabajo que se viene realizando para fortalecer la actividad de los radioaficionados en la ciudad.

Una celebración vinculada a la exploración espacial

Katsikaris explicó que el aniversario se cumplió el 9 de julio, pero la comisión directiva decidió postergar los festejos para organizar una propuesta con mayor alcance y participación de la comunidad.

La jornada comenzará a las 8:30 de la mañana y contará con una charla a cargo de representantes de AMSAT Argentina, la asociación dedicada al diseño, la construcción y la puesta en funcionamiento de satélites para comunicaciones de radioaficionados.

Durante la actividad se abordará el denominado Proyecto Artemis, en el que el Radio Club Pergamino participó en tareas de seguimiento de una cápsula espacial junto con otras instituciones vinculadas a las comunicaciones y la exploración espacial.

Uno de los momentos centrales de la jornada será el lanzamiento de un pico globo, un globo de superpresión equipado con una placa electrónica alimentada por energía solar.

El dispositivo transmitirá información mediante telemetría y el sistema WSPR, que permite estudiar la propagación de señales de radio. Entre los datos que podrá enviar se encuentran información sobre las condiciones meteorológicas, la velocidad del viento y la presión atmosférica, además de una señal identificatoria del Radio Club Pergamino.

El globo contará con transmisiones en fonía y código Morse.

Actividades para toda la comunidad

La jornada también incluirá la participación de la Escuela de Radioaficionados, que dispondrá de una estación móvil equipada para que los asistentes puedan escuchar distintas bandas de radio y conocer de cerca el trabajo de los radioaficionados.

Además, acompañará el grupo de divulgación astronómica Alpha Centauri, a cargo de la profesora Belén Picardo.

En el marco de los festejos se realizará la entrega de señales distintivas a los nuevos radioaficionados que completaron el curso de 2025, junto con reconocimientos para quienes hayan ascendido de categoría y para aquellos que obtuvieron una categoría especial.

Las actividades se desarrollarán en el salón de la Plaza Astronómica y estarán sujetas a las condiciones meteorológicas, especialmente en lo referido al lanzamiento del globo.

La jornada finalizará con un almuerzo de camaradería entre los participantes.

Una institución abierta a las nuevas tecnologías

Durante la entrevista, Jorge Katsikaris destacó que el Radio Club Pergamino se caracteriza por ser una institución abierta a personas con distintos intereses dentro de la radioafición.

Explicó que algunos integrantes se dedican a la fonía, otros a la telegrafía, al armado de equipos, a la experimentación con antenas y a las nuevas técnicas digitales de comunicación.

También resaltó la incorporación de jóvenes a la actividad y contó que uno de los alumnos del curso de radioaficionados tiene apenas 11 años.

“El objetivo es formar primero una buena persona y después un excelente operador de radio”, sostuvo el presidente de la institución.

El rol de los radioaficionados en situaciones de emergencia

Katsikaris recordó el papel que desempeñan los radioaficionados en situaciones de emergencia, especialmente cuando se interrumpen las comunicaciones convencionales.

En ese sentido, explicó que el Radio Club Pergamino ha participado en ejercicios de comunicación de emergencia y que cuenta con un centro de operaciones en el Edificio Azul, cedido por la Municipalidad.

El espacio dispone de repetidoras de VHF y UHF, además de equipamiento destinado a brindar apoyo a organismos como Bomberos, SAME, Defensa Civil y la Secretaría de Seguridad.

El presidente del Radio Club remarcó que el objetivo es contar con una estructura de comunicaciones preparada para actuar ante eventuales emergencias en la ciudad.

Una jornada para acercar la radioafición a Pergamino

Con esta celebración, el Radio Club Pergamino busca conmemorar sus 60 años de historia y, al mismo tiempo, acercar a la comunidad el trabajo que realizan los radioaficionados, su aporte en situaciones críticas y las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de comunicación.

La propuesta tendrá como escenario la Plaza Astronómica del Parque Belgrano, un espacio que la institución considera significativo para homenajear la trayectoria de quienes impulsaron el desarrollo de la ciencia, la astronomía y las comunicaciones en la ciudad.