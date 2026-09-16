La Asociación Atlética Pergamino llevó adelante una nueva edición de la Media Maratón “Nuestra Señora de la Merced”, que reunió a numerosos corredores de Pergamino y distintas localidades del país. Tras la competencia, el presidente de la institución, Marcelo Schierloh, dialogó con Gabriel Di Falci, movilero de La Mañana de la Radio, y realizó un balance positivo de la jornada.

“Estamos muy contentos, la gente de la escuela quedó contenta, los corredores están contentos, estamos todos felices”, expresó Schierloh al referirse al desarrollo de la competencia y al trabajo realizado por la organización.

Una jornada marcada por el esfuerzo y la participación

El presidente de la Asociación Atlética Pergamino destacó que, a pesar de las dificultades climáticas del sábado, cuando debió suspenderse la feria prevista en el marco del evento, el domingo las condiciones acompañaron y la carrera se desarrolló de acuerdo con lo planificado.

“Fue una fiesta”, sostuvo Schierloh, quien puso en valor el compromiso de los colaboradores y el trabajo conjunto con otras instituciones, entre ellas la escuela que participó de la organización.

Asimismo, remarcó que el operativo posterior a la competencia también requiere un importante despliegue, ya que los equipos deben encargarse de ordenar y dejar en condiciones los espacios utilizados.

Una competencia con participación de corredores de distintos puntos del país

Schierloh resaltó la presencia de atletas provenientes de diferentes localidades y regiones, entre ellas Capital Federal, Vicente López, Pilar, San Nicolás, Baradero, San Pedro, Junín, Lincoln y Colón, entre otras.

En ese sentido, señaló que Pergamino logró consolidarse dentro del calendario de competencias atléticas y que la institución trabaja para mantener ese lugar dentro del circuito deportivo.

La importancia de la seguridad en las carreras

Durante la entrevista, el dirigente también hizo hincapié en las medidas de prevención implementadas durante la media maratón.

Explicó que la competencia contó con un sistema de protección cardiovascular, con desfibriladores, motos de asistencia y ambulancias ubicadas en puntos estratégicos del recorrido.

Schierloh señaló que las condiciones climáticas del domingo, con temperaturas bajas, contribuyeron a reducir los riesgos asociados al esfuerzo físico durante la competencia. En ese marco, destacó que no fue necesario utilizar los dispositivos de emergencia.

Buenos resultados para la escuela de atletismo

Además de la media maratón, el presidente de la Asociación Atlética Pergamino celebró la participación de un grupo de jóvenes de la institución en una competencia nacional desarrollada en San Luis.

Según relató, los atletas compitieron en una prueba de postas en la categoría Sub-16 y obtuvieron una medalla de bronce, a pesar de las difíciles condiciones climáticas que obligaron a suspender actividades durante el sábado.

“Estamos felices porque la escuela ya empieza a dar sus frutos”, afirmó Schierloh, al destacar el crecimiento deportivo de los jóvenes que forman parte de la institución.

Los próximos objetivos de la Asociación Atlética Pergamino

De cara a los próximos meses, Schierloh anticipó nuevas actividades y competencias organizadas por la Asociación Atlética Pergamino.

Entre ellas, mencionó el PERGATUR, con una fecha en Acevedo, y otras carreras previstas para noviembre y diciembre.

También adelantó la realización de una nueva competencia de 10 kilómetros, prevista para el 12 de diciembre, con un recorrido que unirá distintos espacios verdes de la ciudad, entre ellos el Parque Municipal, el Parque Belgrano y el sector del Paseo Ribereño, incluyendo el nuevo tramo del terraplén.

La propuesta se desarrollaría un sábado por la tarde y buscará ofrecer una nueva alternativa para los corredores locales.

Un agradecimiento a quienes hacen posible cada competencia

Finalmente, Marcelo Schierloh agradeció a todas las personas que colaboraron en la organización de la media maratón, desde quienes estuvieron a cargo de la hidratación y la llegada hasta los fotógrafos y el personal que trabajó en los distintos puntos del circuito.

El dirigente destacó que detrás de cada carrera existe un importante equipo de trabajo que, muchas veces, no se ve, pero resulta fundamental para que el evento pueda desarrollarse con éxito.

Desde la Asociación Atlética Pergamino ya trabajan en los próximos desafíos, con el objetivo de continuar promoviendo el atletismo y la participación deportiva en la ciudad y la región.